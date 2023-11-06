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Новини Агресія Росії проти України
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У жовтні росіяни виготовили майже 115 високоточних ракет з дальністю у понад 350 кілометрів, - ГУР МО

виробництво,росія,ракети

Приблизно з весни Москва поступово нарощує виробництво ракет. Зараз має в запасах приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об’єкти на відстань понад 350 кілометрів

Про це в коментарі РБК-Україна зазначив представник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

росія має в запасах приблизно 165 "Калібрів", приблизно 160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, близько 290 одиниць "Іскандер-М" та "Іскандер-К", орієнтовно 80 "Кинжалів", а також 150 ракет Х-22 / Х-32. Ефективна відстань удару ракетою Х-22 – 350 кілометрів.

Представник ГУР МО уточнив, що минулого року показники були майже такі ж.

"Зрозуміло, що використати повністю свої ракети росіяни теж не можуть – мінімум 30% вони мають залишити собі в запасах. У разі якщо вони знову випустять майже все по нашій енергетичній системі і не досягнуть результату – тоді знову хтось полетить з посади. А досягти результату їм буде складно – ми теж готуємось і розуміємо, як вони діють, що розвідують і, відповідно, вживаємо заходи для захисту нашої енергосистеми", – додав Скібіцькій.

Він також зазначив, що у жовтні росіянам вдалось випустити близько 115 високоточних ракет з дальністю у понад 350 кілометрів. Зокрема "Калібрів" – 20 одиниць, Х-101 – близько 40. Також ворог щомісяця виробляє близько 30 балістичних ракет "Іскандер-М" та 12 крилатих "Іскандер-К". 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія намагається відновити та наростити виробництво озброєнь, у 2024 році окупанти планують виготовити 2,1 млн боєприпасів, - ГУР МО

Росіяни також проводять модернізації Х-22, їх ворог переробляє на Х-32. Йдеться про невеликі показники – приблизно 9 одиниць на місяць. Щодо "Кинжалів", у жовтні, за даними ГУР, їх виробили в кількості 4 ракети. Крім того, у воєнній розвідці кажуть, що росіяни почали вдосконалювати ракети "Онікс" з метою використання їх по наземних об'єктах.

Автор: 

виробництво (1659) ракети (4078) Скібіцький Вадим (295)


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Топ коментарі
+17
А що виробив "Укроборонпром"?
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06.11.2023 10:02 Відповісти
+17
Щоб переосмислити наймудріші рішення та зрівняти з українським великобудівним ракетним асвальтом.
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06.11.2023 10:05 Відповісти
+16
Дороги, серіали, та марахфон на ТБ
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06.11.2023 10:06 Відповісти
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це все полетить зимою на наші голови.
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06.11.2023 10:00 Відповісти
А може навіть восени, а може навесні, давай будемо гадати на кофійній гущі
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06.11.2023 11:00 Відповісти
Це інфа ,щоб народ підбадьорити?!...
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06.11.2023 10:00 Відповісти
Щоб переосмислити наймудріші рішення та зрівняти з українським великобудівним ракетним асвальтом.
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06.11.2023 10:05 Відповісти
На кацапії воно, звісно, видніше
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06.11.2023 10:09 Відповісти
ти сьогодні зареєструвався щоб цю куйню написать?
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06.11.2023 10:19 Відповісти
орієнтовно 80 "Кинжалів"
Одними "Кинжалами" можна наглухо обрушити всю енергосистему: збивати їх здатні лише "Петріоти", які встановлені тільки в Києві. У всіх інших місцях - гарантоване влучання. Плюс 290 "Іскандерів".
Що ж, подивимось.
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06.11.2023 10:01 Відповісти
Ну щось якось той рік не обрушились.
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06.11.2023 10:06 Відповісти
Цього року вони ще мають величезні запаси дронів. Правда, і у нас з ППО має бути краще, ніж торік.
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06.11.2023 10:11 Відповісти
Ну навіть якщо електрика ляже, то буде безаперечний плюс в можливості в цивільних відсмоктатись від ************ і в холодній, голодній тиші обдумати як вийшло те, що вийшло.
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06.11.2023 10:14 Відповісти
Ще невідомо, якого висновку дійдуть ті цивільні у стані "телеломки".
А якщо "та ну ейо *****, ету Украіну, в россіі лучше, тєлєвізор хотя би работаєт бєз пєрєбоєв"?
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06.11.2023 10:33 Відповісти
Х-22 теж плюсуйте.
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06.11.2023 10:09 Відповісти
Ці 80 "Кинжалів" може вже 4 роки лежать на складах. Так можна було б казати і минулого року, що вони ще тоді випустять їх всі і обрушать енергосистему)
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06.11.2023 10:59 Відповісти
Тобто залишається тільки сподіватись, що: або "Кинджалів" реально є менше, або вони частково несправні, або їх з якихось невідомих причин не зможуть застосувати багато разів.
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06.11.2023 11:02 Відповісти
А що виробив "Укроборонпром"?
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06.11.2023 10:02 Відповісти
Дороги, серіали, та марахфон на ТБ
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06.11.2023 10:06 Відповісти
Им не мешают слуги народа, в следующем месяце еще больше сделают
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06.11.2023 10:07 Відповісти
Будемо сподіватись,що ми багато чого не знаємо про можливості нашої ППО.Інакше це,м'яко кажучи,*******.
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06.11.2023 10:05 Відповісти
А скільки сотень виготовили ми?
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06.11.2023 10:06 Відповісти
Ми виготовили багато ******** і крінджу.
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06.11.2023 11:28 Відповісти
Откуда такие точные сведения.
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06.11.2023 10:07 Відповісти
Інфа бАданова із глибокого тилу ворога.....
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06.11.2023 12:13 Відповісти
а в Дніпрі зато поклали бруківку..
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06.11.2023 10:08 Відповісти
І який зв'язок?
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06.11.2023 10:12 Відповісти
Зелений
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06.11.2023 10:25 Відповісти
А я думав війна
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06.11.2023 10:29 Відповісти
Зелена. Але залита червоною кров'ю українців.
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06.11.2023 10:35 Відповісти
Свои делать надо, а не просить вечно
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06.11.2023 10:10 Відповісти
а шо на це відповість надталановитий талант, отрок-кацап смєтанін????
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06.11.2023 10:11 Відповісти
А в нас Асфальт та Бурківка
😡😡😡
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06.11.2023 10:11 Відповісти
а Україна? 100500 виступів зеленьского!
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06.11.2023 10:13 Відповісти
А у нас така сама кількість відео від зеленського.
Може навіть більше.
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06.11.2023 10:19 Відповісти
вопрос к ГУР МО: когда начнется системная работа по ликвидации всего военно-политического руководства страны - террориста ?
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06.11.2023 10:19 Відповісти
Якби це було так легко зробити, то на приклад, ватажки хамас вже б годували хробаків.
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06.11.2023 10:30 Відповісти
Пуйла достать тяжело. Но есть куча министров, офицеров Ген штаба, и т.д.

А то Буданов нам рссказывал как много было покушений на него и на ПРезидента, но что то мы не слышали ни об одном покушении на лаврова медведева или шойгу....

И тот же Буданов рассказывал нам какие замечательные возможности в рф есть у украинской разведки .

Ведь по сути ястребов в кремле не так и много...

Если бы Украина с 2014 г озадачилась созданием децентрализованной сети не связанных друг с другом ликвидаторов в стране-террористе, войны уже могло бы и не быть...
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06.11.2023 10:48 Відповісти
Розповідати буданов може багато чого.
А от вірити цьому це вже ваша справа.
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06.11.2023 10:51 Відповісти
Но согласитесь что в условиях дефицита ресурсов логично концентрировать свои усилия на ключевых фигурах врага и их окружении. Это будет дешевле чем собирать, вооружать миллионную армию.
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06.11.2023 11:08 Відповісти
Бред, общемировая практика у элиты не поступать так с друг другом, потому что в эту игру всегда могут играть двое.
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06.11.2023 16:03 Відповісти
это пуйло элита ?
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06.11.2023 17:03 Відповісти
Политики, определяющие судьбу миллионов людей являются элитой. У них под запретом уничтожение друг друга, нравится вам это или нет.
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06.11.2023 17:08 Відповісти
в этом проблема таких как вы. Вы все ждете когда такие как пуйло или медведев сбросят ЯО или взорвут атомный реактор ....
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06.11.2023 17:14 Відповісти
Таких как вы, ага. Не что вы, да, куда нам до вас, вы то не ждете, вы действуете, да.
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06.11.2023 17:28 Відповісти
кто то может и молится на кремлевских карликов и считает их "элитой", но миллионы людей в Украине считает их террористами и с удовольствием их уничтожили.
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06.11.2023 17:10 Відповісти
Молитесь в таком случае, что бы он оказался добрее Гитлера.
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06.11.2023 17:14 Відповісти
мы готовы отдать зеленского в обмен на ликвидацию путина можем даже доплатить)
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07.11.2023 01:31 Відповісти
что по поводу производственных мощностей? они делают свои ракеты в заводских цехах.
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06.11.2023 11:34 Відповісти
Якщо вам потрібен мій дозвіл, щоб нанести удар по кацапським заводам, то я з задоволенням його даю!
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06.11.2023 11:40 Відповісти
нужно изготавливать бомбардировочные аэростаты и отправлять их по раше как японцы по США
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06.11.2023 11:51 Відповісти
Суммарная дальность почти 40 000км! Ахренеть!
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06.11.2023 10:25 Відповісти
Які вони погані ці росіяни! От ми добрі ми того не виготовляємо ми за мир! Досить перестати стріляти!
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06.11.2023 10:31 Відповісти
Приблизно з весни Москва поступово нарощує виробництво ракет. Зараз має в запасах приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів (В Україні є приблизне ГУР МО, але чим воно займається точно не відомо.)
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06.11.2023 10:35 Відповісти
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06.11.2023 10:49 Відповісти
будемо їх відбивати телемарахфоном і відосиками zеленського
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06.11.2023 10:59 Відповісти
Нельзя разобрать одну ракету атаксм и сделать полную копию на основе оригинала?
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06.11.2023 11:06 Відповісти
Вот зелені недоноски,вчится як робити під час війни,а не ляпати гнилими язиками і здавати неньку Україну.
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06.11.2023 11:16 Відповісти
Підри хочуть утнути той же кюндштюк, що і їх хамаські брати,тобто, вчинить масовий запуск ,аби перевантажить ППО. Поверни їм всемеро, Всевишній!
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06.11.2023 11:30 Відповісти
Как нанести удар по иранским военным объектам - так это нормально.
А как по российским ракетным заводам - начинается жевание соплей.
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06.11.2023 12:20 Відповісти
Разницу во возможности эскалации не чуете ?)
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06.11.2023 16:05 Відповісти
Де Українські ракети ?
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06.11.2023 13:11 Відповісти
А як же "Два-три пуски максимум"? Це туди ж де "Війни не буде, захід нагнітає", "два-три тижні максимум", "На пляжі в Криму вже цього літа"???
Скільки ви платите своїм аналітикам? Я готовий вам робити всі ці прогнози за 100 баксів. На заощаджені кошти - купіть дронів на фронт.
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06.11.2023 20:57 Відповісти
 
 