Оккупанты применили 8 БПЛА-камикадзе и артиллерию для обстрела Никопольского района Днепропетровской области, - РВА

В течение дня армия РФ применила восемь БПЛА-камикадзе и артиллерию для массированного обстрела Никопольского района Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко.

"День сплошных обстрелов. Россияне применили восемь БПЛА-камикадзе и шесть раз обстреливали район из ствольной артиллерии. Под удар попали Никополь и населенный пункт Марганецкой ТГ. Люди невредимы", - написал он.

"Силы обороны Украины уничтожили четыре БПЛА-камикадзе из восьми", - также отметил Евтушенко.

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По данным главы РВА, в Никополе повреждены тридцать частных и два многоэтажных дома, четырнадцать хозяйственных сооружений, два медицинских учреждения, коммунальное предприятие, объект инфраструктуры, магазин, нотариальная контора, почти семьдесят панелей солнечной электростанции, электрооборудование и линии электросети.

Кроме того, добавил Евтушенко, в населенном пункте Марганецкой громады повреждено хозяйственное сооружение.

Он также сообщил, что вечером под огнем оккупантов оказался населенный пункт Красногригоревской ТГ. Последствия обстрелов уточняются.

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