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Новости Агрессия России против Украины
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В оккупированном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области россияне установили свою администрацию, - UAnimals

нова,асканія

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" оказался в зоне временной оккупации с первых часов вторжения российских войск в Херсонскую область. Однако до недавнего времени украинская команда продолжала выполнять свои обязанности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UAnimals.

На этой неделе в заповедник прибыл новый директор, назначенный российскими оккупационными властями.

"После начала полномасштабного вторжения территория уникального заповедника оказалась под оккупацией. Впрочем, до этой недели украинская команда Аскании продолжала исполнять свои обязанности, не идя на сотрудничество с оккупантами. Вместе с вами UAnimals неоднократно помогали заповеднику в спасении животных", – заключили в заповеднике.

Однако, 20 марта, на территорию биосферного заповедника прибыли первый заместитель руководителя администрации российского президента Сергей Кириенко, гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо и некий Д. В. Мещеряков. Последнего утверждают оккупанты незаконное "министерство природных ресурсов и экологии Херсонской области" назначило "директором" заповедника "Аскания-Нова". При этом согласно Выписке из российского госреестра юридических лиц Д. В. Мещеряков зарегистрировал "Государственное автономное учреждение "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" (без имени Ф.Э. Фальц-Фейна). Датой внесения в единый государственный реестр юридических лиц РФ нового "учреждения" указано 7.03.2023 года.

"Пока персонал продолжает выполнять функциональные обязанности и осуществляет необходимый уход за животными. Впрочем, в дальнейшем не сможет обеспечивать уход за животными и поддержку работы заповедника за счет благотворительных поступлений", - добавили в UAnimals.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты захватили институт животноводства "Аскания-Нова" в Херсонской области, - Нацполиция

оккупация (10135) Аскания-Нова (19) Херсонская область (4749)


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Топ комментарии
+16
Кацапів випустила з Криму зелена влада, ось вони і заїхали туди по асфальтованим і освітленим дорогам. Все логічно.
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25.03.2023 08:18
+9
Спасибо Бубочке за это вот всё..
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25.03.2023 08:21
+3
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25.03.2023 08:27
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Кацапів випустила з Криму зелена влада, ось вони і заїхали туди по асфальтованим і освітленим дорогам. Все логічно.
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25.03.2023 08:18 Ответить
Значить коні Пржевальського підуть на тушонку бурятам.
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25.03.2023 08:18 Ответить
Спасибо Бубочке за это вот всё..
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25.03.2023 08:21 Ответить
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25.03.2023 08:27 Ответить
А Ви маленькі діти, і нічого цього не бачили.
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25.03.2023 08:26 Ответить
Думали хуже нібудіт.
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25.03.2023 08:30 Ответить
а в это время зебилы, давшие оккупанту зелёный свет в Украину, продолжают дермакувать на Банковой..
Найвэлычнившивый - зраднык, закоханый, заложник или просто хорошо сохранился с детсадика?
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25.03.2023 09:01 Ответить
Як там "мудрий нАрід" говорить: "Бачили очі, що брали"(С)

Чим довше тягнеться війна на бамбасі, тим більше орда обживаеться на Півдні.
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25.03.2023 10:16 Ответить
Бедній заповедник....
Уникальная вещь, целинной степи в Европе больше нет...
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25.03.2023 11:46 Ответить
 
 