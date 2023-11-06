У жовтні росіяни виготовили майже 115 високоточних ракет з дальністю у понад 350 кілометрів, - ГУР МО

Приблизно з весни Москва поступово нарощує виробництво ракет. Зараз має в запасах приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об’єкти на відстань понад 350 кілометрів

Про це в коментарі РБК-Україна зазначив представник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

росія має в запасах приблизно 165 "Калібрів", приблизно 160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, близько 290 одиниць "Іскандер-М" та "Іскандер-К", орієнтовно 80 "Кинжалів", а також 150 ракет Х-22 / Х-32. Ефективна відстань удару ракетою Х-22 – 350 кілометрів.

Представник ГУР МО уточнив, що минулого року показники були майже такі ж.

"Зрозуміло, що використати повністю свої ракети росіяни теж не можуть – мінімум 30% вони мають залишити собі в запасах. У разі якщо вони знову випустять майже все по нашій енергетичній системі і не досягнуть результату – тоді знову хтось полетить з посади. А досягти результату їм буде складно – ми теж готуємось і розуміємо, як вони діють, що розвідують і, відповідно, вживаємо заходи для захисту нашої енергосистеми", – додав Скібіцькій.

Він також зазначив, що у жовтні росіянам вдалось випустити близько 115 високоточних ракет з дальністю у понад 350 кілометрів. Зокрема "Калібрів" – 20 одиниць, Х-101 – близько 40. Також ворог щомісяця виробляє близько 30 балістичних ракет "Іскандер-М" та 12 крилатих "Іскандер-К".

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Росіяни також проводять модернізації Х-22, їх ворог переробляє на Х-32. Йдеться про невеликі показники – приблизно 9 одиниць на місяць. Щодо "Кинжалів", у жовтні, за даними ГУР, їх виробили в кількості 4 ракети. Крім того, у воєнній розвідці кажуть, що росіяни почали вдосконалювати ракети "Онікс" з метою використання їх по наземних об'єктах.