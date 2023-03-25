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В окупованому заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині росіяни встановили свою адміністрацію, - UAnimals

нова,асканія

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" опинився у зоні тимчасової окупації з перших годин вторгнення російських військ на Херсонщину. Проте до недавнього часу українська команда продовжувала виконувати свої обов’язки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UAnimals.

Цього тижня до заповідника прибув новий директор, якого призначила російська окупаційна влада. 

"Після початку повномасштабного вторгнення територія унікального заповідника опинилась під окупацією. Втім до цього тижня українська команда Асканії продовжувала виконувати свої обов'язки, не йдучи на співпрацю з окупантами. Разом із вами UAnimals неодноразово допомагали заповіднику у порятунку тварин", – зазначили в UAnimals.

Однак, 20 березня, на територію біосферного заповідника прибули перший заступник керівника адміністрації російського президента Сєргєй Кірієнко, гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо та такий собі Д. В. Мєщєряков. Останнього стверджують окупанти незаконне "міністерство природних ресурсів та екології Херсонської області" призначило "директором" заповідника "Асканія-Нова". При цьому згідно з Випискою із російського держреєстру юридичних осіб Д. В. Мєщєряков зареєстрував "Державну автономну установу "Біосферний заповідник "Асканія-Нова" (без імені Ф.Е. Фальц-Фейна). Датою внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ нової "установи" вказано 7.03.2023 року.

"Поки персонал продовжує виконувати функціональні обов'язки та здійснює необхідний догляд за тваринами. Втім надалі не зможе забезпечувати догляд за тваринами та підтримку роботи заповідника коштом благодійних надходжень", – додали в UAnimals.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти захопили інститут тваринництва "Асканія-Нова" на Херсонщині, - Нацполіція

Автор: 

окупація (6685) Херсонська область (5735) заповідник Асканія-Нова (12)


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Топ коментарі
+16
Кацапів випустила з Криму зелена влада, ось вони і заїхали туди по асфальтованим і освітленим дорогам. Все логічно.
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25.03.2023 08:18
+9
Спасибо Бубочке за это вот всё..
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25.03.2023 08:21
+3
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25.03.2023 08:27
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Кацапів випустила з Криму зелена влада, ось вони і заїхали туди по асфальтованим і освітленим дорогам. Все логічно.
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25.03.2023 08:18 Відповісти
Значить коні Пржевальського підуть на тушонку бурятам.
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25.03.2023 08:18 Відповісти
Спасибо Бубочке за это вот всё..
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25.03.2023 08:21 Відповісти
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25.03.2023 08:27 Відповісти
А Ви маленькі діти, і нічого цього не бачили.
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25.03.2023 08:26 Відповісти
Думали хуже нібудіт.
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25.03.2023 08:30 Відповісти
а в это время зебилы, давшие оккупанту зелёный свет в Украину, продолжают дермакувать на Банковой..
Найвэлычнившивый - зраднык, закоханый, заложник или просто хорошо сохранился с детсадика?
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25.03.2023 09:01 Відповісти
Як там "мудрий нАрід" говорить: "Бачили очі, що брали"(С)

Чим довше тягнеться війна на бамбасі, тим більше орда обживаеться на Півдні.
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25.03.2023 10:16 Відповісти
Бедній заповедник....
Уникальная вещь, целинной степи в Европе больше нет...
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25.03.2023 11:46 Відповісти
 
 