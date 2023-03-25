В оккупированном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области россияне установили свою администрацию, - UAnimals

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" оказался в зоне временной оккупации с первых часов вторжения российских войск в Херсонскую область. Однако до недавнего времени украинская команда продолжала выполнять свои обязанности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UAnimals.

На этой неделе в заповедник прибыл новый директор, назначенный российскими оккупационными властями.

"После начала полномасштабного вторжения территория уникального заповедника оказалась под оккупацией. Впрочем, до этой недели украинская команда Аскании продолжала исполнять свои обязанности, не идя на сотрудничество с оккупантами. Вместе с вами UAnimals неоднократно помогали заповеднику в спасении животных", – заключили в заповеднике.

Однако, 20 марта, на территорию биосферного заповедника прибыли первый заместитель руководителя администрации российского президента Сергей Кириенко, гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо и некий Д. В. Мещеряков. Последнего утверждают оккупанты незаконное "министерство природных ресурсов и экологии Херсонской области" назначило "директором" заповедника "Аскания-Нова". При этом согласно Выписке из российского госреестра юридических лиц Д. В. Мещеряков зарегистрировал "Государственное автономное учреждение "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" (без имени Ф.Э. Фальц-Фейна). Датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц РФ нового "учреждения" указано 7.03.2023 года.

"Пока персонал продолжает выполнять функциональные обязанности и осуществляет необходимый уход за животными. Впрочем, в дальнейшем не сможет обеспечивать уход за животными и поддержку работы заповедника за счет благотворительных поступлений", - добавили в UAnimals.

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