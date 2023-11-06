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Новости Война
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Для полноценного восстановления оккупированного Мариуполя нужно 20 лет, - мэр Бойченко

маріуполь

Понадобится 20 лет для того, чтобы полностью восстановить оккупированный Мариуполь до той численности населения, которая была до войны.

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета со ссылкой на городского голову Мариуполя Вадима Бойченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Если говорить о плане "Mariupol Reborn", то он состоит из двух частей. "План быстрых действий" предусматривает 2 года и 154 проекта. Если говорим о полном возрождении городов к той численности населения, которая была до войны – это 20 лет. Сейчас обратились к европейским партнерам, которые помогут нам определить четкие сроки и стоимость", – отметил Бойченко.

Он отметил, что в план входит не только ликвидация последствий оккупации и восстановления Мариуполя, но строительство нового, современного города, с новой моделью экономики.

По словам Бойченко, сейчас все больше международных партнеров готовы помогать в восстановлении Мариуполя после деоккупации.

Читайте: Погибших в Мариуполе может быть в десять раз больше, чем известно сейчас, - представитель Офиса генпрокурора Белоусов

Автор: 

Мариуполь (5726) восстановления (150)


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Топ комментарии
+18
що кому, а зеленим підарасам - відбудова. ти спочатку відвоюй те місто! не схоже, що кацапи збираються його залишити
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06.11.2023 11:25 Ответить
+7
А навіщо? Чи там знову запустять металургію? На всій території бувших донбасів тільки погранпоселення та мінні поля.
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06.11.2023 11:28 Ответить
+7
Б#дь вони вже "відновлюють"..... цензор навіщо ви транслюєте ці порожні заяви?
Перш ніж відновлювати треба звільнити від окупантів й невідомо який стан буде після звільнення міста.
Ці підрахунки це абсолютно непотрібна інформація яка немає нічого спільного з реальністю.
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06.11.2023 11:42 Ответить
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що кому, а зеленим підарасам - відбудова. ти спочатку відвоюй те місто! не схоже, що кацапи збираються його залишити
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06.11.2023 11:25 Ответить
Откуда ты знаешь что 20 лет?!!!

Все зависит от темпов восстановления и обьемов строительства.

Каждый мер пытается тянуть одеяло на себя в разговоре с « международными партнерами» , рисовать астрономические Цыфра и пиарится на проблеме.
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06.11.2023 13:04 Ответить
А навіщо? Чи там знову запустять металургію? На всій території бувших донбасів тільки погранпоселення та мінні поля.
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06.11.2023 11:28 Ответить
Як мінімум порт на Азові.
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06.11.2023 12:00 Ответить
Є Бердянськ.
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06.11.2023 12:02 Ответить
А яким це "населенням" вони збираються його відновлювати?
Ми чогось не знаємо?
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06.11.2023 11:29 Ответить
Якщо, з Шмигалем та його отими верещучками та стефанішиними на шатлах, то треба знову говноборотька, щоб десь пасерєдінє …
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06.11.2023 11:38 Ответить
Б#дь вони вже "відновлюють"..... цензор навіщо ви транслюєте ці порожні заяви?
Перш ніж відновлювати треба звільнити від окупантів й невідомо який стан буде після звільнення міста.
Ці підрахунки це абсолютно непотрібна інформація яка немає нічого спільного з реальністю.
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06.11.2023 11:42 Ответить
Скоріш за все зверху всім новосним сайтам спускають..пропозиція, від якої неможна відмовитись..
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06.11.2023 11:46 Ответить
Все там відомо зі станом. Стан буде "0% Маріуполя".
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06.11.2023 12:01 Ответить
Наврядчи після пережитого люди будуть мати бажання туди повертатись. Крім того, вони вже й у нас і за кордоном обжились. Там он колонію будуйте, для депутатів й інших можновладців. За зраду Батьківщині, корупцію, крадіжки.
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06.11.2023 11:44 Ответить
Люди добрі, підкажіть, це той мер, що першим дременув з міста? Швидше, ніж миша від пугача?
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06.11.2023 11:46 Ответить
Ви смажте - риба буде!
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06.11.2023 11:50 Ответить
щось там казали, що швеція береться відбудовувати.
ні копійчині всяким бойченкам. ні копійчини ахметову.
ніякого азовсталі, ілліча, азовмаш!
маріуполь повинен стати курортною перлиною азову, а не містом з вбитою екологією.
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06.11.2023 11:58 Ответить
46 років.....може брати зброю і звільняти той маріуполь.
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06.11.2023 11:58 Ответить
У них я так понял не только мэр, но и весь горсовет "работает" пока город оккупирован
Пишут планы, зарплата идет
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06.11.2023 12:06 Ответить
Маріуполь вже звілнили, я щось пропустив?
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06.11.2023 12:10 Ответить
+ 20 років поки звільнять.
А взагалі, цим мєчтатєлям краще думати про щось більш реалістичне. Наприклад: чи буде там кому жити і кому відбудовувати? Хто на той час буде жити і будувати: може таджики. Може африканці.
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06.11.2023 12:25 Ответить
Цьому меру зайнятися нічмим? Крім мера ще й мерію утримуємо?
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06.11.2023 12:33 Ответить
его ещё освободить нужно, а потом найти тех, кто в нем захочет жить, с оглядкой на близость к границам раши.
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06.11.2023 12:40 Ответить
Це нахєра його відновлювати? Аби ватани через пару років знову кацапів із прапорами ********* кликали "путєн введі"?
Може центральні та західні області відновлювати, звідки ЗСУ беруть людей, чи вони не заслуговують?
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06.11.2023 12:46 Ответить
"боже, яке кончене!"
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06.11.2023 12:47 Ответить
+++
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06.11.2023 14:51 Ответить
 
 