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Новини
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Наразі Іран не постачає "шахеди" до рф. Ворог тільки почав нарощувати власне виробництво, - ГУР МО

шахед

Українська розвідка наразі не фіксує активного постачання ударних дронів-камікадзе з Ірану до росії.

Про це в коментарі РБК-Україна зазначив представник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у росії вже частково розпочались роботи на заводі в Єлабузі, де кремль хоче розгорнути масштабне виробництво дронів-камікадзе.

Скібіцький пояснив, що на цьому підприємстві відбувається лише кінцева збірка "шахедів", так званих "Герань-2". Проте у рф працюють й інші, суміжні заводи, що поставляють комплектуючі для ударних БПЛА.

"Ворог планував виробляти в місяць щонайменше 200 "Шахедів". Але в реальності виробляє менше. Російська федерація почала тільки нарощувати виробництво і на сьогодні в основному це збірка з компонентів, які поставлені з Ірану", - зазначив представник ГУР МО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наразі рф виробляє по декілька десятків "шахедів" на місяць, використовує іноземні деталі, - ГУР МО

Водночас у ГУР не виключають, що Іран все ще може відправляти москві й незначні партії готових "шахедів". Проте перші контракти, що були укладені, Тегеран уже виконав. Тому зараз активного переміщення дронів-камікадзе з території Ірану до росії українська розвідка не фіксує.

Автор: 

Іран (2070) росія (66125) Скібіцький Вадим (295) дрони (4925)


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Топ коментарі
+5
Командуючого ССО зе-умєрови зняли з посади, тож виробництво рашистських "хєраней" в Єлабузі може бути спокійним й далі нарощувати обсяги випуску.
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06.11.2023 11:03 Відповісти
+3
Планировал изготавливать 200, но делает меньше... Интересно, а от куда же тогда взялись 500 шахедов в сентябре? Да и сейчас за месяц их запускают точно большее 200. Как же уже надоели эти "сказки для успокоения".
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06.11.2023 11:08 Відповісти
+2
Рекордна дальність бойового вильоту - близько 1000 км: у серійне виробництво пішов український аналог іранських "Шахедів", - гендиректор "Укроборонпром" Сметанін
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06.11.2023 12:07 Відповісти
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Вже не важливо, що там постачає Іран. Він вже зробив свою справу. шайгу зрозумів, що колони не вирішують військові справи.
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06.11.2023 10:57 Відповісти
Командуючого ССО зе-умєрови зняли з посади, тож виробництво рашистських "хєраней" в Єлабузі може бути спокійним й далі нарощувати обсяги випуску.
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06.11.2023 11:03 Відповісти
І що ми хочемо...Депутат відмовився спілкуватись українською
https://www.youtube.com/watch?v=8EW3zHQC-Jo
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06.11.2023 11:08 Відповісти
можно подумать им по-русски есть что-то народу сказать. самороспуск ВРУ перезрел.
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06.11.2023 12:05 Відповісти
Росія - це злоякісна пухлина з російськомовними метастазами. Згоден?
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06.11.2023 12:37 Відповісти
современная раша - злокачественная опухоль, остальное очень спорно.
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06.11.2023 13:04 Відповісти
"современная"...рассія каторую ми патєрялі...ти хто по національності?
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06.11.2023 13:21 Відповісти
у меня нет национальности.
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06.11.2023 13:26 Відповісти
Значить русскій.
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06.11.2023 14:40 Відповісти
Планировал изготавливать 200, но делает меньше... Интересно, а от куда же тогда взялись 500 шахедов в сентябре? Да и сейчас за месяц их запускают точно большее 200. Как же уже надоели эти "сказки для успокоения".
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06.11.2023 11:08 Відповісти
Дєло Арєстовича жівьот і не вміраєт.
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06.11.2023 11:25 Відповісти
ты поклонник Люси ?
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06.11.2023 12:08 Відповісти
Як ти вгадав, пратівний?
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06.11.2023 12:10 Відповісти
Вполне возможно еще есть запасы. Контракт был на 2400 Шахедов год назад.
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06.11.2023 16:26 Відповісти
Перси - зганьбили свою репутацію-
Іран - став терористом...
Ганьба колишній колисці цивілізації!
Тегеран на подпєвках в *****?
В мікрофон рашистьської *********...
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06.11.2023 11:10 Відповісти
Рекордна дальність бойового вильоту - близько 1000 км: у серійне виробництво пішов український аналог іранських "Шахедів", - гендиректор "Укроборонпром" Сметанін
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06.11.2023 12:07 Відповісти
ждем первого массированного применения.
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06.11.2023 12:20 Відповісти
точно...зима ось-ось, треба відповідати...
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06.11.2023 12:28 Відповісти
дорогая вундервафля, по виду...
шахеды даже не красят...
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06.11.2023 12:34 Відповісти
для лаптей ничего не жалко
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06.11.2023 12:37 Відповісти
иранские шахеды сделаны как положено, а вот рашисткие поделки действительно кое-как
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06.11.2023 16:27 Відповісти
это как то влияет на летные характеристики ?
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06.11.2023 16:40 Відповісти
грубо говоря всё остальное сделано так же, через жопу. Иранские оригинальные модернизированные с учётом войны намного лучше, чем те, кто пытаются клепать сами.
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06.11.2023 18:24 Відповісти
нам нужны БПЛА большей дальности. только аэростатические БПЛА дадут возможность наносить удары на всю глубину раши.
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06.11.2023 12:08 Відповісти
ты че не зрячий ?
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06.11.2023 12:11 Відповісти
у каждой системы свои преимущества и недостатки. "шахед" система одноразовая, с ограниченным радиусом. а автоматический дирижабль способен и до Владивостока долететь и вернуться после выполнения боевого задания.
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06.11.2023 12:18 Відповісти
Виготовити в Україні аналог цих, так би мовити, "шахедів" - дуже просто. Все, що треба, так це англійцям трошки натужитися і передати нам креслення цих апаратів. І все. "шахед" розроблено в Англії.
А зараз англійці розбираються, як воно так сталося, що їх розробка опинилася у генетичних виродків іранців.

А то усі думають, що то рушникоголові щось вигадали. Так само, як і кацап неспроможний ні вигадати ні виробляти - тільки вкрасти.

https://www.thejc.com/news/news/iran's-'suicide-drones'-are-being-developed-at-british-universities-3lUpJ4vPCpCIqRaYwvkRR0
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06.11.2023 12:22 Відповісти
а де наші шахеди мопеди
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06.11.2023 12:32 Відповісти
в серийном производстве , еще один не зрячий
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06.11.2023 12:35 Відповісти
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06.11.2023 12:38 Відповісти
рушники в своїх Шахедах використали авіадвигун австрійський. Кацапи ніколи не робили таких двигунів. Кацапи давно пищать, що немає двигунів для літаків, самі зробити не можуть. Німці недавно перекрили поставку двигунів для ланцетів, кацапи мовчать як в рот води набрали. Ізраїли в свій час передав їм технологію тяжких дронів. І через відсутність мотору дело нє пошло. ГУРМО по принципу -будєм наблюдать.
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06.11.2023 13:03 Відповісти
 
 