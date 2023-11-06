Для повноцінного відновлення окупованого Маріуполя необхідно 20 років, - мер Бойченко

Знадобиться 20 років для того, щоб повністю відновити окупований Маріуполь до тої чисельності населення, яка була до війни.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради з посиланням на міського голову Маріуполя Вадима Бойченка, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про план "Mariupol Reborn", то він складається з двох частин. "План швидких дій" передбачає 2 роки і 154 проєкти. Якщо говоримо про повне відродження міст до тої чисельності населення, яка була до війни – це 20 років. Зараз звернулися до європейських партнерів, які допоможуть нам визначити чіткі строки та вартість", - зазначив Бойченко.

Він зауважив, що до плану входить не лише ліквідація наслідків окупації та відновлення Маріуполя, а й будівництво нового, сучасного міста, з новою моделлю економіки.

За словами Бойченка, нині дедалі більше міжнародних партнерів готові допомагати у відновленні Маріуполя після деокупації.

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