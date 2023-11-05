В Закарпатской области объявлен трехдневный траур по погибшим воинам 128-й бригады

На территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур по погибшим воинам 128-й бригады.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, информирует Цензор.НЕТ.

"6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур, будут приспущены государственные флаги, каждое утро в 9:00 чествуем память воинов минутой молчания, в храмах разных конфессий области состоятся богослужения", - отметил он.

Напомним, 4 ноября в 128-й бригаде произошла страшная ситуация - оккупанты нанесли удар по украинским военнослужащим в одном из прифронтовых сел Запорожской области во время построения для вручения наград по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

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