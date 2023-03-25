В окупованому заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині росіяни встановили свою адміністрацію, - UAnimals

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" опинився у зоні тимчасової окупації з перших годин вторгнення російських військ на Херсонщину. Проте до недавнього часу українська команда продовжувала виконувати свої обов’язки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UAnimals.

Цього тижня до заповідника прибув новий директор, якого призначила російська окупаційна влада.

"Після початку повномасштабного вторгнення територія унікального заповідника опинилась під окупацією. Втім до цього тижня українська команда Асканії продовжувала виконувати свої обов'язки, не йдучи на співпрацю з окупантами. Разом із вами UAnimals неодноразово допомагали заповіднику у порятунку тварин", – зазначили в UAnimals.

Однак, 20 березня, на територію біосферного заповідника прибули перший заступник керівника адміністрації російського президента Сєргєй Кірієнко, гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо та такий собі Д. В. Мєщєряков. Останнього стверджують окупанти незаконне "міністерство природних ресурсів та екології Херсонської області" призначило "директором" заповідника "Асканія-Нова". При цьому згідно з Випискою із російського держреєстру юридичних осіб Д. В. Мєщєряков зареєстрував "Державну автономну установу "Біосферний заповідник "Асканія-Нова" (без імені Ф.Е. Фальц-Фейна). Датою внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ нової "установи" вказано 7.03.2023 року.

"Поки персонал продовжує виконувати функціональні обов'язки та здійснює необхідний догляд за тваринами. Втім надалі не зможе забезпечувати догляд за тваринами та підтримку роботи заповідника коштом благодійних надходжень", – додали в UAnimals.

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