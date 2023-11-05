У Закарпатській області оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади

На території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.

"6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу, будуть приспущені державні прапори, щоранку о 9:00 вшановуємо пам’ять воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння", - зазначив він.

Нагадаємо, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася жахлива ситуація - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

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