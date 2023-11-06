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Новини Фото Війна
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Вночі війська рф вдарили по лікарні у Херсоні. ФОТО

Російські окупаційні війська завдали удару по медичному закладу в Херсоні.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі російські окупаційні війська обстріляли один із медичних закладів у Херсоні. На чергуванні перебували десять працівників", - йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо про пошкодження снарядами медичної будівлі, персонал не постраждав.

Читайте: Наслідки ворожих обстрілів Херсону. ФОТОрепортаж

Вночі війська рф вдарили по лікарні у Херсоні 01
Вночі війська рф вдарили по лікарні у Херсоні 02

Автор: 

обстріл (29262) Херсон (3445)


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