Україні для повного розмінування територій знадобиться 757 років, - Time

Як зазначають експерти Time, Україна найбільш замінована країна у світі, яка випереджає Афганістан і Сирію. За час повномасштабної війни міни разом із бомбами та артилерійськими й іншими снарядами, що не розірвалися, забруднили територію країни настільки, що для її розмінування знадобиться 757 років.

Про це пише видання Time, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за 600 днів, які минули з моменту вторгнення рф, Україна випередила Афганістан і Сирію та стала найбільш замінованою країною на Землі. Третина території України, як вважається, засмічена мільйонами нерозірваних мін і касетних бомб, а також мінами-пастками й осколками снарядів.

Величезні мінні поля не тільки загальмували контрнаступ українських військ. Вони поставили під загрозу життя 6 мільйонів мирних жителів і привели в непридатність частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни, що негативно позначилося як на економіці України, так і на світовому продовольчому постачанні.

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"Масштаби забруднення України мінами та нерозірваними боєприпасами є найбільшими від часів Другої світової війни", - зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Згідно з оцінкою, опублікованою GLOBSEC, аналітичним центром у Словаччині, Україні знадобиться 757 років, щоб традиційними методами й з використанням наявних ресурсів розмінувати території.

Згідно з даними, отриманими Time від Мінекономіки України, станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителів загинули від мін, а понад 830 були покалічені або поранені. Ці цифри не враховують територій, які все ще знаходяться під російською окупацією або де тривають важкі бої.

За словами Свириденко, в України є план, як повернути 80% забруднених земель у господарське використання протягом 10 років.

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Для цього Україна має намір задіяти всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти – від складних оцінок забруднення на основі штучного інтелекту до вітчизняних дронів, що виявляють міни, щоб прискорити процес очищення, який раніше був повільним. Уряд співпрацює з американським гігантом з аналізу даних Palantir, щоб об'єднати десятки раніше розрізнених потоків даних і розробити моделі, що визначатимуть, які заходи з розмінування матимуть найбільший результат.