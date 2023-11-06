128 бригада подтвердила гибель 19 воинов из-за ракетного удара РФ

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила гибель 19 защитников.

Об этом бригада сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Ракетный удар коварного врага унес жизни 19 бойцов 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Сейчас проходит тщательная проверка всех обстоятельств трагедии, до ее окончания просим не распространять непроверенную, часто фейковую информацию.

Погибли лучшие наши бойцы... Выражаем искренние соболезнования их родным и обещаем отомстить за побратимов в 100-кратном размере. Вечная память воинам, отдавшим за Украину жизнь!" - говорится в сообщении.

Как ранее сообшал Цензор.НЕТ, 4 ноября в 128-й бригаде произошла страшная ситуация - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

В Закарпатской области объявлен трехдневный траур по погибшим воинам.

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