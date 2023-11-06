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Последствия вражеских обстрелов Херсона. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать Херсон.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки 21 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной громады и использовали 67 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Садовом и Надднепрянском.

В результате российских вражеских обстрелов Херсонской городской территориальной громады за минувшие сутки 5 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем раненым оказана медицинская помощь.

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Мрочко также опубликовал фото последствий недавних обстрелов Херсона российскими оккупационными войсками.

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