Украине для полного разминирования территорий понадобится 757 лет, - Time
Как отмечают эксперты Time, Украина наиболее заминированная страна в мире, опережающая Афганистан и Сирию. За время полномасштабной войны мины вместе с неразорвавшимися бомбами и артиллерийскими и другими снарядами загрязнили территорию страны настолько, что для ее разминирования понадобится 757 лет.
Об этом пишет издание Time, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что за 600 дней, прошедших с момента вторжения рф, Украина опередила Афганистан и Сирию и стала наиболее заминированной страной на Земле. Треть территории Украины, как считается, засорена миллионами неразорванных мин и кассетных бомб, а также минами-ловушками и осколками снарядов.
Огромные минные поля не только затормозили контрнаступление украинских войск. Они поставили под угрозу жизни 6 миллионов мирных жителей и привели в негодность часть самых ценных сельскохозяйственных угодий страны, что негативно сказалось как на экономике Украины, так и на мировых продовольственных поставках.
"Масштабы загрязнения Украины минами и неразорванными боеприпасами являются самыми большими со времен Второй мировой войны", - отметила министер экономики Юлия Свириденко.
Согласно оценке, опубликованной GLOBSEC, аналитическим центром в Словакии, Украине понадобится 757 лет, чтобы традиционными методами и с использованием имеющихся ресурсов разминировать территории.
Согласно данным, полученным Time от Минэкономики Украины, по состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были искалечены или ранены. Эти цифры не учитывают территорий, все еще находящихся под российской оккупацией или где продолжаются тяжелые бои.
По словам Свириденко, у Украины есть план вернуть 80% загрязненных земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.
Для этого Украина намерена задействовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты – от сложных оценок загрязнения на основе искусственного интеллекта до отечественных дронов, обнаруживающих мины, чтобы ускорить процесс очистки, который раньше был медленным. Правительство сотрудничает с американским гигантом по анализу данных Palantir, чтобы объединить десятки ранее разрозненных потоков данных и разработать модели, которые будут определять, какие меры по разминированию будут иметь наибольший результат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всего две недели - и ты готов разминировать! Особенно, если у тебя с мая прошлого года шампура в руках остались. Ими можно землю прощупывать.
Да просто заплатили совки, ну, Совок журналу шоб палачища этого, упыря сделать как там - Лидар года, или как? ХА! так Зеля походу тоже рвался к этому званию - кумир евойный же там побывал то.
хотя в 2007-м пуйло и у нас был очень обожаем. прикольно же - вот и подумал, еще лет 15 и я просто приеду в Украину(он тогда так и говорил, кстати - "В") и вышвырну местную "элиту" и назначу кого то со своих, вон, кума или Бойко.
то что Гитлер для страны в экономике сделал, то это Зеля даже плевка Гитлера не стоит, а ПАП - даже пальца. Ну, может разве мизинца на ноге.
Почитай что путин обещал перед выборами - пойди он этим путем, то даже папуасы бы знали его в морду лица! А ты бы лет 10 уже как кричал шоб нас приняли в состав рашки, ибо с Януковощем - даже Румыния смеется с нас, а весь ЕС - просто ржет.
ты наверное совок. странно что не закричал - Фащызъм!!!!!111
А ниче шо этого Шустера кто напечатал? не этот же журнал? ты наверное служишь Ермаку, пришла команда шо Тайм все - уже очень злой.
чёго то Иудёя объявила войну Рейху, чет в 33-м ёще. можёшь поискать - газётныё вырёзки.
соотвётствённо, погромы нё могли нё состояться. на что и расчет был, мясел.
Или такоё надо было народу тёрпёть шолё? м?
МЗС України з партнерами оголосили про запуск проєкту Мед Мінних Полів, щоб зібрати кошти на розмінування України. Про це повідомляє "Дивогляд" із посиланням на пресслужбу міністерства.
Проєкт передбачає, що задля уникнення контакту з мінами заміновані сільськогосподарські поля засіватимуть за допомогою дронів спеціальною сумішшю медоносних трав. Потім нектар мають збирати бджоли, для яких не страшні міни.
Мед із мінних полів будуть брати українські дипломати для зустрічей і міжнародних візитів, де даруватимуть його дипломатам і публічним особам іноземних держав.
Теперь вернёмся к истокам, отбросив какашки с логотипом "Рошен" которые вы с утра нашли у себя в кровати, а ближе к обеду и в своих штанах, тем более, что вопрос не касался Пороха но выв без него просто жить не можете аж кушать вам не хочется. Итак, внимание, лично для вас повторяю вопрос:
*******ы, а вот подсчитайте, если способны, сколько времени нужно было бы для разминирования территории Украины (с учётом опыта разминирования Чонгара) если бы ВладимОбоссаным Боневтик-Янелохов в течении 3-х лет не асфальтировал бы дороги за счёт обороноспособности страны.
- не отвечать на вопрос;
- приплести Пороха;
- я за ЗЕ не голосовал, я не его *****;
- слиться.
Знаходять бомби та снаряди часів Другої світової, але практично не знаходять ********** часів Першої світової.
Навіть пластик і той за 300 років розпадеться!
Ну а далі вони тупо на щось помножили.