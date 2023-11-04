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Новости Война
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Обстрел Днепра: россияне ударили в инфраструктурный объект. Предварительно, без жертв, - ОВА

вибух

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что россияне в ходе сегодняшней атаки по Днепру ударили в объект инфраструктуры. По предварительной информации, жертв нет.

Об этом Лысак написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Прилеты" в Днепровской громаде. Враг попал по инфраструктурному объекту. Предварительно, без жертв. Все детали сейчас уточняем", – сообщил глава Днепропетровской ОВА.

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Днепр (4444) обстрел (27941) Лысак Сергей (111)


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Звернув увагу, що рузьге останнім часом гамселять виключно по "інфраструктурних об'єктах".
Може, ім термін не подобається, а може, ті об'єкти їх колись кріпко образили, ба навіть "опустили"...
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04.11.2023 18:21 Ответить
https://t.me/voynareal/76326 Ще кадри моменту прильоту та пожежі у Керчі
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04.11.2023 19:13 Ответить
 
 