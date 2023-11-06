128 бригада підтвердила загибель 19 воїнів через ракетний удар рф

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 захисників.

Про це бригада повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Зараз проводить ретельна перевірка всіх обставин трагедії, до її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію.

Загинули кращі наші бійці... Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі. Вічна пам'ять воїнам, що віддали за Україну життя!" - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася жахлива ситуація - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

У Закарпатській області оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами.

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