Атака ворога на Одесу: кількість поранених зросла до 8
Внаслідок атаки ворога на Одесу напередодні вночі поранено 8 місцевих мешканців.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок нічної російської атаки по Одесі 8 місцевих жителів отримали поранення. Троє з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п’ятьох ушпиталено. Постраждалі у лікарні отримують всю необхідну допомогу, їх стан стабільний", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по Одесі "Оніксом" і "Іскандером-М" та атакували припортову інфраструктуру "шахедами". За даними Повітряних сил, ППО знищила 15 ударних БпЛА та дві ракети Х-59.
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