Для повноцінного відновлення окупованого Маріуполя необхідно 20 років, - мер Бойченко
Знадобиться 20 років для того, щоб повністю відновити окупований Маріуполь до тої чисельності населення, яка була до війни.
Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради з посиланням на міського голову Маріуполя Вадима Бойченка, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо говорити про план "Mariupol Reborn", то він складається з двох частин. "План швидких дій" передбачає 2 роки і 154 проєкти. Якщо говоримо про повне відродження міст до тої чисельності населення, яка була до війни – це 20 років. Зараз звернулися до європейських партнерів, які допоможуть нам визначити чіткі строки та вартість", - зазначив Бойченко.
Він зауважив, що до плану входить не лише ліквідація наслідків окупації та відновлення Маріуполя, а й будівництво нового, сучасного міста, з новою моделлю економіки.
За словами Бойченка, нині дедалі більше міжнародних партнерів готові допомагати у відновленні Маріуполя після деокупації.
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Все зависит от темпов восстановления и обьемов строительства.
Каждый мер пытается тянуть одеяло на себя в разговоре с « международными партнерами» , рисовать астрономические Цыфра и пиарится на проблеме.
Ми чогось не знаємо?
Перш ніж відновлювати треба звільнити від окупантів й невідомо який стан буде після звільнення міста.
Ці підрахунки це абсолютно непотрібна інформація яка немає нічого спільного з реальністю.
ні копійчині всяким бойченкам. ні копійчини ахметову.
ніякого азовсталі, ілліча, азовмаш!
маріуполь повинен стати курортною перлиною азову, а не містом з вбитою екологією.
Пишут планы, зарплата идет
А взагалі, цим мєчтатєлям краще думати про щось більш реалістичне. Наприклад: чи буде там кому жити і кому відбудовувати? Хто на той час буде жити і будувати: може таджики. Може африканці.
Може центральні та західні області відновлювати, звідки ЗСУ беруть людей, чи вони не заслуговують?