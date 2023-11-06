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Новини Війна
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Потрібні засоби ППО, здатні в автоматичному режимі знищувати "шахеди", - Ігнат

terrahawk

Дронів-камікадзе "шахед", які росіяни запускають по Україні, стає все більше, тому потрібні засоби ППО, які дозволять їх знищувати, заощаджуючи дорогі ракети для більш пріоритетних цілей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Безперечно, дві батареї Patriot - це дуже мало для України. Це той комплекс, який дозволяє збивати балістику, "Кинджали", що вже довів, уперше у світовій історії. Україні потрібно значно більше таких систем. Поруч із Patriot потрібен SAMP/T у достатній кількості", - пояснив він.

Ігнат нагадав, що в Україні є один із найсучасніших комплексів IRIS-T, але в обмеженій кількості. Крім того, комплекс NASAMS добре себе показує у боротьбі з повітряними цілями, проте потрібна їхня більша кількість.

"Сьогодні потрібно зосередити увагу не лише на тих комплексах, що я озвучив як для Повітряних сил, так і для ППО Сухопутних військ, а саме - британська Terrahawk Paladin, назвемо цей комплекс. Це те, що необхідно для знищення саме Shahed. "Шахедів" стає більше, рф налагодила виробництво на своїй території, і нам потрібні саме такі засоби, які можуть автоматично, без втручання людини, знищувати ці цілі зі 100% результатом. Це вже показав німецький Gepard, який дуже непогано знищує не лише Shahed, а й ракети", - зазначив речник.

За словами Ігната, таке раціональне використання озброєння, яке Україні надає Захід, дозволить знищувати "Шахеди", заощаджуючи дорогі ракети для більш пріоритетних цілей та захисту країни.

Читайте: росія накопичує ракети, треба готуватися до певних ризиків, - Ігнат

Автор: 

ППО (3290) Ігнат Юрій (812)


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Топ коментарі
+8
За рік часу можна з зенітки підводну лотку зробити. Мда ну як бути такими анабіозними((
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06.11.2023 13:35 Відповісти
+8
"Тоді ми не зможемо робити дороги"
Явашвирок.
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06.11.2023 13:37 Відповісти
+8
Потрібно, мусимо, .... тільки на гівномарафон по два мільярда кожен рік вилітає.
Чи гівнамарафоном можна збивати ракети і дрони, зеВовік знає.
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06.11.2023 13:41 Відповісти
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За рік часу можна з зенітки підводну лотку зробити. Мда ну як бути такими анабіозними((
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06.11.2023 13:35 Відповісти
Потрібні, так робіть. Зла вже на вас не вистачає. Зебелоїди хренові.
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06.11.2023 14:49 Відповісти
Слава Богу! Наступило прозріння! Саме так, саме в атоматичному режимі, і вдень і вночі.
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06.11.2023 15:25 Відповісти
"Тоді ми не зможемо робити дороги"
Явашвирок.
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06.11.2023 13:37 Відповісти
Так маем авто режим. АСФАЛЬТ
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06.11.2023 13:37 Відповісти
Потрібно, мусимо, .... тільки на гівномарафон по два мільярда кожен рік вилітає.
Чи гівнамарафоном можна збивати ракети і дрони, зеВовік знає.
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06.11.2023 13:41 Відповісти
Мля! У нас студенти КПІ здатні вирішити цю задачу. Чим зайняті дипломовані інженери?
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06.11.2023 13:41 Відповісти
Попросите у президента
Денежки на ППО
Думаю,то что спиз...... в Министерстве Обороны
Люди президента
Хватило бы...
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06.11.2023 13:44 Відповісти
Суки виробництво патронів і то не здатні зробити((
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06.11.2023 13:57 Відповісти
а як же вибрири за що їх проводити?))
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06.11.2023 13:59 Відповісти
краще примушувати їх виконувати команду "домой"...
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06.11.2023 14:13 Відповісти
Потрібні кулемети і підготовлені зенітчики і вони будуть поливати шахеди в автоматичному режимі (ну не одиночними ж стріляти)))) Тільки багато треба кулеметів
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06.11.2023 14:27 Відповісти
А ще краще - потрібно мати зброю, яка знищує ворога без всяких солдатів. Західні союзники повинні взяти це до уваги. Крім того, вся зброя має бути доставлена ​​безкоштовно.
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06.11.2023 14:43 Відповісти
Ну, ви і гуморист.
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06.11.2023 14:50 Відповісти
Визнаю себе винним.
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06.11.2023 14:52 Відповісти
Чим не влаштовує Игната комплекс SKYNEX ? Це найновіше що є, і уже є в Україні. Завели дружбу з Райнметал, то експлуатуйте її на повну.
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06.11.2023 16:03 Відповісти
 
 