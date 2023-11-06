УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8735 відвідувачів онлайн
Новини
2 484 5

Атака ворога на Одесу: кількість поранених зросла до 8

одеса,воронка

Внаслідок атаки ворога на Одесу напередодні вночі поранено 8 місцевих мешканців.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок нічної російської атаки по Одесі 8 місцевих жителів отримали поранення. Троє з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п’ятьох ушпиталено. Постраждалі у лікарні отримують всю необхідну допомогу, їх стан стабільний", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по Одесі "Оніксом" і "Іскандером-М" та атакували припортову інфраструктуру "шахедами". За даними Повітряних сил, ППО знищила 15 ударних БпЛА та дві ракети Х-59.

Читайте також: Вночі ворог атакував південні регіони України різними типами ракет та ударними дронами. ФОТО

Автор: 

обстріл (29262) Одеса (5507) Одеська область (3303)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одеситам бажаю найскорішого одужання 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
06.11.2023 08:57 Відповісти
Поскорее бы уже возвели ограждение и начали строить высшее военно-морское учебное заведение( вся территория Куликова поля), а то осередок сруцкага мига уже протоптал тропу-паломничества к своей "святыне" Дому профсоюзов.
показати весь коментар
06.11.2023 09:08 Відповісти
Досить часто там проходжу, коли іду на Привоз - з початку повномасшабного вторгнення ніяких артефактів від неандертальців не бачив.
показати весь коментар
06.11.2023 10:58 Відповісти
*************, здохли б ви в муках, падли.
показати весь коментар
06.11.2023 09:08 Відповісти
а ППО під Києвом?
показати весь коментар
08.11.2023 22:22 Відповісти
 
 