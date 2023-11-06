Окупанти вивезли тварин із херсонського заповідника "Асканія-Нова" до росії, - Центр нацспротиву
Російські загарбники вивезли тварин із заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині до заповідника "Сафарі-парк" у Краснодарі (рф).
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Окупаційна адміністрація краде тварин з херсонського заповідника "Асканія-Нова" та перевозить їх до краснодарського "Сафарі-парк".
Крадіжка відбувається в межах "угоди про співробітництво". Відповідна угода не є дійсною, адже від українського заповідника її підписує російський ставленик, який не є керівником", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС наголосили, що окупанти крадуть тварин і знищують унікальний заповідник.
Раніше на території заповідника були також помічені російські військові, додали у ЦНС.
Топ коментарі
+11 Андрей Ивашкевич
показати весь коментар06.11.2023 13:24 Відповісти Посилання
+7 Юрий Викторович #524822
показати весь коментар06.11.2023 13:27 Відповісти Посилання
+4 Urs
показати весь коментар06.11.2023 13:45 Відповісти Посилання
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як так, вивезли?
може з'їли?
Ніхто Україні ядерну зброю створити не дозволить, це раз. Ядерна війна з Росією, це гарантоване знищення і нас.
А маячня про "нейтрону гармату", вже давно доведено низьку ефективність подібної зброї.
Нащо нам повідомляєте,ми й так знаємо,що рашисти п*дораси...
ч ленуоон заявляло про палестинців, що убивали, гвалтували, катували, то звірів вони охоче підтримають, а викрадачів рішуче засудять.
Але дивно, єврейська народна республіка бореться с "терористами", а московія боролася з гордим вільним народом.
тварини викрали тварин