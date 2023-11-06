Україні для повного розмінування територій знадобиться 757 років, - Time
Як зазначають експерти Time, Україна найбільш замінована країна у світі, яка випереджає Афганістан і Сирію. За час повномасштабної війни міни разом із бомбами та артилерійськими й іншими снарядами, що не розірвалися, забруднили територію країни настільки, що для її розмінування знадобиться 757 років.
Про це пише видання Time, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за 600 днів, які минули з моменту вторгнення рф, Україна випередила Афганістан і Сирію та стала найбільш замінованою країною на Землі. Третина території України, як вважається, засмічена мільйонами нерозірваних мін і касетних бомб, а також мінами-пастками й осколками снарядів.
Величезні мінні поля не тільки загальмували контрнаступ українських військ. Вони поставили під загрозу життя 6 мільйонів мирних жителів і привели в непридатність частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни, що негативно позначилося як на економіці України, так і на світовому продовольчому постачанні.
"Масштаби забруднення України мінами та нерозірваними боєприпасами є найбільшими від часів Другої світової війни", - зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Згідно з оцінкою, опублікованою GLOBSEC, аналітичним центром у Словаччині, Україні знадобиться 757 років, щоб традиційними методами й з використанням наявних ресурсів розмінувати території.
Згідно з даними, отриманими Time від Мінекономіки України, станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителів загинули від мін, а понад 830 були покалічені або поранені. Ці цифри не враховують територій, які все ще знаходяться під російською окупацією або де тривають важкі бої.
За словами Свириденко, в України є план, як повернути 80% забруднених земель у господарське використання протягом 10 років.
Для цього Україна має намір задіяти всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти – від складних оцінок забруднення на основі штучного інтелекту до вітчизняних дронів, що виявляють міни, щоб прискорити процес очищення, який раніше був повільним. Уряд співпрацює з американським гігантом з аналізу даних Palantir, щоб об'єднати десятки раніше розрізнених потоків даних і розробити моделі, що визначатимуть, які заходи з розмінування матимуть найбільший результат.
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Всего две недели - и ты готов разминировать! Особенно, если у тебя с мая прошлого года шампура в руках остались. Ими можно землю прощупывать.
Да просто заплатили совки, ну, Совок журналу шоб палачища этого, упыря сделать как там - Лидар года, или как? ХА! так Зеля походу тоже рвался к этому званию - кумир евойный же там побывал то.
хотя в 2007-м пуйло и у нас был очень обожаем. прикольно же - вот и подумал, еще лет 15 и я просто приеду в Украину(он тогда так и говорил, кстати - "В") и вышвырну местную "элиту" и назначу кого то со своих, вон, кума или Бойко.
то что Гитлер для страны в экономике сделал, то это Зеля даже плевка Гитлера не стоит, а ПАП - даже пальца. Ну, может разве мизинца на ноге.
Почитай что путин обещал перед выборами - пойди он этим путем, то даже папуасы бы знали его в морду лица! А ты бы лет 10 уже как кричал шоб нас приняли в состав рашки, ибо с Януковощем - даже Румыния смеется с нас, а весь ЕС - просто ржет.
ты наверное совок. странно что не закричал - Фащызъм!!!!!111
А ниче шо этого Шустера кто напечатал? не этот же журнал? ты наверное служишь Ермаку, пришла команда шо Тайм все - уже очень злой.
чёго то Иудёя объявила войну Рейху, чет в 33-м ёще. можёшь поискать - газётныё вырёзки.
соотвётствённо, погромы нё могли нё состояться. на что и расчет был, мясел.
Или такоё надо было народу тёрпёть шолё? м?
МЗС України з партнерами оголосили про запуск проєкту Мед Мінних Полів, щоб зібрати кошти на розмінування України. Про це повідомляє "Дивогляд" із посиланням на пресслужбу міністерства.
Проєкт передбачає, що задля уникнення контакту з мінами заміновані сільськогосподарські поля засіватимуть за допомогою дронів спеціальною сумішшю медоносних трав. Потім нектар мають збирати бджоли, для яких не страшні міни.
Мед із мінних полів будуть брати українські дипломати для зустрічей і міжнародних візитів, де даруватимуть його дипломатам і публічним особам іноземних держав.
Теперь вернёмся к истокам, отбросив какашки с логотипом "Рошен" которые вы с утра нашли у себя в кровати, а ближе к обеду и в своих штанах, тем более, что вопрос не касался Пороха но выв без него просто жить не можете аж кушать вам не хочется. Итак, внимание, лично для вас повторяю вопрос:
*******ы, а вот подсчитайте, если способны, сколько времени нужно было бы для разминирования территории Украины (с учётом опыта разминирования Чонгара) если бы ВладимОбоссаным Боневтик-Янелохов в течении 3-х лет не асфальтировал бы дороги за счёт обороноспособности страны.
- не отвечать на вопрос;
- приплести Пороха;
- я за ЗЕ не голосовал, я не его *****;
- слиться.
Знаходять бомби та снаряди часів Другої світової, але практично не знаходять ********** часів Першої світової.
Навіть пластик і той за 300 років розпадеться!
Ну а далі вони тупо на щось помножили.