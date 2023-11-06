Наразі Іран не постачає "шахеди" до рф. Ворог тільки почав нарощувати власне виробництво, - ГУР МО

Українська розвідка наразі не фіксує активного постачання ударних дронів-камікадзе з Ірану до росії.

Про це в коментарі РБК-Україна зазначив представник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у росії вже частково розпочались роботи на заводі в Єлабузі, де кремль хоче розгорнути масштабне виробництво дронів-камікадзе.

Скібіцький пояснив, що на цьому підприємстві відбувається лише кінцева збірка "шахедів", так званих "Герань-2". Проте у рф працюють й інші, суміжні заводи, що поставляють комплектуючі для ударних БПЛА.

"Ворог планував виробляти в місяць щонайменше 200 "Шахедів". Але в реальності виробляє менше. Російська федерація почала тільки нарощувати виробництво і на сьогодні в основному це збірка з компонентів, які поставлені з Ірану", - зазначив представник ГУР МО.

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Водночас у ГУР не виключають, що Іран все ще може відправляти москві й незначні партії готових "шахедів". Проте перші контракти, що були укладені, Тегеран уже виконав. Тому зараз активного переміщення дронів-камікадзе з території Ірану до росії українська розвідка не фіксує.