Для полноценного восстановления оккупированного Мариуполя нужно 20 лет, - мэр Бойченко

Понадобится 20 лет для того, чтобы полностью восстановить оккупированный Мариуполь до той численности населения, которая была до войны.

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета со ссылкой на городского голову Мариуполя Вадима Бойченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Если говорить о плане "Mariupol Reborn", то он состоит из двух частей. "План быстрых действий" предусматривает 2 года и 154 проекта. Если говорим о полном возрождении городов к той численности населения, которая была до войны – это 20 лет. Сейчас обратились к европейским партнерам, которые помогут нам определить четкие сроки и стоимость", – отметил Бойченко.

Он отметил, что в план входит не только ликвидация последствий оккупации и восстановления Мариуполя, но строительство нового, современного города, с новой моделью экономики.

По словам Бойченко, сейчас все больше международных партнеров готовы помогать в восстановлении Мариуполя после деоккупации.

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