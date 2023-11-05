У Закарпатській області оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади
На території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади.
Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.
"6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу, будуть приспущені державні прапори, щоранку о 9:00 вшановуємо пам’ять воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння", - зазначив він.
Нагадаємо, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася жахлива ситуація - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.
Топ коментарі
+37 Андрій Саган
показати весь коментар05.11.2023 10:29 Відповісти Посилання
+30 Александр Мовчан #575353
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+25 svd
показати весь коментар05.11.2023 10:28 Відповісти Посилання
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тільки ці загиблі "удостоєні" трауру? по всіх інших можна плясати в нічних клюбах?
чиновники у своєму *********** невиліковні!!!!
на тому цвинтарі не двадцять могил з прапорами і навіть не сто, а набагато більше.
що саме я повинен зрозуміти?
Можливо знадобиться декілька (або декілька десятків) показових покарань,але це припиниться.
А от чому не судять Арахамію,Подоляка,Безуглу за теж саме - велика зелена таємниця!
1. Хто придумав це шикування?
2.Хто наказав це зробити?
3. Хто визначив ДАТУ, МІСЦЕ, ЧАС нагородження і запізнився?
Отоді і взнаємо, ХТО ОРГАНІЗУВАВ ЦЮ БОЙНЮ!
Слава полеглим героям!!!
Русня опубликовала подробное видео, как их беспилотник спокойно летал над местом запланированной встречи офицеров 128 бригады, где должно было проходить награждение.
Видео: https://t.me/insiderUKR/64353
Ну, а по проишествию - ето абсолютно топорная диверсия, которую за километри видно невооруженним глазом. Откель приказ пришел? Если от Зеленского, даже, если и устний - Зеленский и его кампашка должни бить арестовани.
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а вот за это : "во время построения для вручения наград" надо судить, наказывать и гнать пинками из армии. гребаные совкодрочеры 👎
Якби це відбувалось за президента Порошенка. то були би мільярдів коментів з прокльонами і звинуваченнями на його адресу.
Я до того, що він був винним у всьому, включаючи за ціну на цибулю.
Чого ж зелю не винуватять.
У кацапів прочитав
Як мінімум - це службова недбалість, що потягла тяжкі наслідки, ще більш вірогідно, що контрозвідка СБУ спить глибоким, малюковським сном.
Контрабандист зі з'язками в ЛНР стає командиром бригади?
Наказом Олександра Сирського?
Чи ми щось невірно виклали?https://t.me/tZEinform/27001
Але ця злочина недбалість командирів та нехтування життям підлеглих ще зараз ставить питання перед владою,, верховною радою, головним командуючим чому закон №8271, яким посилюється відповідальність за військові злочини військовослужбовців вимагає тільки безумовного виконання військослужбовців наказів командирів, навіть дебільних, а відповідальності командирів за дибільні рішення НЕ МАЄ.