Обстрел Днепра: россияне ударили в инфраструктурный объект. Предварительно, без жертв, - ОВА

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что россияне в ходе сегодняшней атаки по Днепру ударили в объект инфраструктуры. По предварительной информации, жертв нет.

Об этом Лысак написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Прилеты" в Днепровской громаде. Враг попал по инфраструктурному объекту. Предварительно, без жертв. Все детали сейчас уточняем", – сообщил глава Днепропетровской ОВА.

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