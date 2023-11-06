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Окупанти вивезли тварин із херсонського заповідника "Асканія-Нова" до росії, - Центр нацспротиву

нова,тварини,асканія

Російські загарбники вивезли тварин із заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині до заповідника "Сафарі-парк" у Краснодарі (рф).

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційна адміністрація краде тварин з херсонського заповідника "Асканія-Нова" та перевозить їх до краснодарського "Сафарі-парк".

Крадіжка відбувається в межах "угоди про співробітництво". Відповідна угода не є дійсною, адже від українського заповідника її підписує російський ставленик, який не є керівником", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголосили, що окупанти крадуть тварин і знищують унікальний заповідник.

Раніше на території заповідника були також помічені російські військові, додали у ЦНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині росіяни встановили свою адміністрацію, - UAnimals

Автор: 

тварини (469) Центр національного спротиву (830) заповідник Асканія-Нова (12)


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Топ коментарі
+11
Ублюдки. Цю сволоту потрібно вичистити до Уралу, а там для них нехай китайці заповідник влаштовують, якщо захочуть.
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06.11.2023 13:24 Відповісти
+7
Піднімайте питання в організації захисту тварин,ООН,ГРІНПІС...
Нащо нам повідомляєте,ми й так знаємо,що рашисти п*дораси...
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06.11.2023 13:27 Відповісти
+4
кацапи навіть ховрахів *******.
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06.11.2023 13:45 Відповісти
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ххммм....
як так, вивезли?
може з'їли?
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06.11.2023 13:24 Відповісти
Ублюдки. Цю сволоту потрібно вичистити до Уралу, а там для них нехай китайці заповідник влаштовують, якщо захочуть.
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06.11.2023 13:24 Відповісти
І це майже неможливо.
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06.11.2023 13:29 Відповісти
Але потрібно невпинно над цим працювати.
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06.11.2023 13:39 Відповісти
Працювати над тим що неможливо? Лише викинути ресурси на вітер.
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06.11.2023 14:47 Відповісти
Що неможливо? Знову озброїти армію ядерною зброєю? Створити стратегічні ракетні війська? Наприклад чомусь десь за обрієм давно зникла, дуже перспективна в плані створення новітньої зброї, нейтронна гармата?, розроблена чи то в Києві, чи то в Харкові вже точно не пам'ятаю, але, що прототип робочий, було повідомлення навіть в пресі десь в кінці 90-х на початку 2000-х.
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06.11.2023 19:46 Відповісти
Вже після маячні про "нейтронну гармату" ясно що ви несете маячню.
Ніхто Україні ядерну зброю створити не дозволить, це раз. Ядерна війна з Росією, це гарантоване знищення і нас.
А маячня про "нейтрону гармату", вже давно доведено низьку ефективність подібної зброї.
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06.11.2023 20:06 Відповісти
Гіперболоїд інженера Гаріна теж був фантастикою. Нє?
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06.11.2023 20:40 Відповісти
Він нею і залишився.
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06.11.2023 22:45 Відповісти
ізраїльська лазерна система ППО під назвою Iron Beam ("Залізний промінь") здатна збивати ракети зі швидкістю світла і https://www.unian.ua/weapons/morskiy-zalizniy-kupol-izrajil-uspishno-viprobuvav-novu-sistemu-ppo-12274122.html призначена для розгортання на полі бою.
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06.11.2023 23:26 Відповісти
Лазер і описаний в книзі гіперболоїд це не одне і те саме.
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06.11.2023 23:27 Відповісти
Такі да, бо не інженер Гарін змастирив. До речі, гелікоптер теж не Леонардо да Вінчі побудував. Не те Сікорський зробив, ох не те. Чи не зовсім не те?
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07.11.2023 12:32 Відповісти
Піднімайте питання в організації захисту тварин,ООН,ГРІНПІС...
Нащо нам повідомляєте,ми й так знаємо,що рашисти п*дораси...
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06.11.2023 13:27 Відповісти
Враховучи що голова члену оон заявляло про палестинців, що убивали, гвалтували, катували, то звірів вони охоче підтримають, а викрадачів рішуче засудять.
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06.11.2023 13:55 Відповісти
Мене переслідує дежавю, колись, так само як зараз говорить єврейська народна республіка про палестинців, говорила московія про чеченців, і до речі євреї так само заявляют, що їх удари влучають виключно у "терористів", хоча при цьому фактично уся Палестина зрівняна із землею, як і Ічкерія у 90-х. Риторика доречі та ж сама, палестинці/чеченці - "нсілуют, убівают", а сили добра евреї/московити творять праведне діло, винищуючи їх.
Але дивно, єврейська народна республіка бореться с "терористами", а московія боролася з гордим вільним народом.
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06.11.2023 14:57 Відповісти
Якщо ти не бачиш різниці, якщо тобі плювать на факт нападу, якщо тобі насрать на взятих в заручники цивільних, якщо тобі насрать на страшно закатованих і вбитих, то я краще з собакою свою говоритиму, в неї думки розумніші в голові.
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06.11.2023 15:02 Відповісти
Що тут недожрали, там дополюють
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06.11.2023 13:29 Відповісти
кацапи навіть ховрахів *******.
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06.11.2023 13:45 Відповісти
Великий + зеленському від козломордих, за Чонгар розмінований, за зручність доступу , до заповідника, сподівась з часом українці зроблять - мінус ... за все скоїне дермаку та зеленському
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06.11.2023 13:52 Відповісти
сєнсація!
тварини викрали тварин
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06.11.2023 14:23 Відповісти
Не може бути такого ? Плотоядні тварини використали травоядних в піщу. Подножний корм, так сказати.
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06.11.2023 14:55 Відповісти
 
 