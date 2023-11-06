Украине для полного разминирования территорий понадобится 757 лет, - Time

Как отмечают эксперты Time, Украина наиболее заминированная страна в мире, опережающая Афганистан и Сирию. За время полномасштабной войны мины вместе с неразорвавшимися бомбами и артиллерийскими и другими снарядами загрязнили территорию страны настолько, что для ее разминирования понадобится 757 лет.

Об этом пишет издание Time, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за 600 дней, прошедших с момента вторжения рф, Украина опередила Афганистан и Сирию и стала наиболее заминированной страной на Земле. Треть территории Украины, как считается, засорена миллионами неразорванных мин и кассетных бомб, а также минами-ловушками и осколками снарядов.

Огромные минные поля не только затормозили контрнаступление украинских войск. Они поставили под угрозу жизни 6 миллионов мирных жителей и привели в негодность часть самых ценных сельскохозяйственных угодий страны, что негативно сказалось как на экономике Украины, так и на мировых продовольственных поставках.

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"Масштабы загрязнения Украины минами и неразорванными боеприпасами являются самыми большими со времен Второй мировой войны", - отметила министер экономики Юлия Свириденко.

Согласно оценке, опубликованной GLOBSEC, аналитическим центром в Словакии, Украине понадобится 757 лет, чтобы традиционными методами и с использованием имеющихся ресурсов разминировать территории.

Согласно данным, полученным Time от Минэкономики Украины, по состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были искалечены или ранены. Эти цифры не учитывают территорий, все еще находящихся под российской оккупацией или где продолжаются тяжелые бои.

По словам Свириденко, у Украины есть план вернуть 80% загрязненных земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

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Для этого Украина намерена задействовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты – от сложных оценок загрязнения на основе искусственного интеллекта до отечественных дронов, обнаруживающих мины, чтобы ускорить процесс очистки, который раньше был медленным. Правительство сотрудничает с американским гигантом по анализу данных Palantir, чтобы объединить десятки ранее разрозненных потоков данных и разработать модели, которые будут определять, какие меры по разминированию будут иметь наибольший результат.