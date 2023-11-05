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В Закарпатской области объявлен трехдневный траур по погибшим воинам 128-й бригады

бригада,128

На территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур по погибшим воинам 128-й бригады.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, информирует Цензор.НЕТ.

"6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур, будут приспущены государственные флаги, каждое утро в 9:00 чествуем память воинов минутой молчания, в храмах разных конфессий области состоятся богослужения", - отметил он.

Напомним, 4 ноября в 128-й бригаде произошла страшная ситуация - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

Смотрите: В результате ракетного удара в Запорожской области погиб один из лучших артиллеристов – Дмитрий "Таксист" Милютин, - журналист Цаплиенко. ФОТО

Автор: 

траур (234) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156) Микита Виктор (12)


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Топ комментарии
+37
Це просто стидоба якась неймовірна... кацапам взяли,вишикували як на підпір одних з найкращих офіцерів, ті довго не думаючи, взяли, зуапустили ракету і їх знищили... це кретинізм вищої категорії, як з такими дебілами можна війну виграти? Якщо вони і без кацапів усіх угроблять? кацапи десь ржуть над ************ наших керівних ідіотів...
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05.11.2023 10:29 Ответить
+30
Бессрочный траур надо было обьявлять уже 22 апреля 2019 года после оглашения результатов второго тура. 73% хотели иметь обещанный им ЭТИМ на стадионе приговор - вот и имеют ВОЙНУ как приговор.
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05.11.2023 10:37 Ответить
+25
И началось! там самый большой флаг приспустят! Там на колени встанут! Да это уже пофиг! Погибших из за чьего-то дебилизма не воскресить! А погибшую артиллерийскую элиту не вырастить! Но хмурые мудаки на этих мероприятиях будут рассказывать какие они суровые и кроме их Украину не любит никто!
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05.11.2023 10:28 Ответить
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Печально, оказывается не только кацапы таким страдают, построениями и прочей хернёй на линии фронта. За это кто-то должен ответить....
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05.11.2023 10:19 Ответить
Любая армия этим страдает. Даже американская или там Цахал. Просто место должно быть укромное и защищенное и без шума лишнего.
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05.11.2023 10:28 Ответить
ЦАХАЛ И США єтим не страдает. Не вістраивает на плацу. зная сто у пративника есть ИСКАНДЕР, Смерчь, УРаган
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05.11.2023 10:50 Ответить
Искал долго по ЦАХАЛ и США! Но думаю, чем в дальше в лес будет интереснее!
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05.11.2023 11:31 Ответить
за це повенен відповісти насамперед викидиш червоного кацапо-совка, жертва невдалого аборту, 4-х разовий ухилят від служби в ЗСУ, "найвеличніший зе-янелох, геройбоневтік", бо саме він мав туди приїзати разом з дермаком для "чергового вручення нагород", тобто для тупого піару !!!
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05.11.2023 10:32 Ответить
И началось! там самый большой флаг приспустят! Там на колени встанут! Да это уже пофиг! Погибших из за чьего-то дебилизма не воскресить! А погибшую артиллерийскую элиту не вырастить! Но хмурые мудаки на этих мероприятиях будут рассказывать какие они суровые и кроме их Украину не любит никто!
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05.11.2023 10:28 Ответить
Нікому прийде на память, що ОПа винна. Там кодляк зрадників і вони знають де роздають медальки. Могли б дати нормальні премії на картки, а медальки по пошті. Для чого такі совкові урочистості, ще б грамоти роздавали перед строєм?
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05.11.2023 11:27 Ответить
Ну так почему получилось как получилось?
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05.11.2023 11:29 Ответить
Це просто стидоба якась неймовірна... кацапам взяли,вишикували як на підпір одних з найкращих офіцерів, ті довго не думаючи, взяли, зуапустили ракету і їх знищили... це кретинізм вищої категорії, як з такими дебілами можна війну виграти? Якщо вони і без кацапів усіх угроблять? кацапи десь ржуть над ************ наших керівних ідіотів...
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05.11.2023 10:29 Ответить
Питання-наказ масових зборів і шикування скасовано після трагедії на одному із полігонів. Чому іменно цього дня ніхто про це не згадав? Чому вишикувалися. ...Як на мене безпека повинна бути завжди,а не тупі накази. Це була диверсія. І співчуття від високих захищених фейсів не досить.
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05.11.2023 10:34 Ответить
Це доказ недооцінки ворога.Фактично знищено цілу бригаду не у бою.Нам повинні розповісти про втрати у війні,тоді буде зрозуміла ефективність командування,зокрема вищого яке з банкової керує.
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05.11.2023 10:57 Ответить
Вірно! Крім слова ПЗДЦ повний нічого сказати більше немає!!! ((((
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05.11.2023 11:03 Ответить
Бессрочный траур надо было обьявлять уже 22 апреля 2019 года после оглашения результатов второго тура. 73% хотели иметь обещанный им ЭТИМ на стадионе приговор - вот и имеют ВОЙНУ как приговор.
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05.11.2023 10:37 Ответить
Сумно те , що ці 73 % суттєво не позитнула навіть війна.
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05.11.2023 13:13 Ответить
Сумно те, що ці 73% ГОЛОСУВАЛИ саме ПО ПРИКОЛУ!
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06.11.2023 02:39 Ответить
вибачте за цинізм, але, на закарпатті тільки воїни цього підрозділу загинули? більше ніхто не загинув.
тільки ці загиблі "удостоєні" трауру? по всіх інших можна плясати в нічних клюбах?
чиновники у своєму *********** невиліковні!!!!
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05.11.2023 10:41 Ответить
Ну стосовно ''плясок по нічних клюбах'' це претензії до мєнтів. Чогось тих 'клюбних плясунів' поліцаї не запрошують до відділка і не б'ють як військового за порушення комендантської години.
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05.11.2023 10:48 Ответить
тобто загибель двох моїх сусідів, не надзвичайна подія? загибель за мене, за тебе, за всіх нас.
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05.11.2023 11:05 Ответить
це масова разова загибель воїнів Закарпатської бригади,звичайно в йншіх підрозділах є але ви повинні зрозуміти в чому різниця.
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05.11.2023 10:53 Ответить
я кожного дня проїжджаю біля цвинтаря.
на тому цвинтарі не двадцять могил з прапорами і навіть не сто, а набагато більше.
що саме я повинен зрозуміти?
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05.11.2023 11:03 Ответить
Я не здивуюсь якщо на вручення нагород приїжджав хтось або з ОПи, або з МОУ.
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05.11.2023 10:46 Ответить
Свідома диверсія . Як і здача Півдня України. Але ворон ворону око не виклює. Ніхто як ніколи не відповідав так і тепер не відповість
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05.11.2023 10:57 Ответить
Поки з тих,хто віддає такі накази показово не будуть зривати погони і ведправяти до діючих підрозділів як мобілізованих - це не вилікуавти!
Можливо знадобиться декілька (або декілька десятків) показових покарань,але це припиниться.
А от чому не судять Арахамію,Подоляка,Безуглу за теж саме - велика зелена таємниця!
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05.11.2023 10:59 Ответить
Запитань багато:
1. Хто придумав це шикування?
2.Хто наказав це зробити?
3. Хто визначив ДАТУ, МІСЦЕ, ЧАС нагородження і запізнився?
Отоді і взнаємо, ХТО ОРГАНІЗУВАВ ЦЮ БОЙНЮ!
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05.11.2023 11:00 Ответить
Шкода, що не запрсили туди 95 квартал
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05.11.2023 11:00 Ответить
95 квартал і всі діточки наближених набагато більше зробили. На кілька дронів задонатили протягом війни. Щоб від податків піти
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05.11.2023 11:08 Ответить
Угу, у повному складі.
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05.11.2023 11:11 Ответить
Не бажає Верховний Головнокомандувач поїхати до місця дислокації цієї частини в Закарпатті і виступити з промовою, попросити пробачення у дітей, жінок, батьків загиблих? Він же Верховний, чи тут він нє?
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05.11.2023 11:02 Ответить
А головнокомандувача не потрібно з собою взяти??
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05.11.2023 11:05 Ответить
Ні, головнокоманждувача не потрібно брати, бо він приймає рішення через його голову. Приклад звільнення керівника ССО. Краще хай візьме Сирського, це його пряма відповідальність.
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05.11.2023 19:51 Ответить
А він до чого тут? Тут явно видно, що всередині частини таку херню сдклали і допустили. Із Зеленського потрібно буде питати, якщо ті виродки, які влаштували, не сядуть і надовго
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05.11.2023 11:10 Ответить
до чого він чи ні це питання відкрите бо особовий склад для нагородження пошикували, до дня ракетних військ і артилерії.
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05.11.2023 11:23 Ответить
No comments, на рівному місці. Це пистец
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05.11.2023 11:04 Ответить
Кто знает фамилиб, имя, отчество и должность "полководца" который дал команду на построение.
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05.11.2023 11:07 Ответить
***** *****ович *****енко
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05.11.2023 11:11 Ответить
Смех смехом но не до смеха, ведь ЛЮДИ погибли.
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05.11.2023 12:55 Ответить
Комбриг но сам не пришел ибо опоздал, ето с того что пока известно.
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05.11.2023 11:17 Ответить
Я думаю, кто то да знает, но если узнаете Вы ... Больше писать здесь не будете.
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05.11.2023 11:10 Ответить
Заінтригували, сказали "а" ,кажіть і "б"!
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05.11.2023 12:53 Ответить
те село, біля комишувахи, обстрілюють майже кожен день. і от який кретин там вирішив вишикувати військових???
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05.11.2023 11:23 Ответить
Які безмозглі командири.. Бракує слів... Скоїли страшний злочин. За таке карати нещадно!!
Слава полеглим героям!!!
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05.11.2023 11:29 Ответить
Хто Вам сказав що безмозглі? Це було умисне вбивство підлеглих
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06.11.2023 00:09 Ответить
Появилось видео удара Искандером по бойцам 128 бригады, которых командование собрало на построение для награждения

Русня опубликовала подробное видео, как их беспилотник спокойно летал над местом запланированной встречи офицеров 128 бригады, где должно было проходить награждение.

Видео: https://t.me/insiderUKR/64353
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05.11.2023 11:36 Ответить
підібрати слова просто не можливо...на кацапських пабліках вже 100 баянів порвали з самого ранку...
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05.11.2023 11:47 Ответить
По видео кацап так и не попал туда куда целился, что и не удивительно. Поетому и жертв минимум.
Ну, а по проишествию - ето абсолютно топорная диверсия, которую за километри видно невооруженним глазом. Откель приказ пришел? Если от Зеленского, даже, если и устний - Зеленский и его кампашка должни бить арестовани.
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05.11.2023 13:08 Ответить
Це тому що військами командує чотирикратний ухилянт
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05.11.2023 11:42 Ответить
а зрадника вже шукають чи недоторканий з ОПи?
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05.11.2023 11:44 Ответить
соболезнования родным и близким украинских воинов
-------
а вот за это : "во время построения для вручения наград" надо судить, наказывать и гнать пинками из армии. гребаные совкодрочеры 👎
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05.11.2023 12:03 Ответить
Як мінімум комбриг повинен написати рапорт на звільнення ... з армії. Далі ... робота СБУ.
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05.11.2023 12:07 Ответить
Вечная память погибшим, пожизненное "в том виновным".
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05.11.2023 12:08 Ответить
Нам назвуть прізвище ідіота який підставив хлопців ?
Якби це відбувалось за президента Порошенка. то були би мільярдів коментів з прокльонами і звинуваченнями на його адресу.
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05.11.2023 12:54 Ответить
При чому тут Порошенко?шо за Порошенка мало пройо..в було ? Мало вчилися на своїх помилках і смертях співвітчизників та захисників?
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05.11.2023 13:21 Ответить
Таких точно не було.
Я до того, що він був винним у всьому, включаючи за ціну на цибулю.
Чого ж зелю не винуватять.
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05.11.2023 13:26 Ответить
Велика Біда...результат не лише зради, а і нехтування заходами безпеки та впертого військового долб..зма. Напевне https://novynarnia.com/2019/09/26/kombata-zsu-zasudili/ Час згадати що комбат раніше був засуджений за контрабанду сигарет з "Лугандодії " , що не завадило його військовій кар*єрі .
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05.11.2023 13:04 Ответить
Лампасы противника из числа командования 128-й отдельно горно-штурмовой бригады ВС Украины решили провести в населённом пункте Заречное (Запорожская область) памятное награждение на день артиллериста Украины, собрав более 100 человек на построении Развитие событий не заставило себя долго ждать, в итоге туда прилетела наша ракета класса «воздух-поверхность» Х-59 «Овод». Противник сообщает о 18 убитых и множестве раненых, во многом из которых составляют офицеры.

У кацапів прочитав
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05.11.2023 13:22 Ответить
Такий долб...з коли приліт під час шикування відбувається не вперше. Пишуть що в даному випадку начебто стояли та довго чекали комбата....Якщо він ще не застрелився...а він, цього не зробить, то принаймні повинен сам піти з посади. В ЗСУ існують певні підрозділи, здебільше називають чомусь 24 та 14 ОБр якими лякають всіх моболізованих бо як кажуть там найбільші втрати внаслідок командирів дол..бів називають їх "м*ясокобінатами". Цікаво хто та чому просуває їх керівництво?
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05.11.2023 13:40 Ответить
Командир 128-ї бригади (тоді командир 8-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ, підполковник) Лисюк Дмитро Сергійович, яки й в 2019 році був засуджения до штрафу в 119 000 за контрабанду та подальший продаж сигарет з "Луганської народної республіки", вишикував кращих артилеристів бригади для нагородження, але сам не приїхав. Через 32 хв. після подачі команди на шикування, по місцю дислокації був нанесений ракетний удар російською ракетою "Іскандер - М" .
Як мінімум - це службова недбалість, що потягла тяжкі наслідки, ще більш вірогідно, що контрозвідка СБУ спить глибоким, малюковським сном.
Контрабандист зі з'язками в ЛНР стає командиром бригади?
Наказом Олександра Сирського?
Чи ми щось невірно виклали?https://t.me/tZEinform/27001
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05.11.2023 14:01 Ответить
Співчуття рідним загиблих захисників Вітчизни.
Але ця злочина недбалість командирів та нехтування життям підлеглих ще зараз ставить питання перед владою,, верховною радою, головним командуючим чому закон №8271, яким посилюється відповідальність за військові злочини військовослужбовців вимагає тільки безумовного виконання військослужбовців наказів командирів, навіть дебільних, а відповідальності командирів за дибільні рішення НЕ МАЄ.
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05.11.2023 14:39 Ответить
старая армейская мудрость гласит. что Устав написан кровью. Сколько ещё нужно времени. чтобы внести в Статут ЗСУ статьи касающиеся особого режима проведения массовых сборов военнослужащих напередовой и в полосе обеспечения. и соответстующие статьи в уголовный кодекс за командирский идиотизм. ******* уже эта повальная безответственность начальствующего состава. нерадивых начальников понизить в званиях, разжаловать в рядовые.
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05.11.2023 16:16 Ответить
надо избавляться от Совковых сборов и парадов .......
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05.11.2023 16:36 Ответить
більше 100 чоловік постраждали від зради вищого керівництва бригади.це була сама боєздатна бригада фронту - найдужче дошкуляли кацапам.
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05.11.2023 17:35 Ответить
Совкові задрочки - зібрати на плацу солдатів і за*обувати їх якомога довше
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05.11.2023 18:29 Ответить
Це не халатність. Це умисне вбивство у зговорі з ворогом найдосвічених артилеристів на запорізькому напрямку, які дуже заважали кацапні. Тут не порушення статуту. Людей умисно наказом зібрали в одному місці і вбили ракетою. Це - державна зрада!!!
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06.11.2023 00:06 Ответить
 
 