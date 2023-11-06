Атака ворога на Одесу: кількість поранених зросла до 8

Внаслідок атаки ворога на Одесу напередодні вночі поранено 8 місцевих мешканців.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок нічної російської атаки по Одесі 8 місцевих жителів отримали поранення. Троє з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п’ятьох ушпиталено. Постраждалі у лікарні отримують всю необхідну допомогу, їх стан стабільний", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по Одесі "Оніксом" і "Іскандером-М" та атакували припортову інфраструктуру "шахедами". За даними Повітряних сил, ППО знищила 15 ударних БпЛА та дві ракети Х-59.

Читайте також: Вночі ворог атакував південні регіони України різними типами ракет та ударними дронами. ФОТО