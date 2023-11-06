Унаслідок обстрілу Херсонської міської тергромади поранено трьох осіб

Війська рф обстріляли Зеленівський старостинський округ Херсонської міської територіальної громади.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська обстріляли Зеленівський старостинський округ Херсонської міської територіальної громади з тимчасово окупованого лівого берега.



Наразі відомо про трьох поранених. Інформація щодо їхнього стану уточнюється", - йдеться в повідомленні.



Також Мрочко зазначив, що атака може повторитися, і закликав мешканців перебувати в безпечних місцях.

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Пізніше Мрочко повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Херсонської міської територіальної громади зазнали поранень троє чоловіків.

"У 44-річного чоловіка вибухова травма, часткова ампутація лівої гомілки. Стан 75-річного пораненого дообстежується. Попередньо, у нього мінно-вибухова травма. Обоє чоловіків ушпиталені.

Ще один постраждалий - чоловік 55 років внаслідок обстрілу отримав опік спини. Йому надали медичну допомогу. Від госпіталізації відмовився", - написав він.