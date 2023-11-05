Війська рф знову атакували Нікопольщину, поранено двох чоловіків
Вдень 5 листопада російські терористи вдарили по Мирівській громаді, що на Нікопольщині Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, через артобстріл постраждали двоє чоловіків 30 та 58 років.
"Обидва отримали поранення передпліччя. Пацієнтів госпіталізували. Надають усю необхідну допомогу. Стан середньої тяжкості. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється", - йдеться у повідомленні.
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