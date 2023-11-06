Сили ППО знищили 15 ударних БпЛА та дві ракети Х-59, - Генштаб

Вночі ворог атакував південні регіони України 2 керованими ракетами х-59, балістичною ракетою "Іскандер-М", протикорабельною ракетою ракету "Онікс", 2 керованими ракетами Х-31 та 22 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"російська федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", 2 керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об’єктах цивільної інфраструктури міста Херсон. Протиповітряною обороною знищено дві ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.

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