128 бригада підтвердила загибель 19 воїнів через ракетний удар рф
128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 захисників.
Про це бригада повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Зараз проводить ретельна перевірка всіх обставин трагедії, до її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію.
Загинули кращі наші бійці... Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі. Вічна пам'ять воїнам, що віддали за Україну життя!" - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася жахлива ситуація - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.
У Закарпатській області оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами.
Будь ласка, зачекайте...
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недбалість, через яку загинули люди можна пояснити ти що у нас війна???
ворожий бпла літає над головою а ми шикуємось, бо війна???
але командування брг залишилось живим бо що???? війна?
і ще є питання.
чи це саме недбалість, чи це кимось сплановано
Усе, як і з арахамією в Яворівському полігоні! Безкарність рахамій з кагалом, за Яворівське убивство, породила черговий злочин
Загинуло 19 військових.
Подробиці, коментарі офіційних осіб.
Тепер питання: коли тут, на форумі, всякі ноунейми пишуть про "апять прільот по казармам, 500+ только погібшіх, доколє!!!!1111" чи є підстави їм вірити, якщо навіть така "незначна" (за мірками того, що тут час від часу "розповідають") подія має такий великий резонанс?
Одночасну загибель великої кількості людей у великому місті ви не приховаєте.
Обов'язково з'являться фото, відео, буде великий трафік швидких по місту.
Навіть факт оточення місця події вже привертатиме увагу, породжуватиме плітки.
А трапляється... так, всяке трапляється. Буває і гірше, ніж зі 128-ю.
Під "соусом" 128-ї русня починає розганяти паніку: вот відітє, правда жє, так і значіт, что 500 погібшіх в Запорожье - тожє правда. Ні, не означає.
якщо для вас така ситуація нормальна, то кул як кажуть баби іщо наражают
Та кацапи ******* у таких новинах дописувати свої фантазії про сотні загиблих.
На хвилі шоку - заходить.
Власне, про це і був мій коментар, який вас обурив. Перечитайте уважніше.
Йому відомо від військовослужбовців бригади по факту.
128-а наразі пише за офіційно підтверджених.
Триває розслідування. Є такі військовослужбовці, від яких залишився тільки попіл та бурі плями. Буде ідентифікація залишків воїнів за наслідками ДНК-експертиз, лише тоді буде офіційне підтвердження. До того моменту - офіційні цифри тільки за наявними тілами загиблих, які можна ідентифікувати.
https://zakarpattya.net.ua/News/230890-Raketnyi-udar-po-128-i-bryhadi-na-Zaporizhzhi-28-zahyblykh-i-53-poranenykh https://zakarpattya.net.ua/News/230890-Raketnyi-udar-po-128-i-bryhadi-na-Zaporizhzhi-28-zahyblykh-i-53-poranenykh
Якщо тіло відстунє, а лише його частина або біологічні залишки (до прикладу, плями бурого кольору, фрагмети шкіри, кісток, інші біологічні сліди), то призначається СМЕ та ДНК-експертиза, тільки після їхніх висновків щодо приналежності цих біоматеріалів особі - медичний висновок про біологічну смерть.
Тільки після цього військовослужбовець підлягає обліку як загиблий.
До цього часу - зниклий без вісті (за умови його його фізичної відсутності)
У разі, коли від воїна внаслідок дії вибухової речовини залишилися лише біологічні сліди (шкіра, кістки, залишки плоті, крові тощо), то для визнання його померлим існує лише одна процедура, яка передбачена ст.ст.306 та 318 ЦПК України.
До того ж, у ході слідства будуть відібрані усі залишки біологічних слідів на місці влучання та за результатми СМЕ та ДНК-експертиз буде встановлено їхню приналежність і відповідність спискам (нагороджених, відряджених до участі, наявних тощо). Тільки після завершення експертиз можна запустити процедуру за ст.ст.306 та 318 ЦПК України
Dure lex sed lex
https://tsn.ua/********/koli-zniklogo-viyskovogo-mozhut-viznati-pomerlim-i-yak-diyati-yogo-ridnim-ombudsmen-vidpoviv-2231362.html
Далі що? Прийдуть кацапи, захоплять Україну і ти перший тоді і перевзуєшься, щоб вижити. Було би по другому, то зараз би не строчив на цезорі, а воював за Україну. А так все на що ти здатен, це воювати язиком лежачи на дивані.
Сметанат борщу: Зверніть увагу, що зеленський призначає кругом себе та оточує себе українофобами, тупими неучами, кловунами, рекетирами, корупціонерами. Може для того, щоб він сам на їз фоні виглядав більш менш нормальним?
КиївМіськБудда: У команді Зеленського немає випадкових людей, лише відібрані, перевірені часом покидьки.
Конфліктолог: Президент - з КВНу. Голова ОП - з ФСБ. Голова підкомітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки - з дурдому. Секретар рнбо - ветеринар Голова комітету по свободі слова - з ОПЗЖ. Ведучі незламного марафону - з News One, ZIK та Інтер. Віце Прем'єр - з АллаТра. Xуже нє будєт: Дійсно, що ж могло піти не так?
Невже вони не знають що масово збиратися небезпечно?
В село гроза на Харківщині прилетіло в кафе
А ці воїни ще ближче до фронту і беспілотник їх міг побачити
І чому нагороди давати прямо на полі бою?
Якщо люди заробили нагороди нехай приїдуть в Київ і там могли б нагородити. Нагороди не втечуть
Але це було б безпечно
Але чомусь всі масовано критукують владу хоча рішення на фронті приймає військове керівництво їх ніхто не критикує
Здається що у військовому керівництві є багато людей які не розбираються у військовій справі якщо роблять помилка за помилкою
Хто таке міг додуматись вийти на шикування коли ворог поряд і баче?
Бездарне керівництво
Мабуть через це і зменшується військова допомога
Зброї можна багато дати але нічого не відвоювати
Через все це що твориться тепер зрозуміло чому багато ухилянтів від мобілізації
Бо мабуть командирам байдуже хто загине і скільки загинуть наберуть нових
Такі командири мали б довічно сидіти .....
но на 200% убеждён, что если не будет зачистки киевской банды гэбистов во главе с ермаком - Украину ждут очень тяжёлые времена
лучших из лучших подставляют под кацапские ракеты, артобстрелы, котлы и засады
скоро лучшие закончатся и тогда всё закончится для страны