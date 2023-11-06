У жовтні росіяни виготовили майже 115 високоточних ракет з дальністю у понад 350 кілометрів, - ГУР МО
Приблизно з весни Москва поступово нарощує виробництво ракет. Зараз має в запасах приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об’єкти на відстань понад 350 кілометрів
Про це в коментарі РБК-Україна зазначив представник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.
росія має в запасах приблизно 165 "Калібрів", приблизно 160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, близько 290 одиниць "Іскандер-М" та "Іскандер-К", орієнтовно 80 "Кинжалів", а також 150 ракет Х-22 / Х-32. Ефективна відстань удару ракетою Х-22 – 350 кілометрів.
Представник ГУР МО уточнив, що минулого року показники були майже такі ж.
"Зрозуміло, що використати повністю свої ракети росіяни теж не можуть – мінімум 30% вони мають залишити собі в запасах. У разі якщо вони знову випустять майже все по нашій енергетичній системі і не досягнуть результату – тоді знову хтось полетить з посади. А досягти результату їм буде складно – ми теж готуємось і розуміємо, як вони діють, що розвідують і, відповідно, вживаємо заходи для захисту нашої енергосистеми", – додав Скібіцькій.
Він також зазначив, що у жовтні росіянам вдалось випустити близько 115 високоточних ракет з дальністю у понад 350 кілометрів. Зокрема "Калібрів" – 20 одиниць, Х-101 – близько 40. Також ворог щомісяця виробляє близько 30 балістичних ракет "Іскандер-М" та 12 крилатих "Іскандер-К".
Росіяни також проводять модернізації Х-22, їх ворог переробляє на Х-32. Йдеться про невеликі показники – приблизно 9 одиниць на місяць. Щодо "Кинжалів", у жовтні, за даними ГУР, їх виробили в кількості 4 ракети. Крім того, у воєнній розвідці кажуть, що росіяни почали вдосконалювати ракети "Онікс" з метою використання їх по наземних об'єктах.
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Одними "Кинжалами" можна наглухо обрушити всю енергосистему: збивати їх здатні лише "Петріоти", які встановлені тільки в Києві. У всіх інших місцях - гарантоване влучання. Плюс 290 "Іскандерів".
Що ж, подивимось.
А якщо "та ну ейо *****, ету Украіну, в россіі лучше, тєлєвізор хотя би работаєт бєз пєрєбоєв"?
😡😡😡
Може навіть більше.
А то Буданов нам рссказывал как много было покушений на него и на ПРезидента, но что то мы не слышали ни об одном покушении на лаврова медведева или шойгу....
И тот же Буданов рассказывал нам какие замечательные возможности в рф есть у украинской разведки .
Ведь по сути ястребов в кремле не так и много...
Если бы Украина с 2014 г озадачилась созданием децентрализованной сети не связанных друг с другом ликвидаторов в стране-террористе, войны уже могло бы и не быть...
А от вірити цьому це вже ваша справа.
А как по российским ракетным заводам - начинается жевание соплей.
Скільки ви платите своїм аналітикам? Я готовий вам робити всі ці прогнози за 100 баксів. На заощаджені кошти - купіть дронів на фронт.