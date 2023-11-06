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Атака врага на Одессу: количество раненых выросло до 8

одеса,воронка

В результате атаки врага на Одессу накануне ночью ранены 8 местных жителей.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ночной российской атаки по Одессе 8 местных жителей получили ранения. Трое с незначительными ранениями получили необходимую помощь на месте, пятерых госпитализировали. В больнице пострадавшие получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россияне ударили по Одессе "Ониксом" и "Искандером-М" и атаковали припортовую инфраструктуру "шахедами". По данным Воздушных сил, ПВО уничтожило 15 ударных БпЛА и две ракеты Х-59.

Также читайте: Враг нанес 2 ракетных и 34 авиационных удара по территории Украины, - Генштаб ВС

обстрел (27941) Одесса (7929) Одесская область (3649)


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Одеситам бажаю найскорішого одужання 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.11.2023 08:57 Ответить
Поскорее бы уже возвели ограждение и начали строить высшее военно-морское учебное заведение( вся территория Куликова поля), а то осередок сруцкага мига уже протоптал тропу-паломничества к своей "святыне" Дому профсоюзов.
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06.11.2023 09:08 Ответить
Досить часто там проходжу, коли іду на Привоз - з початку повномасшабного вторгнення ніяких артефактів від неандертальців не бачив.
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06.11.2023 10:58 Ответить
*************, здохли б ви в муках, падли.
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06.11.2023 09:08 Ответить
а ППО під Києвом?
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08.11.2023 22:22 Ответить
 
 