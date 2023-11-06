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Новини Війна
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128 бригада підтвердила загибель 19 воїнів через ракетний удар рф

бригада,128

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 захисників.

Про це бригада повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Зараз проводить ретельна перевірка всіх обставин трагедії, до її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію. 

Загинули кращі наші бійці... Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі. Вічна пам'ять воїнам, що віддали за Україну життя!" - йдеться в повідомленні.

128 бригада підтвердила загибель 19 воїнів через ракетний удар рф 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася жахлива ситуація - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

У Закарпатській області оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами.

Читайте: Це трагедія, якої можна було уникнути. Розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, - Зеленський про трагедію в 128-й бригаді. ВIДЕО

Автор: 

128 окрема гірсько-піхотна бригада (154)


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Топ коментарі
+41
Який комбриг з оточенням, такі і криваві наслідки для Сімей та України!!
Усе, як і з арахамією в Яворівському полігоні! Безкарність рахамій з кагалом, за Яворівське убивство, породила черговий злочин
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06.11.2023 11:41 Відповісти
+25
Хочуть, щоб я повірила отому лівому відосику, що рашисти слідкували з дрона? Ото вони слідкують де збираються по всій лінії фронту? Спецом суки здали найкращих, кротами кремлівськими засрана вся країна. Слів просто не вистачає…
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06.11.2023 11:54 Відповісти
+22
*****, ну як так могло статись?! А був би на нагородженні ЗНС то 100% нічого б не прилетіло!
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06.11.2023 11:39 Відповісти
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*****, ну як так могло статись?! А був би на нагородженні ЗНС то 100% нічого б не прилетіло!
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06.11.2023 11:39 Відповісти
А ось так. На війні вбивають. Якщо по 800 орків на добу вбивають, то і втрати ЗСУ не менше 100 убитими і 500 пораненими щодня.
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06.11.2023 11:58 Відповісти
1 до 8 ? Підскажіть тоді таке, всі кажуть що воювати буде кожен, тобто скільки у нас залишилось чоловіків , хай буде 5 мільйонів. Якщо втрати один до одного, то тоді має воювати кожен 5 - й кацап, правильно я роумію ? Якщо це так, то чого вони про війну навіть не знають и немає мобілізації ?
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06.11.2023 12:12 Відповісти
те,що вони використали 500 т зеків + мобілізованих з окупованих територій України вам не про що не каже?
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06.11.2023 17:37 Відповісти
500 т. зеків ? у них що мільйон зеків всього ? Навіть якщо й так, вони не закінчуються ?
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06.11.2023 17:50 Відповісти
Вікі каже що всього 400 т. Пійшов кожен десятий, яких 500 тис ?
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06.11.2023 17:51 Відповісти
так приблизно млн був ,закінчуються,але то зекі, а які втрати у нас? йдуть найкращі люди
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06.11.2023 18:04 Відповісти
400 тис. тис 50 воювало. Втрати порахуйте самі, виходячи з мого повідомлення вище.
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06.11.2023 18:11 Відповісти
то що????
недбалість, через яку загинули люди можна пояснити ти що у нас війна???
ворожий бпла літає над головою а ми шикуємось, бо війна???
але командування брг залишилось живим бо що???? війна?
і ще є питання.
чи це саме недбалість, чи це кимось сплановано
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06.11.2023 12:43 Відповісти
Який комбриг з оточенням, такі і криваві наслідки для Сімей та України!!
Усе, як і з арахамією в Яворівському полігоні! Безкарність рахамій з кагалом, за Яворівське убивство, породила черговий злочин
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06.11.2023 11:41 Відповісти
Ракетний удар за межами великого міста - Запоріжжя.
Загинуло 19 військових.
Подробиці, коментарі офіційних осіб.
Тепер питання: коли тут, на форумі, всякі ноунейми пишуть про "апять прільот по казармам, 500+ только погібшіх, доколє!!!!1111" чи є підстави їм вірити, якщо навіть така "незначна" (за мірками того, що тут час від часу "розповідають") подія має такий великий резонанс?
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06.11.2023 11:42 Відповісти
Про казарми в Миколаєві писали не раз.
Одночасну загибель великої кількості людей у великому місті ви не приховаєте.
Обов'язково з'являться фото, відео, буде великий трафік швидких по місту.
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06.11.2023 11:53 Відповісти
Великі одноразові втрати у великому місті не приховаєш.
Навіть факт оточення місця події вже привертатиме увагу, породжуватиме плітки.
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06.11.2023 11:58 Відповісти
Тут такое дело, что это остается на перифирии и не становится новостями. Ну напишет там пару человек, что их родных или друзей убило. Я такие вещи видел с начала войны. Там сто человек прочитает и все.
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06.11.2023 12:00 Відповісти
Я кажу про великі втрати від ударів. Тут минулого тижня писали, якраз в одній з тем про 128-у, коли тільки починалось, що десь ще пару місяців назад прилетіло у Запоріжжя, так п'ятсот загиблих військових було. От уявіть собі, як приховати у місті п'ятсот одних тільки трупів, щоб ніхто і не дізнався, і питання задавати не почав.
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06.11.2023 12:02 Відповісти
Так может узнали. И кто-то написал что у них погибли, но в целом просто это не стало новостью. Но я не знаю было или нет, так что не мне судить. Но многое действительно случалось, но об этом не принято говорить. Я вот находил подтверждения некоторым вещам в западных газетах, которые описывали данные которые получили от того что собрали их аналитики. А у нас до сих пор об этом никто не говорит. Но часть того что пишут это, конечно, обычные слухи.
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06.11.2023 12:05 Відповісти
От якраз чуткам про 500+ загиблих десь у середмісті через "командіра-совка" вірити і не слід.
А трапляється... так, всяке трапляється. Буває і гірше, ніж зі 128-ю.
Під "соусом" 128-ї русня починає розганяти паніку: вот відітє, правда жє, так і значіт, что 500 погібшіх в Запорожье - тожє правда. Ні, не означає.
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06.11.2023 12:08 Відповісти
Бутусов цей випадок не підтвердив. (Його статья зараз на Цензорі). Він навів тільки три випадки з дуже великими втратами: Миколаїв, Яворів і Десна
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06.11.2023 17:18 Відповісти
Ти що дебіл ?? там загинули не селючи мобілізовані на яких якось посрати всім крім рідних, а еліта офіцери артилеристи яких зібрали у купу для нагородження, тобто цього в принципі не мало статись у нормальній армії..
якщо для вас така ситуація нормальна, то кул як кажуть баби іщо наражают
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06.11.2023 12:43 Відповісти
То ви з тих, хто вірить повідомленням про сотні загиблих від ракетного удару у Запоріжжі два місяці тому?
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06.11.2023 12:47 Відповісти
ніт я взагалі навіть новини про це не зустрічав.
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06.11.2023 12:52 Відповісти
Зате в коментарях щодо цієї трагедії у 128 бригаді було. Дехто повірив, почав обурюватись.
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06.11.2023 12:53 Відповісти
наче про запоріжжя не було, а лишень про чернігів десну яворів та миколаїв
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06.11.2023 12:55 Відповісти
І там були численні підтвердження.
Та кацапи ******* у таких новинах дописувати свої фантазії про сотні загиблих.
На хвилі шоку - заходить.
Власне, про це і був мій коментар, який вас обурив. Перечитайте уважніше.
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06.11.2023 12:57 Відповісти
ця трагедія має такий "резонанс" через тупість совкових полканів-хенералів
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06.11.2023 13:04 Відповісти
Мова все ж не про цю подію йшла, а про те, що русня на хвилі таких подій запускає свою дезу, де натякає на інші, ще більш масштабніші, яким доказів немає, але у шоковому стані ви схильні повірити.
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06.11.2023 13:06 Відповісти
Миколаїв - 2 рази, Бердичів, Шостка, 2-й день війни - 70 загиблих, 22 травня 2022 року - південь зведений загін спецназу МВС більше 25 вбитих.
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06.11.2023 14:08 Відповісти
Це не просто 20 штурмовиків, це найкращі артелерісти, найвмотивованіші та інші воїни, з всієї війни представлені до нагород - запізнення комбрига що раніше торгував сигаретами з ЛНР і за це був спійманий - хто хоче знищення військової еліти - це не може бути випадковістю.
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06.11.2023 14:23 Відповісти
Сподіваюсь, будуть правильні висновки.
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06.11.2023 14:41 Відповісти
Ви впевнені, що це зі всього фронту. Скоріше, з однієї мотопіхотної бригади (Тому що траур об'явили тільки на Закарпатті). Сумніваюсь, що в бригаді набереться близько 100 офіцерів-артиллеристів, та ще й найкращіх
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06.11.2023 17:22 Відповісти
повідомлялось, що двохсотих - 28 осіб; 300- 53 (скільки тяжких - не уточнювали, тому ... дай Боже, будуть жити...); звідси запитання: а дев'ятеро 200 - з яких бригад/підрозділів були? Може, літуни БПЛА?
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06.11.2023 11:42 Відповісти
Ну це ж село. Скоріше за все постраждали і цивільні.
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06.11.2023 11:47 Відповісти
може бути... Вічная пам'ять...
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06.11.2023 11:51 Відповісти
Ну я изначально читал про 18 погибших военных и 3 гражданских. Потом какой то нардеп, не помню кто, написал что 28 погибших военных...
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06.11.2023 11:51 Відповісти
Уточняли в первые дни, всего, с погибшими, перевалило за 100 человек.
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06.11.2023 11:54 Відповісти
Тогда говорили , что 18 погибших. Мабуть впоследствии, не удалось спасти тяжелых.
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06.11.2023 11:59 Відповісти
Повідомив нардеп Волинець.
Йому відомо від військовослужбовців бригади по факту.
128-а наразі пише за офіційно підтверджених.
Триває розслідування. Є такі військовослужбовці, від яких залишився тільки попіл та бурі плями. Буде ідентифікація залишків воїнів за наслідками ДНК-експертиз, лише тоді буде офіційне підтвердження. До того моменту - офіційні цифри тільки за наявними тілами загиблих, які можна ідентифікувати.

https://zakarpattya.net.ua/News/230890-Raketnyi-udar-po-128-i-bryhadi-na-Zaporizhzhi-28-zahyblykh-i-53-poranenykh https://zakarpattya.net.ua/News/230890-Raketnyi-udar-po-128-i-bryhadi-na-Zaporizhzhi-28-zahyblykh-i-53-poranenykh

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06.11.2023 11:56 Відповісти
і таке може бути...
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06.11.2023 12:12 Відповісти
Облік загиблих військовослужбовців Військово-медичні сили (цим Порядком керуються підрозділи ЗСУ) виключно за висновком СМЕ щодо причин та підтвердження смерті наявного тіла загиблого.
Якщо тіло відстунє, а лише його частина або біологічні залишки (до прикладу, плями бурого кольору, фрагмети шкіри, кісток, інші біологічні сліди), то призначається СМЕ та ДНК-експертиза, тільки після їхніх висновків щодо приналежності цих біоматеріалів особі - медичний висновок про біологічну смерть.
Тільки після цього військовослужбовець підлягає обліку як загиблий.
До цього часу - зниклий без вісті (за умови його його фізичної відсутності)
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06.11.2023 12:35 Відповісти
😥😠
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06.11.2023 12:24 Відповісти
А що списки цих представлених до нагород артилеристів, та героїв невідомі нікому..
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06.11.2023 14:24 Відповісти
Порядок та процедура визнання воїна загиблим згідно із чинним законодавством відрізняються від порядку та процедури внесення в/с до усіх інших списків.
У разі, коли від воїна внаслідок дії вибухової речовини залишилися лише біологічні сліди (шкіра, кістки, залишки плоті, крові тощо), то для визнання його померлим існує лише одна процедура, яка передбачена ст.ст.306 та 318 ЦПК України.
До того ж, у ході слідства будуть відібрані усі залишки біологічних слідів на місці влучання та за результатми СМЕ та ДНК-експертиз буде встановлено їхню приналежність і відповідність спискам (нагороджених, відряджених до участі, наявних тощо). Тільки після завершення експертиз можна запустити процедуру за ст.ст.306 та 318 ЦПК України
Dure lex sed lex


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06.11.2023 14:57 Відповісти
Нагороджувачі, та їх обслуга
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06.11.2023 14:09 Відповісти
Вічна Слава Героям! Співчуття рідним.
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06.11.2023 11:50 Відповісти
Командир бригады... Тогда отделался штрафом.
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06.11.2023 11:53 Відповісти
Люди з такими мордами не стріляються бо в них немає честі і совісті. Таких потрібно карати в комплекті з недоумками які їх призначають і покривають.
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06.11.2023 12:29 Відповісти
Хочуть, щоб я повірила отому лівому відосику, що рашисти слідкували з дрона? Ото вони слідкують де збираються по всій лінії фронту? Спецом суки здали найкращих, кротами кремлівськими засрана вся країна. Слів просто не вистачає…
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06.11.2023 11:54 Відповісти
А що ви хотіли коли в нас пів країни розмовляє язиком ворога. Це вилупки московитів, завезених сюди після голодомору і через яких куйло розпочав війну
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06.11.2023 12:04 Відповісти
Ну то давай російськомовних демобілізуємо з фронту, бо по твоїй логіці вони не достойні боронити Україну. Підеш замість них в окопи?
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06.11.2023 12:13 Відповісти
Як би не вони то і не треба було би нікому йти на фронт. Поляк навіть у страшному сні не може уявити що коли він приїжджає в свою столицю, Варшаву, а там розмовляють не польською , а німецькою. А в нас в столиці всюди рускій язик, Київ точно столиця України?!
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06.11.2023 12:21 Відповісти
свежевылупленный опэшный не отличает русский от российского
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06.11.2023 12:30 Відповісти
Тобто якби половину країни розділили і одну віддали росії, то ніякої війни б не було?
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06.11.2023 12:43 Відповісти
Ну то, хай російськомовні повертаються з війни. Відкриємо для них кордони, хай їдуть звідси, вони недостойні бути українцями.

Далі що? Прийдуть кацапи, захоплять Україну і ти перший тоді і перевзуєшься, щоб вижити. Було би по другому, то зараз би не строчив на цезорі, а воював за Україну. А так все на що ти здатен, це воювати язиком лежачи на дивані.
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06.11.2023 13:56 Відповісти
І яким боком мова до вбивст. Хіба мова вбиває? Чи може мова нападає? Тобі тою мовою всі мізки засрали і ви як папуги те повторює те.
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06.11.2023 14:43 Відповісти
найбільші зрадники сидять в ж ОПі "найвеличнішого зе-лідора, зе-янелоха, зе-**************" !!!
Сметанат борщу: Зверніть увагу, що зеленський призначає кругом себе та оточує себе українофобами, тупими неучами, кловунами, рекетирами, корупціонерами. Може для того, щоб він сам на їз фоні виглядав більш менш нормальним?
КиївМіськБудда: У команді Зеленського немає випадкових людей, лише відібрані, перевірені часом покидьки.
Конфліктолог: Президент - з КВНу. Голова ОП - з ФСБ. Голова підкомітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки - з дурдому. Секретар рнбо - ветеринар Голова комітету по свободі слова - з ОПЗЖ. Ведучі незламного марафону - з News One, ZIK та Інтер. Віце Прем'єр - з АллаТра. Xуже нє будєт: Дійсно, що ж могло піти не так?

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06.11.2023 13:01 Відповісти
Увага, Білецький та всі хто раздуває версію що слідкували з дрона, самі відмазують контрабандистів, та тих хто реально винен.. Рука руку криє.
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06.11.2023 14:26 Відповісти
Білецький те ж саме продажне кодло. За бабки на ефірах по ТБ озвучував всяку несенітницю. Не робіть х нього героя. Героя з нього робить ЗМІ і ОП
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06.11.2023 14:45 Відповісти
Підар! Розжалувати до рядового і в окопи на передок!😡
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06.11.2023 11:56 Відповісти
Почему-то досихпор никто не заметил, что ***** очень любит разные даты, праздники и массовки
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06.11.2023 11:56 Відповісти
И где же командир отсиживался, если был в 3-х минутах езды к месту падения ракеты.
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06.11.2023 11:57 Відповісти
ще цікаве запитання, з огляду на комент від - "а який долбойоб віддав наказ призначити його командиром?"
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06.11.2023 12:16 Відповісти
Там и без приказа сверху связи с лугандонами - ну, оч хорошие, так просто с ними сигаретбизнес не получился бы.
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06.11.2023 15:05 Відповісти
Дрона что ли никто не видел. Или мало 59 смертей на поминках
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06.11.2023 12:01 Відповісти
Є різні типи дронів, це був тактичний типу Орлан, велика висота, звуків мотора не чути.
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06.11.2023 14:13 Відповісти
Це була явно зрада. Хтось злив кацапи інформацію про подію.
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06.11.2023 12:14 Відповісти
Удар коварного врага... Капец формулировка. А как предполагалось? Что на дуэль вызовут?
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06.11.2023 12:25 Відповісти
біда((. Просто слів немає. І страшенна злість на довбойобів. Скільки вже потрібно втратити українських захисників, щоб нарешті іпані командири зрозуміли, що такі ***** "святкові заходи" це бажана ціль для паскудних кацапів!! Ми так само відслідковуємо скупчення кацапських окупантів, і їпашимо їх, але ж ми маємо вчитись не тільки, *****, на власному досвіді !!
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06.11.2023 12:25 Відповісти
якби командири різних ланок несли особисту відповідальність за ЦіНУ, якою вдалося зберегти ту чи іншу позицію, то і командири ці ставились би відповідально до втрат, особливо до БЕЗГЛУЗДИХ ВТРАТ особового складу. А в нас що? Тих горе-командирів переводять в інший підрозділ (щоб ойого не вбили ті 40 воїнів, які зайшли складом у 200-ті чоловік, а вийшли лише 40). Зрозуміло що війна, зрозуміло, що війна не буває без втрат, та тільки до чого призводять безлузді втрати?? Не до перемоги це точно. Тупість, байдужість повинні мати наслідки. Платити за умовне утримання позиції чужими життями - ЦЕ ЗЛОЧИН!!
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06.11.2023 12:38 Відповісти
Хочу нагадати слова Залужного---ми все бачимо на лінії фронту,що там робиться,а також ворог все бачить ,що в нас робиться. Тому можливо посто все було видно,але не виключаю,що який сепар,чи агент фсб міг передати попередньо про захід.
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06.11.2023 12:43 Відповісти
Між іншим, не "відомстити", а помститися.
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06.11.2023 13:15 Відповісти
І не «кращі», а «найкращі».
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06.11.2023 13:24 Відповісти
того, хто організував радянську лінійку на фронті, - пришити цвяхами в бліндажі.
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06.11.2023 14:11 Відповісти
не розумію....кожну секунду ризикувати життям знаючи що можеш бути вбитим кацапами ЗСУ не дивлячись на смерть йдуть вперед.окей....а корупціонера,ворога колаборанта кремлівського крота в Києві чи Харкові вбити бояться.чому стріляють тільки туди де велять маніпулятори і лжеправителі ? ми вже нація рабів ?ясно що випадок 128 бригади - це кацапська спецоперація для знищення найбоєздатнішої частини українського війська - і всі хто причетний до цього міроприємства взяли грязьні кацапські шекелі.отямтеся в кінці кінців ми вже програємо війну.
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06.11.2023 14:20 Відповісти
Проблема в тому, шо ти прикриваєшься іншими. Хтось за тебе має воювати і покарати колобарантів. У самого то яєць недостатню на вчинок, зате гнівно з дивану женеш на захисників які ризикують життям за тебе на передовій.
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06.11.2023 14:58 Відповісти
по перше я не обобщаю і говорю МИ а не ви.по друге у мене є яйця признать недолугість і сказати відкрито про це,а ти під АР починаєш переходити на якесь гниле совкове слабо чи ні - та мені пох біжи дрищи за інтереси окупантів в окопи.земелька з молотка продається не українцям поки ВИ зебидло не роздуплились.
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06.11.2023 20:33 Відповісти
Командир, чьим решением было устроена эта процедура, должен быть отдан под трибунал. Как минимум за халатность повлёкшую гибель людей
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06.11.2023 15:03 Відповісти
Чому сталася трагедія? Це питання до командирів генералів
Невже вони не знають що масово збиратися небезпечно?
В село гроза на Харківщині прилетіло в кафе
А ці воїни ще ближче до фронту і беспілотник їх міг побачити
І чому нагороди давати прямо на полі бою?
Якщо люди заробили нагороди нехай приїдуть в Київ і там могли б нагородити. Нагороди не втечуть
Але це було б безпечно
Але чомусь всі масовано критукують владу хоча рішення на фронті приймає військове керівництво їх ніхто не критикує
Здається що у військовому керівництві є багато людей які не розбираються у військовій справі якщо роблять помилка за помилкою
Хто таке міг додуматись вийти на шикування коли ворог поряд і баче?
Бездарне керівництво
Мабуть через це і зменшується військова допомога
Зброї можна багато дати але нічого не відвоювати
Через все це що твориться тепер зрозуміло чому багато ухилянтів від мобілізації
Бо мабуть командирам байдуже хто загине і скільки загинуть наберуть нових
Такі командири мали б довічно сидіти .....
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06.11.2023 16:59 Відповісти
Навіщо так много букв. Міг би просто написати: "Зілєнський ні прічєм, а всюду вінавата "Військове керівництво", і саме воно вінавато, що нам Захід не дає допомоги, а Зілєнский тут ні причєм"
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06.11.2023 17:32 Відповісти
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06.11.2023 19:40 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3783519-zaluznij-pidtverdiv-zagibel-svogo-pomicnika-spracuvav-nevidomij-vibuhovij-pristrij.html Щойно загинув ад'ютант Залужного майор Частяков. Схоже, теракт
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06.11.2023 20:47 Відповісти
не мне судить, наблюдаю всё со стороны
но на 200% убеждён, что если не будет зачистки киевской банды гэбистов во главе с ермаком - Украину ждут очень тяжёлые времена
лучших из лучших подставляют под кацапские ракеты, артобстрелы, котлы и засады
скоро лучшие закончатся и тогда всё закончится для страны
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07.11.2023 05:45 Відповісти
 
 