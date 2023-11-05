В Закарпатской области объявлен трехдневный траур по погибшим воинам 128-й бригады
На территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур по погибшим воинам 128-й бригады.
Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, информирует Цензор.НЕТ.
"6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур, будут приспущены государственные флаги, каждое утро в 9:00 чествуем память воинов минутой молчания, в храмах разных конфессий области состоятся богослужения", - отметил он.
Напомним, 4 ноября в 128-й бригаде произошла страшная ситуация - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.
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+37 Андрій Саган
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+30 Александр Мовчан #575353
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тільки ці загиблі "удостоєні" трауру? по всіх інших можна плясати в нічних клюбах?
чиновники у своєму *********** невиліковні!!!!
на тому цвинтарі не двадцять могил з прапорами і навіть не сто, а набагато більше.
що саме я повинен зрозуміти?
Можливо знадобиться декілька (або декілька десятків) показових покарань,але це припиниться.
А от чому не судять Арахамію,Подоляка,Безуглу за теж саме - велика зелена таємниця!
1. Хто придумав це шикування?
2.Хто наказав це зробити?
3. Хто визначив ДАТУ, МІСЦЕ, ЧАС нагородження і запізнився?
Отоді і взнаємо, ХТО ОРГАНІЗУВАВ ЦЮ БОЙНЮ!
Слава полеглим героям!!!
Русня опубликовала подробное видео, как их беспилотник спокойно летал над местом запланированной встречи офицеров 128 бригады, где должно было проходить награждение.
Видео: https://t.me/insiderUKR/64353
Ну, а по проишествию - ето абсолютно топорная диверсия, которую за километри видно невооруженним глазом. Откель приказ пришел? Если от Зеленского, даже, если и устний - Зеленский и его кампашка должни бить арестовани.
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а вот за это : "во время построения для вручения наград" надо судить, наказывать и гнать пинками из армии. гребаные совкодрочеры 👎
Якби це відбувалось за президента Порошенка. то були би мільярдів коментів з прокльонами і звинуваченнями на його адресу.
Я до того, що він був винним у всьому, включаючи за ціну на цибулю.
Чого ж зелю не винуватять.
У кацапів прочитав
Як мінімум - це службова недбалість, що потягла тяжкі наслідки, ще більш вірогідно, що контрозвідка СБУ спить глибоким, малюковським сном.
Контрабандист зі з'язками в ЛНР стає командиром бригади?
Наказом Олександра Сирського?
Чи ми щось невірно виклали?https://t.me/tZEinform/27001
Але ця злочина недбалість командирів та нехтування життям підлеглих ще зараз ставить питання перед владою,, верховною радою, головним командуючим чому закон №8271, яким посилюється відповідальність за військові злочини військовослужбовців вимагає тільки безумовного виконання військослужбовців наказів командирів, навіть дебільних, а відповідальності командирів за дибільні рішення НЕ МАЄ.