Потрібні засоби ППО, здатні в автоматичному режимі знищувати "шахеди", - Ігнат

Дронів-камікадзе "шахед", які росіяни запускають по Україні, стає все більше, тому потрібні засоби ППО, які дозволять їх знищувати, заощаджуючи дорогі ракети для більш пріоритетних цілей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Безперечно, дві батареї Patriot - це дуже мало для України. Це той комплекс, який дозволяє збивати балістику, "Кинджали", що вже довів, уперше у світовій історії. Україні потрібно значно більше таких систем. Поруч із Patriot потрібен SAMP/T у достатній кількості", - пояснив він.

Ігнат нагадав, що в Україні є один із найсучасніших комплексів IRIS-T, але в обмеженій кількості. Крім того, комплекс NASAMS добре себе показує у боротьбі з повітряними цілями, проте потрібна їхня більша кількість.

"Сьогодні потрібно зосередити увагу не лише на тих комплексах, що я озвучив як для Повітряних сил, так і для ППО Сухопутних військ, а саме - британська Terrahawk Paladin, назвемо цей комплекс. Це те, що необхідно для знищення саме Shahed. "Шахедів" стає більше, рф налагодила виробництво на своїй території, і нам потрібні саме такі засоби, які можуть автоматично, без втручання людини, знищувати ці цілі зі 100% результатом. Це вже показав німецький Gepard, який дуже непогано знищує не лише Shahed, а й ракети", - зазначив речник.

За словами Ігната, таке раціональне використання озброєння, яке Україні надає Захід, дозволить знищувати "Шахеди", заощаджуючи дорогі ракети для більш пріоритетних цілей та захисту країни.

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