Наразі Іран не постачає "шахеди" до рф. Ворог тільки почав нарощувати власне виробництво, - ГУР МО
Українська розвідка наразі не фіксує активного постачання ударних дронів-камікадзе з Ірану до росії.
Про це в коментарі РБК-Україна зазначив представник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у росії вже частково розпочались роботи на заводі в Єлабузі, де кремль хоче розгорнути масштабне виробництво дронів-камікадзе.
Скібіцький пояснив, що на цьому підприємстві відбувається лише кінцева збірка "шахедів", так званих "Герань-2". Проте у рф працюють й інші, суміжні заводи, що поставляють комплектуючі для ударних БПЛА.
"Ворог планував виробляти в місяць щонайменше 200 "Шахедів". Але в реальності виробляє менше. Російська федерація почала тільки нарощувати виробництво і на сьогодні в основному це збірка з компонентів, які поставлені з Ірану", - зазначив представник ГУР МО.
Водночас у ГУР не виключають, що Іран все ще може відправляти москві й незначні партії готових "шахедів". Проте перші контракти, що були укладені, Тегеран уже виконав. Тому зараз активного переміщення дронів-камікадзе з території Ірану до росії українська розвідка не фіксує.
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Іран - став терористом...
Ганьба колишній колисці цивілізації!
Тегеран на подпєвках в *****?
В мікрофон рашистьської *********...
шахеды даже не красят...
А зараз англійці розбираються, як воно так сталося, що їх розробка опинилася у генетичних виродків іранців.
А то усі думають, що то рушникоголові щось вигадали. Так само, як і кацап неспроможний ні вигадати ні виробляти - тільки вкрасти.
https://www.thejc.com/news/news/iran's-'suicide-drones'-are-being-developed-at-british-universities-3lUpJ4vPCpCIqRaYwvkRR0