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Війська рф знову атакували Нікопольщину, поранено двох чоловіків

нікополь

Вдень 5 листопада російські терористи вдарили по Мирівській громаді, що на Нікопольщині Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через артобстріл постраждали двоє чоловіків 30 та 58 років.

"Обидва отримали поранення передпліччя. Пацієнтів госпіталізували. Надають усю необхідну допомогу. Стан середньої тяжкості. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Наслідки ворожих ударів по Нікопольщині. ФОТОрепортаж

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обстріл (29262) Нікополь (1246) Дніпропетровська область (3873)


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