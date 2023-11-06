Окупанти вивезли тварин із херсонського заповідника "Асканія-Нова" до росії, - Центр нацспротиву

Російські загарбники вивезли тварин із заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині до заповідника "Сафарі-парк" у Краснодарі (рф).

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційна адміністрація краде тварин з херсонського заповідника "Асканія-Нова" та перевозить їх до краснодарського "Сафарі-парк".

Крадіжка відбувається в межах "угоди про співробітництво". Відповідна угода не є дійсною, адже від українського заповідника її підписує російський ставленик, який не є керівником", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголосили, що окупанти крадуть тварин і знищують унікальний заповідник.

Раніше на території заповідника були також помічені російські військові, додали у ЦНС.

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