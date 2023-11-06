Для полноценного восстановления оккупированного Мариуполя нужно 20 лет, - мэр Бойченко
Понадобится 20 лет для того, чтобы полностью восстановить оккупированный Мариуполь до той численности населения, которая была до войны.
Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета со ссылкой на городского голову Мариуполя Вадима Бойченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Если говорить о плане "Mariupol Reborn", то он состоит из двух частей. "План быстрых действий" предусматривает 2 года и 154 проекта. Если говорим о полном возрождении городов к той численности населения, которая была до войны – это 20 лет. Сейчас обратились к европейским партнерам, которые помогут нам определить четкие сроки и стоимость", – отметил Бойченко.
Он отметил, что в план входит не только ликвидация последствий оккупации и восстановления Мариуполя, но строительство нового, современного города, с новой моделью экономики.
По словам Бойченко, сейчас все больше международных партнеров готовы помогать в восстановлении Мариуполя после деоккупации.
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Все зависит от темпов восстановления и обьемов строительства.
Каждый мер пытается тянуть одеяло на себя в разговоре с « международными партнерами» , рисовать астрономические Цыфра и пиарится на проблеме.
Ми чогось не знаємо?
Перш ніж відновлювати треба звільнити від окупантів й невідомо який стан буде після звільнення міста.
Ці підрахунки це абсолютно непотрібна інформація яка немає нічого спільного з реальністю.
ні копійчині всяким бойченкам. ні копійчини ахметову.
ніякого азовсталі, ілліча, азовмаш!
маріуполь повинен стати курортною перлиною азову, а не містом з вбитою екологією.
Пишут планы, зарплата идет
А взагалі, цим мєчтатєлям краще думати про щось більш реалістичне. Наприклад: чи буде там кому жити і кому відбудовувати? Хто на той час буде жити і будувати: може таджики. Може африканці.
Може центральні та західні області відновлювати, звідки ЗСУ беруть людей, чи вони не заслуговують?