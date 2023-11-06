Ночью войска россии ударили по больнице в Херсоне.. ФОТО
Российские оккупационные войска нанесли удар по медицинскому учреждению в Херсоне.
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью российские оккупационные войска обстреляли одно из медицинских учреждений в Херсоне. На дежурстве находились десять работников", - говорится в сообщении.
Предварительно известно о повреждении снарядами медицинского здания, персонал не пострадал.
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