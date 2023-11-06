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Новости Война
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Украине для полного разминирования территорий понадобится 757 лет, - Time

міна,міни,розмінування

Как отмечают эксперты Time, Украина наиболее заминированная страна в мире, опережающая Афганистан и Сирию. За время полномасштабной войны мины вместе с неразорвавшимися бомбами и артиллерийскими и другими снарядами загрязнили территорию страны настолько, что для ее разминирования понадобится 757 лет.

Об этом пишет издание Time, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за 600 дней, прошедших с момента вторжения рф, Украина опередила Афганистан и Сирию и стала наиболее заминированной страной на Земле. Треть территории Украины, как считается, засорена миллионами неразорванных мин и кассетных бомб, а также минами-ловушками и осколками снарядов.

Огромные минные поля не только затормозили контрнаступление украинских войск. Они поставили под угрозу жизни 6 миллионов мирных жителей и привели в негодность часть самых ценных сельскохозяйственных угодий страны, что негативно сказалось как на экономике Украины, так и на мировых продовольственных поставках.

Читайте: Для победы у нас должны быть новейшие технологии разминирования, а также мы должны наращивать резервы, - Залужный в статье для The Economist

"Масштабы загрязнения Украины минами и неразорванными боеприпасами являются самыми большими со времен Второй мировой войны", - отметила министер экономики Юлия Свириденко.

Согласно оценке, опубликованной GLOBSEC, аналитическим центром в Словакии, Украине понадобится 757 лет, чтобы традиционными методами и с использованием имеющихся ресурсов разминировать территории.

Согласно данным, полученным Time от Минэкономики Украины, по состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были искалечены или ранены. Эти цифры не учитывают территорий, все еще находящихся под российской оккупацией или где продолжаются тяжелые бои.

По словам Свириденко, у Украины есть план вернуть 80% загрязненных земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Читайте: В Украине тестируют отечественный дрон-разминировщик ST1, - Федоров. ФОТО

Для этого Украина намерена задействовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты – от сложных оценок загрязнения на основе искусственного интеллекта до отечественных дронов, обнаруживающих мины, чтобы ускорить процесс очистки, который раньше был медленным. Правительство сотрудничает с американским гигантом по анализу данных Palantir, чтобы объединить десятки ранее разрозненных потоков данных и разработать модели, которые будут определять, какие меры по разминированию будут иметь наибольший результат.

Автор: 

разминирование (722)


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Топ комментарии
+16
73% -у вас є ще море часу)))))
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06.11.2023 10:14 Ответить
+11
по моему пора прекращать цитировать эту помойку, у них и Гитлер был человеком года.
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06.11.2023 10:23 Ответить
+11
Воєнна прикмета: якщо розмінувати Чонгар і Азовське море - то замінованих територій збільшиться на 757 років їх розмінування.
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06.11.2023 10:31 Ответить
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73% -у вас є ще море часу)))))
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06.11.2023 10:14 Ответить
і у тебе також,тому що ти з зебілами живеш в одній країні і їх вибір в 2019 році твоє життя також занурив і занурить на дно і буде це робити ще багато років після війни
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06.11.2023 10:28 Ответить
Вот ты шутишь, а они все это буквально воспринимают
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06.11.2023 11:03 Ответить
наверное эти 73% включают в себя те 54%, которые выбрали Порро в первом туре в 2014. + к ним присоединились ещё 19% против - феноменальный результат Порро.
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06.11.2023 11:41 Ответить
Оце так паржом, як 73% будуть розміновувати
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06.11.2023 10:16 Ответить
Никто не рождается сапером. Ведь нет же такого, что когда ребенок рождается. сразу говорят - вот это сапер родился, на разминирование его.
Всего две недели - и ты готов разминировать! Особенно, если у тебя с мая прошлого года шампура в руках остались. Ими можно землю прощупывать.
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06.11.2023 11:05 Ответить
До чого тут паржом
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06.11.2023 13:15 Ответить
тобто затьмарили другу світову разом з територією європи?...
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06.11.2023 10:21 Ответить
*****'за 100 лет что не выколупают то саморазложиться
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06.11.2023 10:21 Ответить
по моему пора прекращать цитировать эту помойку, у них и Гитлер был человеком года.
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06.11.2023 10:23 Ответить
і пуйло...(Time 2007)
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06.11.2023 10:31 Ответить
Сталин 1939, 1942
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06.11.2023 12:22 Ответить
Сталина правильно - мало миллионов совков сгноил.
Да просто заплатили совки, ну, Совок журналу шоб палачища этого, упыря сделать как там - Лидар года, или как? ХА! так Зеля походу тоже рвался к этому званию - кумир евойный же там побывал то.
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07.11.2023 14:36 Ответить
ну да, проплатили, ибо на пуйле была уже кровь, не оч. много, но эшелонов 1-2.
хотя в 2007-м пуйло и у нас был очень обожаем. прикольно же - вот и подумал, еще лет 15 и я просто приеду в Украину(он тогда так и говорил, кстати - "В") и вышвырну местную "элиту" и назначу кого то со своих, вон, кума или Бойко.
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07.11.2023 14:38 Ответить
в 45-м, да?
то что Гитлер для страны в экономике сделал, то это Зеля даже плевка Гитлера не стоит, а ПАП - даже пальца. Ну, может разве мизинца на ноге.
Почитай что путин обещал перед выборами - пойди он этим путем, то даже папуасы бы знали его в морду лица! А ты бы лет 10 уже как кричал шоб нас приняли в состав рашки, ибо с Януковощем - даже Румыния смеется с нас, а весь ЕС - просто ржет.
ты наверное совок. странно что не закричал - Фащызъм!!!!!111
А ниче шо этого Шустера кто напечатал? не этот же журнал? ты наверное служишь Ермаку, пришла команда шо Тайм все - уже очень злой.
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07.11.2023 14:34 Ответить
при чём тут 45-ый, асёл? Гитлер стал человеком года после еврейских погромов.
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07.11.2023 17:39 Ответить
а притём что и сёйчас.
чёго то Иудёя объявила войну Рейху, чет в 33-м ёще. можёшь поискать - газётныё вырёзки.
соотвётствённо, погромы нё могли нё состояться. на что и расчет был, мясел.
Или такоё надо было народу тёрпёть шолё? м?
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10.11.2023 13:50 Ответить
Ось покінчимо з посадкою мільярду дерев і приступимо до розмінування.
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06.11.2023 10:26 Ответить
Хайп - наше все. В оригінальній статті говориться "знадобилося б 757 років використовуючи наявні методи та ресурси". Зрозуміло, що знадобиться менше, бо навіть якщо нічого не робити, то за сотню років все згниє саме по собі.
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06.11.2023 10:27 Ответить
,,дякуємо" за черговий ,,найточніший" аналіз ,,експертам" time! А чого не 758, прокацапський смітник?
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06.11.2023 10:28 Ответить
300 років вже триває боротьба за життя українського народу. Може і 1000 років ці міни будуть ще й корисними, бо на них будуть підриватись рашисти
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06.11.2023 10:28 Ответить
дивне припущення
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06.11.2023 11:04 Ответить
можна сміливо заокруглювати до 1000! "дякую" мосКАЛям!
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06.11.2023 10:29 Ответить
Є в Україні одні спєци по всяким розмінуванням. Ці такі що розмінують все значно скоріше , навіть круїзні шатли можуть запустити по тим територіям.
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06.11.2023 10:29 Ответить
В УКРАЇНІ ХОЧУТЬ ЗАЛУЧИТИ БДЖІЛ ДО РОЗМІНУВАННЯ МІННИХ ПОЛІВ

МЗС України з партнерами оголосили про запуск проєкту Мед Мінних Полів, щоб зібрати кошти на розмінування України. Про це повідомляє "Дивогляд" із посиланням на пресслужбу міністерства.

Проєкт передбачає, що задля уникнення контакту з мінами заміновані сільськогосподарські поля засіватимуть за допомогою дронів спеціальною сумішшю медоносних трав. Потім нектар мають збирати бджоли, для яких не страшні міни.

Мед із мінних полів будуть брати українські дипломати для зустрічей і міжнародних візитів, де даруватимуть його дипломатам і публічним особам іноземних держав.
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06.11.2023 10:29 Ответить
Я до розмінування долучив би екстрасенсів та інших ясновидячих з СТБ і аналогічних помийок
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06.11.2023 10:31 Ответить
Воєнна прикмета: якщо розмінувати Чонгар і Азовське море - то замінованих територій збільшиться на 757 років їх розмінування.
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06.11.2023 10:31 Ответить
Дякую вам Слуги народу «ви здєлалі ета вмєстє».
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06.11.2023 10:32 Ответить
Ну не 748. але купу років на це піде це факт. Це одна з цілей кацапів. Вони уже розуміють,що такої остаточної перемоги як вони планували точно не буде, і хочуть Україну усякими методами опустити на дно. В плані економіки, уже зараз по суті зруйновано металургію, величезні проблеми у сільського господарства. Екологічними катастрофами типу Каховської ГЕС. Демографічною кризою, величезним замінуванням, знищенням патріотів України і так далі. Одним словом,щоб повернутися хоча б до довоєнних показників Україні ************ багато років,а кацапи будуть сидіти у себе там і розказувати казки для свого стада баранів "бачите що вони наробили, не робіть так як вони, сидіть рівно на сраці,слухайте пуйла і будете жити більше менш,а якщо ні то буде у вас щось схоже як в Україні"
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06.11.2023 10:33 Ответить
а что мы делаем в ответ? какая у нас стратегия противодействия?
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06.11.2023 11:43 Ответить
********, а вот подсчитайте, если способны, сколько времени нужно было бы для разминирования территории Украины (с учётом опыта разминирования Чонгара) если бы ВладимОбоссаным Боневтик-Янелохов в течении 3-х лет не асфальтировал бы дороги за счёт обороноспособности страны.
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06.11.2023 10:34 Ответить
не получается подсчитать куда делись те 54% которые Порро в 2014 в первом туре избрали
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06.11.2023 11:48 Ответить
Вы *******?
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06.11.2023 13:37 Ответить
нет, а Вы?
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06.11.2023 13:39 Ответить
Странно, что вы нет. Ведь вопрос был адресован *********. Вы отозвались. И если логически мыслить, что вы отозвались на мой вопрос ********* то именно вы таковым и являетесь.
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06.11.2023 15:21 Ответить
ничего странного, просто в вашей выдуманной порохоботской вселенной есть только правые во всём сторонники Порро и ********. но мир куда шире и разнообразнее - вот ваша и вам подобным ошибка. а также ошибка - это "забывать", что половина голосовавших за Порро через 5 лет голосовала против него.
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06.11.2023 17:33 Ответить
Очень приятно, что вы не отрицаете что вы ******* и даже ге пытаетесь этого оспаривать.
Теперь вернёмся к истокам, отбросив какашки с логотипом "Рошен" которые вы с утра нашли у себя в кровати, а ближе к обеду и в своих штанах, тем более, что вопрос не касался Пороха но выв без него просто жить не можете аж кушать вам не хочется. Итак, внимание, лично для вас повторяю вопрос:
*******ы, а вот подсчитайте, если способны, сколько времени нужно было бы для разминирования территории Украины (с учётом опыта разминирования Чонгара) если бы ВладимОбоссаным Боневтик-Янелохов в течении 3-х лет не асфальтировал бы дороги за счёт обороноспособности страны.
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06.11.2023 17:48 Ответить
повторюсь. тех к кому вы обращаетесь не существует, это выдуманная сущность. их просто нет.
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06.11.2023 17:50 Ответить
Как же так, вы отозвались и ответили стадло быть вы есть и они, *********, как и вы сущемтвуете, и вас одновременно нет?
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06.11.2023 21:10 Ответить
можете дальше упражняться в словоблудии сколько вам угодно. мне же с вами общаться надоело.
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06.11.2023 21:20 Ответить
Стандартная манера поведения ********:
- не отвечать на вопрос;
- приплести Пороха;
- я за ЗЕ не голосовал, я не его *****;
- слиться.
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07.11.2023 05:53 Ответить
757 років? Ау, 73%, это один из многочисленных результатов вашего голосования по-приколу в 2019 году .
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06.11.2023 10:36 Ответить
Та написали би вже "два тисячоліття". Пи₴діти,так з розмахом.
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06.11.2023 10:43 Ответить
В основному все чим активно користуємось буде розміновано за декілька років. Ця страшилка спрямована на "лохів" яких "нада патрошіть".
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06.11.2023 10:44 Ответить
а по лісополосах копачі-говноархіологи також все вириють за кілька років... ще й продать через OLX...
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06.11.2023 12:52 Ответить
Підірвати "зелень" вже не проблема навіть для школярів...
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06.11.2023 13:18 Ответить
Цікаво, цім «експертам» недолугим, приходила в голову думка, що вже за 100 років, більшість *********** просто вийдуть із ладу?
Знаходять бомби та снаряди часів Другої світової, але практично не знаходять ********** часів Першої світової.
Навіть пластик і той за 300 років розпадеться!
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06.11.2023 10:45 Ответить
у Франції недавно знайшли чергову "партію" з І СВ.
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06.11.2023 11:07 Ответить
Ось що таке рашиська чума ,це світове зло ,але наша інформаційна політика так побудована що б не пеказувати злочини які несуть рашисти ,а як би рейтинг "найвеличнішого" підняти.
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06.11.2023 10:45 Ответить
Чёт после выборов в Словакии я не очень доверяю их институтам.
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06.11.2023 11:01 Ответить
Дурню якусь Тайм написав. Мабуть їм хтось сказав що "це поле ми 1 рік будемо розміновувати".
Ну а далі вони тупо на щось помножили.
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06.11.2023 11:09 Ответить
пока ви кепкуєте над 73% зебілами вони вже ручки приготували щоб на наступних виборах сдєлать вас вмєстє єсчьо раз !
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06.11.2023 11:13 Ответить
Та люди вже розкаялись. Гірко розкаялись. Та ще й заплатили своїм життям та життям своїх близьких... А Ви все "споминаєте" як погані батьки дитині... Біда швидко вчить...
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06.11.2023 13:22 Ответить
ага та зараз
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06.11.2023 13:29 Ответить
Ви придівіться уважніше до свого оточення і самі переконаєтесь.
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06.11.2023 13:36 Ответить
в моєму оточєні зебіли відсутні
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06.11.2023 14:14 Ответить
У мене є декілька знайомих. Зараз соромляться навіть згадувати і дуже злі на "зєлєнь".
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06.11.2023 14:19 Ответить
тепер вони виберуть арістовіча
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06.11.2023 14:24 Ответить
Та вже "натішились" прокацапленими жидами по самі не можу...
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06.11.2023 14:26 Ответить
неправда-712 лет
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06.11.2023 11:58 Ответить
Во дебіли! А розвиток технологій в розрахунки не береться? Чи в майбутньому нічого кращого за міношукач не винайдуть?
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06.11.2023 12:23 Ответить
ці розахунки базують на вихідних даних що 200 тис км кв заміновано тобто повна маячня, роками навіть десятиріччями будуть лише лінію фронту чистити
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06.11.2023 13:45 Ответить
 
 