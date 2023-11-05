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У Закарпатській області оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади

бригада,128

На території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.

"6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу, будуть приспущені державні прапори, щоранку о 9:00 вшановуємо пам’ять воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння", - зазначив він.

Нагадаємо, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася жахлива ситуація - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від ракетного удару в Запорізькій області загинув один з найкращих артилеристів - Дмитро (Таксист) Мілютін, - журналіст Цаплієнко. ФОТО

Автор: 

жалоба (170) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154) Микита Віктор (19)


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Топ коментарі
+37
Це просто стидоба якась неймовірна... кацапам взяли,вишикували як на підпір одних з найкращих офіцерів, ті довго не думаючи, взяли, зуапустили ракету і їх знищили... це кретинізм вищої категорії, як з такими дебілами можна війну виграти? Якщо вони і без кацапів усіх угроблять? кацапи десь ржуть над ************ наших керівних ідіотів...
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05.11.2023 10:29 Відповісти
+30
Бессрочный траур надо было обьявлять уже 22 апреля 2019 года после оглашения результатов второго тура. 73% хотели иметь обещанный им ЭТИМ на стадионе приговор - вот и имеют ВОЙНУ как приговор.
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05.11.2023 10:37 Відповісти
+25
И началось! там самый большой флаг приспустят! Там на колени встанут! Да это уже пофиг! Погибших из за чьего-то дебилизма не воскресить! А погибшую артиллерийскую элиту не вырастить! Но хмурые мудаки на этих мероприятиях будут рассказывать какие они суровые и кроме их Украину не любит никто!
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05.11.2023 10:28 Відповісти
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Печально, оказывается не только кацапы таким страдают, построениями и прочей хернёй на линии фронта. За это кто-то должен ответить....
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05.11.2023 10:19 Відповісти
Любая армия этим страдает. Даже американская или там Цахал. Просто место должно быть укромное и защищенное и без шума лишнего.
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05.11.2023 10:28 Відповісти
ЦАХАЛ И США єтим не страдает. Не вістраивает на плацу. зная сто у пративника есть ИСКАНДЕР, Смерчь, УРаган
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05.11.2023 10:50 Відповісти
Искал долго по ЦАХАЛ и США! Но думаю, чем в дальше в лес будет интереснее!
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05.11.2023 11:31 Відповісти
за це повенен відповісти насамперед викидиш червоного кацапо-совка, жертва невдалого аборту, 4-х разовий ухилят від служби в ЗСУ, "найвеличніший зе-янелох, геройбоневтік", бо саме він мав туди приїзати разом з дермаком для "чергового вручення нагород", тобто для тупого піару !!!
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05.11.2023 10:32 Відповісти
И началось! там самый большой флаг приспустят! Там на колени встанут! Да это уже пофиг! Погибших из за чьего-то дебилизма не воскресить! А погибшую артиллерийскую элиту не вырастить! Но хмурые мудаки на этих мероприятиях будут рассказывать какие они суровые и кроме их Украину не любит никто!
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05.11.2023 10:28 Відповісти
Нікому прийде на память, що ОПа винна. Там кодляк зрадників і вони знають де роздають медальки. Могли б дати нормальні премії на картки, а медальки по пошті. Для чого такі совкові урочистості, ще б грамоти роздавали перед строєм?
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05.11.2023 11:27 Відповісти
Ну так почему получилось как получилось?
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05.11.2023 11:29 Відповісти
Це просто стидоба якась неймовірна... кацапам взяли,вишикували як на підпір одних з найкращих офіцерів, ті довго не думаючи, взяли, зуапустили ракету і їх знищили... це кретинізм вищої категорії, як з такими дебілами можна війну виграти? Якщо вони і без кацапів усіх угроблять? кацапи десь ржуть над ************ наших керівних ідіотів...
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05.11.2023 10:29 Відповісти
Питання-наказ масових зборів і шикування скасовано після трагедії на одному із полігонів. Чому іменно цього дня ніхто про це не згадав? Чому вишикувалися. ...Як на мене безпека повинна бути завжди,а не тупі накази. Це була диверсія. І співчуття від високих захищених фейсів не досить.
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05.11.2023 10:34 Відповісти
Це доказ недооцінки ворога.Фактично знищено цілу бригаду не у бою.Нам повинні розповісти про втрати у війні,тоді буде зрозуміла ефективність командування,зокрема вищого яке з банкової керує.
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05.11.2023 10:57 Відповісти
Вірно! Крім слова ПЗДЦ повний нічого сказати більше немає!!! ((((
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05.11.2023 11:03 Відповісти
Бессрочный траур надо было обьявлять уже 22 апреля 2019 года после оглашения результатов второго тура. 73% хотели иметь обещанный им ЭТИМ на стадионе приговор - вот и имеют ВОЙНУ как приговор.
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05.11.2023 10:37 Відповісти
Сумно те , що ці 73 % суттєво не позитнула навіть війна.
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05.11.2023 13:13 Відповісти
Сумно те, що ці 73% ГОЛОСУВАЛИ саме ПО ПРИКОЛУ!
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06.11.2023 02:39 Відповісти
вибачте за цинізм, але, на закарпатті тільки воїни цього підрозділу загинули? більше ніхто не загинув.
тільки ці загиблі "удостоєні" трауру? по всіх інших можна плясати в нічних клюбах?
чиновники у своєму *********** невиліковні!!!!
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05.11.2023 10:41 Відповісти
Ну стосовно ''плясок по нічних клюбах'' це претензії до мєнтів. Чогось тих 'клюбних плясунів' поліцаї не запрошують до відділка і не б'ють як військового за порушення комендантської години.
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05.11.2023 10:48 Відповісти
тобто загибель двох моїх сусідів, не надзвичайна подія? загибель за мене, за тебе, за всіх нас.
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05.11.2023 11:05 Відповісти
це масова разова загибель воїнів Закарпатської бригади,звичайно в йншіх підрозділах є але ви повинні зрозуміти в чому різниця.
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05.11.2023 10:53 Відповісти
я кожного дня проїжджаю біля цвинтаря.
на тому цвинтарі не двадцять могил з прапорами і навіть не сто, а набагато більше.
що саме я повинен зрозуміти?
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05.11.2023 11:03 Відповісти
Я не здивуюсь якщо на вручення нагород приїжджав хтось або з ОПи, або з МОУ.
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05.11.2023 10:46 Відповісти
Свідома диверсія . Як і здача Півдня України. Але ворон ворону око не виклює. Ніхто як ніколи не відповідав так і тепер не відповість
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05.11.2023 10:57 Відповісти
Поки з тих,хто віддає такі накази показово не будуть зривати погони і ведправяти до діючих підрозділів як мобілізованих - це не вилікуавти!
Можливо знадобиться декілька (або декілька десятків) показових покарань,але це припиниться.
А от чому не судять Арахамію,Подоляка,Безуглу за теж саме - велика зелена таємниця!
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05.11.2023 10:59 Відповісти
Запитань багато:
1. Хто придумав це шикування?
2.Хто наказав це зробити?
3. Хто визначив ДАТУ, МІСЦЕ, ЧАС нагородження і запізнився?
Отоді і взнаємо, ХТО ОРГАНІЗУВАВ ЦЮ БОЙНЮ!
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05.11.2023 11:00 Відповісти
Шкода, що не запрсили туди 95 квартал
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05.11.2023 11:00 Відповісти
95 квартал і всі діточки наближених набагато більше зробили. На кілька дронів задонатили протягом війни. Щоб від податків піти
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05.11.2023 11:08 Відповісти
Угу, у повному складі.
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05.11.2023 11:11 Відповісти
Не бажає Верховний Головнокомандувач поїхати до місця дислокації цієї частини в Закарпатті і виступити з промовою, попросити пробачення у дітей, жінок, батьків загиблих? Він же Верховний, чи тут він нє?
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05.11.2023 11:02 Відповісти
А головнокомандувача не потрібно з собою взяти??
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05.11.2023 11:05 Відповісти
Ні, головнокоманждувача не потрібно брати, бо він приймає рішення через його голову. Приклад звільнення керівника ССО. Краще хай візьме Сирського, це його пряма відповідальність.
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05.11.2023 19:51 Відповісти
А він до чого тут? Тут явно видно, що всередині частини таку херню сдклали і допустили. Із Зеленського потрібно буде питати, якщо ті виродки, які влаштували, не сядуть і надовго
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05.11.2023 11:10 Відповісти
до чого він чи ні це питання відкрите бо особовий склад для нагородження пошикували, до дня ракетних військ і артилерії.
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05.11.2023 11:23 Відповісти
No comments, на рівному місці. Це пистец
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05.11.2023 11:04 Відповісти
Кто знает фамилиб, имя, отчество и должность "полководца" который дал команду на построение.
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05.11.2023 11:07 Відповісти
***** *****ович *****енко
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05.11.2023 11:11 Відповісти
Смех смехом но не до смеха, ведь ЛЮДИ погибли.
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05.11.2023 12:55 Відповісти
Комбриг но сам не пришел ибо опоздал, ето с того что пока известно.
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05.11.2023 11:17 Відповісти
Я думаю, кто то да знает, но если узнаете Вы ... Больше писать здесь не будете.
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05.11.2023 11:10 Відповісти
Заінтригували, сказали "а" ,кажіть і "б"!
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05.11.2023 12:53 Відповісти
те село, біля комишувахи, обстрілюють майже кожен день. і от який кретин там вирішив вишикувати військових???
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05.11.2023 11:23 Відповісти
Які безмозглі командири.. Бракує слів... Скоїли страшний злочин. За таке карати нещадно!!
Слава полеглим героям!!!
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05.11.2023 11:29 Відповісти
Хто Вам сказав що безмозглі? Це було умисне вбивство підлеглих
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06.11.2023 00:09 Відповісти
Появилось видео удара Искандером по бойцам 128 бригады, которых командование собрало на построение для награждения

Русня опубликовала подробное видео, как их беспилотник спокойно летал над местом запланированной встречи офицеров 128 бригады, где должно было проходить награждение.

Видео: https://t.me/insiderUKR/64353
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05.11.2023 11:36 Відповісти
підібрати слова просто не можливо...на кацапських пабліках вже 100 баянів порвали з самого ранку...
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05.11.2023 11:47 Відповісти
По видео кацап так и не попал туда куда целился, что и не удивительно. Поетому и жертв минимум.
Ну, а по проишествию - ето абсолютно топорная диверсия, которую за километри видно невооруженним глазом. Откель приказ пришел? Если от Зеленского, даже, если и устний - Зеленский и его кампашка должни бить арестовани.
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05.11.2023 13:08 Відповісти
Це тому що військами командує чотирикратний ухилянт
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05.11.2023 11:42 Відповісти
а зрадника вже шукають чи недоторканий з ОПи?
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05.11.2023 11:44 Відповісти
соболезнования родным и близким украинских воинов
-------
а вот за это : "во время построения для вручения наград" надо судить, наказывать и гнать пинками из армии. гребаные совкодрочеры 👎
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05.11.2023 12:03 Відповісти
Як мінімум комбриг повинен написати рапорт на звільнення ... з армії. Далі ... робота СБУ.
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05.11.2023 12:07 Відповісти
Вечная память погибшим, пожизненное "в том виновным".
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05.11.2023 12:08 Відповісти
Нам назвуть прізвище ідіота який підставив хлопців ?
Якби це відбувалось за президента Порошенка. то були би мільярдів коментів з прокльонами і звинуваченнями на його адресу.
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05.11.2023 12:54 Відповісти
При чому тут Порошенко?шо за Порошенка мало пройо..в було ? Мало вчилися на своїх помилках і смертях співвітчизників та захисників?
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05.11.2023 13:21 Відповісти
Таких точно не було.
Я до того, що він був винним у всьому, включаючи за ціну на цибулю.
Чого ж зелю не винуватять.
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05.11.2023 13:26 Відповісти
Велика Біда...результат не лише зради, а і нехтування заходами безпеки та впертого військового долб..зма. Напевне https://novynarnia.com/2019/09/26/kombata-zsu-zasudili/ Час згадати що комбат раніше був засуджений за контрабанду сигарет з "Лугандодії " , що не завадило його військовій кар*єрі .
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05.11.2023 13:04 Відповісти
Лампасы противника из числа командования 128-й отдельно горно-штурмовой бригады ВС Украины решили провести в населённом пункте Заречное (Запорожская область) памятное награждение на день артиллериста Украины, собрав более 100 человек на построении Развитие событий не заставило себя долго ждать, в итоге туда прилетела наша ракета класса «воздух-поверхность» Х-59 «Овод». Противник сообщает о 18 убитых и множестве раненых, во многом из которых составляют офицеры.

У кацапів прочитав
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05.11.2023 13:22 Відповісти
Такий долб...з коли приліт під час шикування відбувається не вперше. Пишуть що в даному випадку начебто стояли та довго чекали комбата....Якщо він ще не застрелився...а він, цього не зробить, то принаймні повинен сам піти з посади. В ЗСУ існують певні підрозділи, здебільше називають чомусь 24 та 14 ОБр якими лякають всіх моболізованих бо як кажуть там найбільші втрати внаслідок командирів дол..бів називають їх "м*ясокобінатами". Цікаво хто та чому просуває їх керівництво?
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05.11.2023 13:40 Відповісти
Командир 128-ї бригади (тоді командир 8-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ, підполковник) Лисюк Дмитро Сергійович, яки й в 2019 році був засуджения до штрафу в 119 000 за контрабанду та подальший продаж сигарет з "Луганської народної республіки", вишикував кращих артилеристів бригади для нагородження, але сам не приїхав. Через 32 хв. після подачі команди на шикування, по місцю дислокації був нанесений ракетний удар російською ракетою "Іскандер - М" .
Як мінімум - це службова недбалість, що потягла тяжкі наслідки, ще більш вірогідно, що контрозвідка СБУ спить глибоким, малюковським сном.
Контрабандист зі з'язками в ЛНР стає командиром бригади?
Наказом Олександра Сирського?
Чи ми щось невірно виклали?https://t.me/tZEinform/27001
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05.11.2023 14:01 Відповісти
Співчуття рідним загиблих захисників Вітчизни.
Але ця злочина недбалість командирів та нехтування життям підлеглих ще зараз ставить питання перед владою,, верховною радою, головним командуючим чому закон №8271, яким посилюється відповідальність за військові злочини військовослужбовців вимагає тільки безумовного виконання військослужбовців наказів командирів, навіть дебільних, а відповідальності командирів за дибільні рішення НЕ МАЄ.
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05.11.2023 14:39 Відповісти
старая армейская мудрость гласит. что Устав написан кровью. Сколько ещё нужно времени. чтобы внести в Статут ЗСУ статьи касающиеся особого режима проведения массовых сборов военнослужащих напередовой и в полосе обеспечения. и соответстующие статьи в уголовный кодекс за командирский идиотизм. ******* уже эта повальная безответственность начальствующего состава. нерадивых начальников понизить в званиях, разжаловать в рядовые.
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05.11.2023 16:16 Відповісти
надо избавляться от Совковых сборов и парадов .......
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05.11.2023 16:36 Відповісти
більше 100 чоловік постраждали від зради вищого керівництва бригади.це була сама боєздатна бригада фронту - найдужче дошкуляли кацапам.
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05.11.2023 17:35 Відповісти
Совкові задрочки - зібрати на плацу солдатів і за*обувати їх якомога довше
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05.11.2023 18:29 Відповісти
Це не халатність. Це умисне вбивство у зговорі з ворогом найдосвічених артилеристів на запорізькому напрямку, які дуже заважали кацапні. Тут не порушення статуту. Людей умисно наказом зібрали в одному місці і вбили ракетою. Це - державна зрада!!!
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06.11.2023 00:06 Відповісти
 
 