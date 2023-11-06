Атака врага на Одессу: количество раненых выросло до 8
В результате атаки врага на Одессу накануне ночью ранены 8 местных жителей.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
"В результате ночной российской атаки по Одессе 8 местных жителей получили ранения. Трое с незначительными ранениями получили необходимую помощь на месте, пятерых госпитализировали. В больнице пострадавшие получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что россияне ударили по Одессе "Ониксом" и "Искандером-М" и атаковали припортовую инфраструктуру "шахедами". По данным Воздушных сил, ПВО уничтожило 15 ударных БпЛА и две ракеты Х-59.
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