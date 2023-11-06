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Наслідки ворожих обстрілів Херсону. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати Херсон.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу 21 раз російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 67 снарядів. Ураження зафіксовані у Херсоні, Антонівці, Садовому та Наддніпрянському.

Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу 5 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Всім пораненим надана медична допомога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти за добу 132 рази обстріляли Херсонщину, протягом ночі кілька разів атакували Херсон

Мрочко також опублікував фото наслідків недавніх обстрілів Херсону російськими окупаційними військами.

Наслідки ворожих обстрілів Херсону 01
Наслідки ворожих обстрілів Херсону 02
Наслідки ворожих обстрілів Херсону 03
Наслідки ворожих обстрілів Херсону 04
Наслідки ворожих обстрілів Херсону 05
Наслідки ворожих обстрілів Херсону 06

Автор: 

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