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Новини Війна
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Україні для повного розмінування територій знадобиться 757 років, - Time

міна,міни,розмінування

Як зазначають експерти Time, Україна найбільш замінована країна у світі, яка випереджає Афганістан і Сирію. За час повномасштабної війни міни разом із бомбами та артилерійськими й іншими снарядами, що не розірвалися, забруднили територію країни настільки, що для її розмінування знадобиться 757 років.

Про це пише видання Time, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за 600 днів, які минули з моменту вторгнення рф, Україна випередила Афганістан і Сирію та стала найбільш замінованою країною на Землі. Третина території України, як вважається, засмічена мільйонами нерозірваних мін і касетних бомб, а також мінами-пастками й осколками снарядів.

Величезні мінні поля не тільки загальмували контрнаступ українських військ. Вони поставили під загрозу життя 6 мільйонів мирних жителів і привели в непридатність частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни, що негативно позначилося як на економіці України, так і на світовому продовольчому постачанні.

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"Масштаби забруднення України мінами та нерозірваними боєприпасами є найбільшими від часів Другої світової війни", - зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Згідно з оцінкою, опублікованою GLOBSEC, аналітичним центром у Словаччині, Україні знадобиться 757 років, щоб традиційними методами й з використанням наявних ресурсів розмінувати території.

Згідно з даними, отриманими Time від Мінекономіки України, станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителів загинули від мін, а понад 830 були покалічені або поранені. Ці цифри не враховують територій, які все ще знаходяться під російською окупацією або де тривають важкі бої.

За словами Свириденко, в України є план, як повернути 80% забруднених земель у господарське використання протягом 10 років.

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Для цього Україна має намір задіяти всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти – від складних оцінок забруднення на основі штучного інтелекту до вітчизняних дронів, що виявляють міни, щоб прискорити процес очищення, який раніше був повільним. Уряд співпрацює з американським гігантом з аналізу даних Palantir, щоб об'єднати десятки раніше розрізнених потоків даних і розробити моделі, що визначатимуть, які заходи з розмінування матимуть найбільший результат. 

Автор: 

розмінування (1002)


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Топ коментарі
+16
73% -у вас є ще море часу)))))
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06.11.2023 10:14 Відповісти
+11
по моему пора прекращать цитировать эту помойку, у них и Гитлер был человеком года.
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06.11.2023 10:23 Відповісти
+11
Воєнна прикмета: якщо розмінувати Чонгар і Азовське море - то замінованих територій збільшиться на 757 років їх розмінування.
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06.11.2023 10:31 Відповісти
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73% -у вас є ще море часу)))))
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06.11.2023 10:14 Відповісти
і у тебе також,тому що ти з зебілами живеш в одній країні і їх вибір в 2019 році твоє життя також занурив і занурить на дно і буде це робити ще багато років після війни
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06.11.2023 10:28 Відповісти
Вот ты шутишь, а они все это буквально воспринимают
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06.11.2023 11:03 Відповісти
наверное эти 73% включают в себя те 54%, которые выбрали Порро в первом туре в 2014. + к ним присоединились ещё 19% против - феноменальный результат Порро.
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06.11.2023 11:41 Відповісти
Оце так паржом, як 73% будуть розміновувати
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06.11.2023 10:16 Відповісти
Никто не рождается сапером. Ведь нет же такого, что когда ребенок рождается. сразу говорят - вот это сапер родился, на разминирование его.
Всего две недели - и ты готов разминировать! Особенно, если у тебя с мая прошлого года шампура в руках остались. Ими можно землю прощупывать.
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06.11.2023 11:05 Відповісти
До чого тут паржом
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06.11.2023 13:15 Відповісти
тобто затьмарили другу світову разом з територією європи?...
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06.11.2023 10:21 Відповісти
*****'за 100 лет что не выколупают то саморазложиться
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06.11.2023 10:21 Відповісти
по моему пора прекращать цитировать эту помойку, у них и Гитлер был человеком года.
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06.11.2023 10:23 Відповісти
і пуйло...(Time 2007)
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06.11.2023 10:31 Відповісти
Сталин 1939, 1942
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06.11.2023 12:22 Відповісти
Сталина правильно - мало миллионов совков сгноил.
Да просто заплатили совки, ну, Совок журналу шоб палачища этого, упыря сделать как там - Лидар года, или как? ХА! так Зеля походу тоже рвался к этому званию - кумир евойный же там побывал то.
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07.11.2023 14:36 Відповісти
ну да, проплатили, ибо на пуйле была уже кровь, не оч. много, но эшелонов 1-2.
хотя в 2007-м пуйло и у нас был очень обожаем. прикольно же - вот и подумал, еще лет 15 и я просто приеду в Украину(он тогда так и говорил, кстати - "В") и вышвырну местную "элиту" и назначу кого то со своих, вон, кума или Бойко.
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07.11.2023 14:38 Відповісти
в 45-м, да?
то что Гитлер для страны в экономике сделал, то это Зеля даже плевка Гитлера не стоит, а ПАП - даже пальца. Ну, может разве мизинца на ноге.
Почитай что путин обещал перед выборами - пойди он этим путем, то даже папуасы бы знали его в морду лица! А ты бы лет 10 уже как кричал шоб нас приняли в состав рашки, ибо с Януковощем - даже Румыния смеется с нас, а весь ЕС - просто ржет.
ты наверное совок. странно что не закричал - Фащызъм!!!!!111
А ниче шо этого Шустера кто напечатал? не этот же журнал? ты наверное служишь Ермаку, пришла команда шо Тайм все - уже очень злой.
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07.11.2023 14:34 Відповісти
при чём тут 45-ый, асёл? Гитлер стал человеком года после еврейских погромов.
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07.11.2023 17:39 Відповісти
а притём что и сёйчас.
чёго то Иудёя объявила войну Рейху, чет в 33-м ёще. можёшь поискать - газётныё вырёзки.
соотвётствённо, погромы нё могли нё состояться. на что и расчет был, мясел.
Или такоё надо было народу тёрпёть шолё? м?
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10.11.2023 13:50 Відповісти
Ось покінчимо з посадкою мільярду дерев і приступимо до розмінування.
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06.11.2023 10:26 Відповісти
Хайп - наше все. В оригінальній статті говориться "знадобилося б 757 років використовуючи наявні методи та ресурси". Зрозуміло, що знадобиться менше, бо навіть якщо нічого не робити, то за сотню років все згниє саме по собі.
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06.11.2023 10:27 Відповісти
,,дякуємо" за черговий ,,найточніший" аналіз ,,експертам" time! А чого не 758, прокацапський смітник?
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06.11.2023 10:28 Відповісти
300 років вже триває боротьба за життя українського народу. Може і 1000 років ці міни будуть ще й корисними, бо на них будуть підриватись рашисти
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06.11.2023 10:28 Відповісти
дивне припущення
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06.11.2023 11:04 Відповісти
можна сміливо заокруглювати до 1000! "дякую" мосКАЛям!
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06.11.2023 10:29 Відповісти
Є в Україні одні спєци по всяким розмінуванням. Ці такі що розмінують все значно скоріше , навіть круїзні шатли можуть запустити по тим територіям.
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06.11.2023 10:29 Відповісти
В УКРАЇНІ ХОЧУТЬ ЗАЛУЧИТИ БДЖІЛ ДО РОЗМІНУВАННЯ МІННИХ ПОЛІВ

МЗС України з партнерами оголосили про запуск проєкту Мед Мінних Полів, щоб зібрати кошти на розмінування України. Про це повідомляє "Дивогляд" із посиланням на пресслужбу міністерства.

Проєкт передбачає, що задля уникнення контакту з мінами заміновані сільськогосподарські поля засіватимуть за допомогою дронів спеціальною сумішшю медоносних трав. Потім нектар мають збирати бджоли, для яких не страшні міни.

Мед із мінних полів будуть брати українські дипломати для зустрічей і міжнародних візитів, де даруватимуть його дипломатам і публічним особам іноземних держав.
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06.11.2023 10:29 Відповісти
Я до розмінування долучив би екстрасенсів та інших ясновидячих з СТБ і аналогічних помийок
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06.11.2023 10:31 Відповісти
Воєнна прикмета: якщо розмінувати Чонгар і Азовське море - то замінованих територій збільшиться на 757 років їх розмінування.
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06.11.2023 10:31 Відповісти
Дякую вам Слуги народу «ви здєлалі ета вмєстє».
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06.11.2023 10:32 Відповісти
Ну не 748. але купу років на це піде це факт. Це одна з цілей кацапів. Вони уже розуміють,що такої остаточної перемоги як вони планували точно не буде, і хочуть Україну усякими методами опустити на дно. В плані економіки, уже зараз по суті зруйновано металургію, величезні проблеми у сільського господарства. Екологічними катастрофами типу Каховської ГЕС. Демографічною кризою, величезним замінуванням, знищенням патріотів України і так далі. Одним словом,щоб повернутися хоча б до довоєнних показників Україні ************ багато років,а кацапи будуть сидіти у себе там і розказувати казки для свого стада баранів "бачите що вони наробили, не робіть так як вони, сидіть рівно на сраці,слухайте пуйла і будете жити більше менш,а якщо ні то буде у вас щось схоже як в Україні"
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06.11.2023 10:33 Відповісти
а что мы делаем в ответ? какая у нас стратегия противодействия?
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06.11.2023 11:43 Відповісти
********, а вот подсчитайте, если способны, сколько времени нужно было бы для разминирования территории Украины (с учётом опыта разминирования Чонгара) если бы ВладимОбоссаным Боневтик-Янелохов в течении 3-х лет не асфальтировал бы дороги за счёт обороноспособности страны.
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06.11.2023 10:34 Відповісти
не получается подсчитать куда делись те 54% которые Порро в 2014 в первом туре избрали
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06.11.2023 11:48 Відповісти
Вы *******?
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06.11.2023 13:37 Відповісти
нет, а Вы?
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06.11.2023 13:39 Відповісти
Странно, что вы нет. Ведь вопрос был адресован *********. Вы отозвались. И если логически мыслить, что вы отозвались на мой вопрос ********* то именно вы таковым и являетесь.
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06.11.2023 15:21 Відповісти
ничего странного, просто в вашей выдуманной порохоботской вселенной есть только правые во всём сторонники Порро и ********. но мир куда шире и разнообразнее - вот ваша и вам подобным ошибка. а также ошибка - это "забывать", что половина голосовавших за Порро через 5 лет голосовала против него.
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06.11.2023 17:33 Відповісти
Очень приятно, что вы не отрицаете что вы ******* и даже ге пытаетесь этого оспаривать.
Теперь вернёмся к истокам, отбросив какашки с логотипом "Рошен" которые вы с утра нашли у себя в кровати, а ближе к обеду и в своих штанах, тем более, что вопрос не касался Пороха но выв без него просто жить не можете аж кушать вам не хочется. Итак, внимание, лично для вас повторяю вопрос:
*******ы, а вот подсчитайте, если способны, сколько времени нужно было бы для разминирования территории Украины (с учётом опыта разминирования Чонгара) если бы ВладимОбоссаным Боневтик-Янелохов в течении 3-х лет не асфальтировал бы дороги за счёт обороноспособности страны.
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06.11.2023 17:48 Відповісти
повторюсь. тех к кому вы обращаетесь не существует, это выдуманная сущность. их просто нет.
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06.11.2023 17:50 Відповісти
Как же так, вы отозвались и ответили стадло быть вы есть и они, *********, как и вы сущемтвуете, и вас одновременно нет?
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06.11.2023 21:10 Відповісти
можете дальше упражняться в словоблудии сколько вам угодно. мне же с вами общаться надоело.
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06.11.2023 21:20 Відповісти
Стандартная манера поведения ********:
- не отвечать на вопрос;
- приплести Пороха;
- я за ЗЕ не голосовал, я не его *****;
- слиться.
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07.11.2023 05:53 Відповісти
757 років? Ау, 73%, это один из многочисленных результатов вашего голосования по-приколу в 2019 году .
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06.11.2023 10:36 Відповісти
Та написали би вже "два тисячоліття". Пи₴діти,так з розмахом.
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06.11.2023 10:43 Відповісти
В основному все чим активно користуємось буде розміновано за декілька років. Ця страшилка спрямована на "лохів" яких "нада патрошіть".
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06.11.2023 10:44 Відповісти
а по лісополосах копачі-говноархіологи також все вириють за кілька років... ще й продать через OLX...
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06.11.2023 12:52 Відповісти
Підірвати "зелень" вже не проблема навіть для школярів...
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06.11.2023 13:18 Відповісти
Цікаво, цім «експертам» недолугим, приходила в голову думка, що вже за 100 років, більшість *********** просто вийдуть із ладу?
Знаходять бомби та снаряди часів Другої світової, але практично не знаходять ********** часів Першої світової.
Навіть пластик і той за 300 років розпадеться!
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06.11.2023 10:45 Відповісти
у Франції недавно знайшли чергову "партію" з І СВ.
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06.11.2023 11:07 Відповісти
Ось що таке рашиська чума ,це світове зло ,але наша інформаційна політика так побудована що б не пеказувати злочини які несуть рашисти ,а як би рейтинг "найвеличнішого" підняти.
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06.11.2023 10:45 Відповісти
Чёт после выборов в Словакии я не очень доверяю их институтам.
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06.11.2023 11:01 Відповісти
Дурню якусь Тайм написав. Мабуть їм хтось сказав що "це поле ми 1 рік будемо розміновувати".
Ну а далі вони тупо на щось помножили.
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06.11.2023 11:09 Відповісти
пока ви кепкуєте над 73% зебілами вони вже ручки приготували щоб на наступних виборах сдєлать вас вмєстє єсчьо раз !
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06.11.2023 11:13 Відповісти
Та люди вже розкаялись. Гірко розкаялись. Та ще й заплатили своїм життям та життям своїх близьких... А Ви все "споминаєте" як погані батьки дитині... Біда швидко вчить...
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06.11.2023 13:22 Відповісти
ага та зараз
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06.11.2023 13:29 Відповісти
Ви придівіться уважніше до свого оточення і самі переконаєтесь.
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06.11.2023 13:36 Відповісти
в моєму оточєні зебіли відсутні
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06.11.2023 14:14 Відповісти
У мене є декілька знайомих. Зараз соромляться навіть згадувати і дуже злі на "зєлєнь".
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06.11.2023 14:19 Відповісти
тепер вони виберуть арістовіча
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06.11.2023 14:24 Відповісти
Та вже "натішились" прокацапленими жидами по самі не можу...
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06.11.2023 14:26 Відповісти
неправда-712 лет
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06.11.2023 11:58 Відповісти
Во дебіли! А розвиток технологій в розрахунки не береться? Чи в майбутньому нічого кращого за міношукач не винайдуть?
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06.11.2023 12:23 Відповісти
ці розахунки базують на вихідних даних що 200 тис км кв заміновано тобто повна маячня, роками навіть десятиріччями будуть лише лінію фронту чистити
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06.11.2023 13:45 Відповісти
 
 