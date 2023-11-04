Обстрел Днепра: россияне ударили в инфраструктурный объект. Предварительно, без жертв, - ОВА
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что россияне в ходе сегодняшней атаки по Днепру ударили в объект инфраструктуры. По предварительной информации, жертв нет.
Об этом Лысак написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Прилеты" в Днепровской громаде. Враг попал по инфраструктурному объекту. Предварительно, без жертв. Все детали сейчас уточняем", – сообщил глава Днепропетровской ОВА.
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Може, ім термін не подобається, а може, ті об'єкти їх колись кріпко образили, ба навіть "опустили"...