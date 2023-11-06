Вночі війська рф вдарили по лікарні у Херсоні. ФОТО
Російські окупаційні війська завдали удару по медичному закладу в Херсоні.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі російські окупаційні війська обстріляли один із медичних закладів у Херсоні. На чергуванні перебували десять працівників", - йдеться в повідомленні.
Попередньо відомо про пошкодження снарядами медичної будівлі, персонал не постраждав.
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