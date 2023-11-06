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Новини Війна
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Для повноцінного відновлення окупованого Маріуполя необхідно 20 років, - мер Бойченко

маріуполь

Знадобиться 20 років для того, щоб повністю відновити окупований Маріуполь до тої чисельності населення, яка була до війни.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради з посиланням на міського голову Маріуполя Вадима Бойченка, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про план "Mariupol Reborn", то він складається з двох частин. "План швидких дій" передбачає 2 роки і 154 проєкти. Якщо говоримо про повне відродження міст до тої чисельності населення, яка була до війни – це 20 років. Зараз звернулися до європейських партнерів, які допоможуть нам визначити чіткі строки та вартість", - зазначив Бойченко.

Він зауважив, що до плану входить не лише ліквідація наслідків окупації та відновлення Маріуполя, а й будівництво нового, сучасного міста, з новою моделлю економіки.

За словами Бойченка, нині дедалі більше міжнародних партнерів готові допомагати у відновленні Маріуполя після деокупації.

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Автор: 

Маріуполь (3245) відновлення (601)


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Топ коментарі
+18
що кому, а зеленим підарасам - відбудова. ти спочатку відвоюй те місто! не схоже, що кацапи збираються його залишити
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06.11.2023 11:25 Відповісти
+7
А навіщо? Чи там знову запустять металургію? На всій території бувших донбасів тільки погранпоселення та мінні поля.
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06.11.2023 11:28 Відповісти
+7
Б#дь вони вже "відновлюють"..... цензор навіщо ви транслюєте ці порожні заяви?
Перш ніж відновлювати треба звільнити від окупантів й невідомо який стан буде після звільнення міста.
Ці підрахунки це абсолютно непотрібна інформація яка немає нічого спільного з реальністю.
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06.11.2023 11:42 Відповісти
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що кому, а зеленим підарасам - відбудова. ти спочатку відвоюй те місто! не схоже, що кацапи збираються його залишити
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06.11.2023 11:25 Відповісти
Откуда ты знаешь что 20 лет?!!!

Все зависит от темпов восстановления и обьемов строительства.

Каждый мер пытается тянуть одеяло на себя в разговоре с « международными партнерами» , рисовать астрономические Цыфра и пиарится на проблеме.
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06.11.2023 13:04 Відповісти
А навіщо? Чи там знову запустять металургію? На всій території бувших донбасів тільки погранпоселення та мінні поля.
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06.11.2023 11:28 Відповісти
Як мінімум порт на Азові.
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06.11.2023 12:00 Відповісти
Є Бердянськ.
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06.11.2023 12:02 Відповісти
А яким це "населенням" вони збираються його відновлювати?
Ми чогось не знаємо?
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06.11.2023 11:29 Відповісти
Якщо, з Шмигалем та його отими верещучками та стефанішиними на шатлах, то треба знову говноборотька, щоб десь пасерєдінє …
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06.11.2023 11:38 Відповісти
Б#дь вони вже "відновлюють"..... цензор навіщо ви транслюєте ці порожні заяви?
Перш ніж відновлювати треба звільнити від окупантів й невідомо який стан буде після звільнення міста.
Ці підрахунки це абсолютно непотрібна інформація яка немає нічого спільного з реальністю.
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06.11.2023 11:42 Відповісти
Скоріш за все зверху всім новосним сайтам спускають..пропозиція, від якої неможна відмовитись..
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06.11.2023 11:46 Відповісти
Все там відомо зі станом. Стан буде "0% Маріуполя".
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06.11.2023 12:01 Відповісти
Наврядчи після пережитого люди будуть мати бажання туди повертатись. Крім того, вони вже й у нас і за кордоном обжились. Там он колонію будуйте, для депутатів й інших можновладців. За зраду Батьківщині, корупцію, крадіжки.
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06.11.2023 11:44 Відповісти
Люди добрі, підкажіть, це той мер, що першим дременув з міста? Швидше, ніж миша від пугача?
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06.11.2023 11:46 Відповісти
Ви смажте - риба буде!
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06.11.2023 11:50 Відповісти
щось там казали, що швеція береться відбудовувати.
ні копійчині всяким бойченкам. ні копійчини ахметову.
ніякого азовсталі, ілліча, азовмаш!
маріуполь повинен стати курортною перлиною азову, а не містом з вбитою екологією.
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06.11.2023 11:58 Відповісти
46 років.....може брати зброю і звільняти той маріуполь.
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06.11.2023 11:58 Відповісти
У них я так понял не только мэр, но и весь горсовет "работает" пока город оккупирован
Пишут планы, зарплата идет
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06.11.2023 12:06 Відповісти
Маріуполь вже звілнили, я щось пропустив?
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06.11.2023 12:10 Відповісти
+ 20 років поки звільнять.
А взагалі, цим мєчтатєлям краще думати про щось більш реалістичне. Наприклад: чи буде там кому жити і кому відбудовувати? Хто на той час буде жити і будувати: може таджики. Може африканці.
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06.11.2023 12:25 Відповісти
Цьому меру зайнятися нічмим? Крім мера ще й мерію утримуємо?
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06.11.2023 12:33 Відповісти
его ещё освободить нужно, а потом найти тех, кто в нем захочет жить, с оглядкой на близость к границам раши.
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06.11.2023 12:40 Відповісти
Це нахєра його відновлювати? Аби ватани через пару років знову кацапів із прапорами ********* кликали "путєн введі"?
Може центральні та західні області відновлювати, звідки ЗСУ беруть людей, чи вони не заслуговують?
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06.11.2023 12:46 Відповісти
"боже, яке кончене!"
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06.11.2023 12:47 Відповісти
+++
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06.11.2023 14:51 Відповісти
 
 