Силы ПВО уничтожили 15 ударных БпЛА и две ракеты Х-59, - Генштаб

Ночью враг атаковал южные регионы Украины 2 управляемыми ракетами х-59, баллистической ракетой "Искандер-М", противокорабельной ракетой "Оникс", 2 управляемыми ракетами Х-31 и 22 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"российская федерация в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету "Искандер-М", противокорабельную ракету "Оникс", 2 управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре Одесской области и объектам гражданской инфраструктуры Херсона. Противовоздушная оборона уничтожила две ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА", - говорится в сообщении.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажное здание, портовая инфраструктура, автомобильный транспорт и другая гражданская инфраструктура.

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