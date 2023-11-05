УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8391 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
14 140 98

Це трагедія, якої можна було уникнути. Розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, - Зеленський про трагедію в 128-й бригаді. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 5 листопада традиційно звернувся до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазнчив: "Передусім щодо російського удару по воїнах 128-ї гірсько-штурмової бригади, який стався у Запорізькій області. 

Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів! Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співчуваю воїнам 128-ї бригади, будуть з’ясовані всі обставини того, що сталося, - Умєров

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від ракетного удару в Запорізькій області загинув один з найкращих артилеристів - Дмитро (Таксист) Мілютін, - журналіст Цаплієнко. ФОТО

Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку.

Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася жахлива ситуація - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

У Закарпатській області оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами.

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154) воєнні злочини (1880)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+59
показати весь коментар
05.11.2023 18:43 Відповісти
+52
В серпні в Чернігові, зібрали волонтерів в драмтеатрі, і прилетіло, загинули люди. І що, хтось покараний, зробили висновки? Шапіто іпане…
показати весь коментар
05.11.2023 18:41 Відповісти
+51
А скільки трагедій можна було уникнути, аби не розмінували Чонгар, готувались до війни, а не робили дороги, і найголовніше - казали людям правду замість шашликів.
показати весь коментар
05.11.2023 18:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.11.2023 18:40 Відповісти
пару місяців назад, парашний безпілотник залетів вглиб на 90 км і три літаки було знищено.
показати весь коментар
05.11.2023 18:48 Відповісти
Не літаки,а макети літаків, це якщо про Долгинцево.
показати весь коментар
05.11.2023 19:04 Відповісти
я про відстань до аеродрому.
показати весь коментар
05.11.2023 19:27 Відповісти
расследование можно заканчивать ответом на вопрос - где?
показати весь коментар
05.11.2023 19:33 Відповісти
В асфальті і на кінофільмах для друзяк. Ще частина на телеканалі "1+1" олігархів медведчука і коломойського та телеканалів на російській мові "Дом" і "Фрідом".
показати весь коментар
05.11.2023 20:02 Відповісти
у Донецьку
показати весь коментар
05.11.2023 22:18 Відповісти
оттуда успели эвакуировать всё, что относилось к производству этой техники.
показати весь коментар
05.11.2023 22:26 Відповісти
Если так, то почему не производится на других мощностях?
показати весь коментар
06.11.2023 00:04 Відповісти
там і візуально було видно але ніхто не дивився.
в 19,04, сьогодня, 05,11 якогоськуя вмикнув марафон
цитую! на цей час відомо про двох загиблих!!!!!!!
це юлять при тому що вже вся країна знала про 22 загиблих
потім про 28
і сьогодня в тікток фото 39, може я не встиг, чи не точно порахував але, ****, 39!!!!
а єдині зелені новини мають інфу про двох!!!!
то на якийкуй витрачається 2 ярда????
щоб нам казали, ВСЕ ЗаІБІСЬ?????
щоб прославляли цю гниду, яка вчора зняла генерала? і кривоноса і других...
яка судить Червінського та Дудіна ьо не здали Україну
мразота кончена...
показати весь коментар
05.11.2023 19:57 Відповісти
BBC

"Всі пишуть - "загинули Герої". Хоча правильно писати - "Герої стали жертвами". Жертвами чиїхось амбіцій, зверхності, популізму", - пише про трагедію у 128-й бригаді військовий Іван Савицький.

Закарпаття поглинув траур, біль тут відчувається всюди.

Через брак деталей про трагедію, розгублені люди шукають будь-яку інформацію, щоб дізнатися, чи живі їхні рідні та знайомі.
показати весь коментар
05.11.2023 18:40 Відповісти
"Ми всі у шоковому стані. Хто зібрав до купи стількох людей? Кому потрібні ці медалі і грамоти такою ціною, а особливо посмертно", - говорить мешканка Мукачева Кароліна.
показати весь коментар
05.11.2023 18:43 Відповісти
Там чорт розбере.Кажуть,що зібрали самих кращих артелеристив.Як навмисно,хоча важко повіріти.А з іншого боку,богато зрадніків.Хто зібрав,хто складав спіски,у того і питати.
показати весь коментар
05.11.2023 18:52 Відповісти
на розслідування треба приблизно 1 годину і 42 хвилини.

я маю на увазі задокументоване розслідування.

на просте виявлення винних треба хвилин 7
показати весь коментар
05.11.2023 19:14 Відповісти
тупого ти бачиш кожного разу коли дивишся у дзеркало-бо він саме там бо,саме ото він і є...
показати весь коментар
05.11.2023 19:44 Відповісти
В серпні в Чернігові, зібрали волонтерів в драмтеатрі, і прилетіло, загинули люди. І що, хтось покараний, зробили висновки? Шапіто іпане…
показати весь коментар
05.11.2023 18:41 Відповісти
ХТО ПОКАРАНИЙ???? ніхто....
показати весь коментар
05.11.2023 18:57 Відповісти
"Головне - встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного."
Не потрібно нічого встановлювати. Правда й так зрозуміла. В голові совок, якийсь командир вирішив випендритись, роздати нагороди від власного імені поблизу лінії фронту.
Але, це ж як техніка безпеки - кожне правило написано кровю.
Може потрібно робити простіше - сказав Захиснику, в робочому порядку, що вас нагороджено тим то і тим то і все. Ніяких шикувань і коробочок з медалями, вони потім будуть. І тоді не потрібно буде підключати великий мозок Зе до вирішення такої проблеми.
показати весь коментар
05.11.2023 19:05 Відповісти
Багато трагедій можна було уникгути, якби нарід у 2019 році прийняв правильне рішення.
показати весь коментар
05.11.2023 18:43 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2023 18:43 Відповісти
на кожній вулиці і на кожному перехресті це треба вішати розміром 10х10 метрів !!!
показати весь коментар
05.11.2023 18:46 Відповісти
умеров. знаєш такого? він разом з комбригом і повинні відповідати.
показати весь коментар
05.11.2023 19:25 Відповісти
картінка за Залужного, якшо ти не поняв...
показати весь коментар
05.11.2023 19:35 Відповісти
****, яке розслідування ?

Так важко знайти наказ про шикування і подивитись, хто його віддав ?
показати весь коментар
05.11.2023 18:44 Відповісти
Комбриг Лисюк...спізнився на шикування.
показати весь коментар
05.11.2023 18:46 Відповісти
Капец.Чула,що в Миколаіві також хтось спізнівся на работу.
показати весь коментар
05.11.2023 18:54 Відповісти
На роботу в Миколаєві спізнився пан Кім.
показати весь коментар
05.11.2023 20:49 Відповісти


Залишилось тільки знайти ту суку з телемарафету, яка через ОП порекомендувала йому так зробити
показати весь коментар
05.11.2023 18:55 Відповісти
Приїхав би ти, Зелене .уйло, тоді б нічого не прилитіло...
показати весь коментар
05.11.2023 18:44 Відповісти
З твого щурятника, як завжди, всі живі. Бо їх немає на цій війні.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZV9JL_qf86RoOdQq3K7tH3esWgbWTwm9U-***********************************************************************-*******************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko

Не можу відійти від трагедії 128 бригади.

Ми дізналися страшні новини в суботу зранку…. Там воює багато друзів і знайомих, з легендарним закарпатським гірсько- штурмовим підрозділом ми товаришуємо з 14 року.

З важким серцем чекали офіційного підтвердження…

Серед загиблих капітан Дмитро Мілютін, член закарпатської команди «ЄС».

Ветеран АТО/ООС, високофаховий артилерист, захищав Україну з 14 року.

Після закінчення контракту був нашим представником у Виноградівській міській раді.

24 лютого повернувся до ЗСУ. Він був одним із найкращих артилеристів країни…

Дорогий Дмитре, важко це все усвідомити і прийняти…

Найщиріші співчуття родині й близьким! Світлая памʼять Дмитру і його побратимам, вбитим наведеною на підрозділ ворожою ракетою…
показати весь коментар
05.11.2023 18:45 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2023 18:47 Відповісти
А скільки трагедій можна було уникнути, аби не розмінували Чонгар, готувались до війни, а не робили дороги, і найголовніше - казали людям правду замість шашликів.
показати весь коментар
05.11.2023 18:46 Відповісти
І не потрібно булоб звільняти 30% зданої території,а тільки 7%(з Кримом!).
Оборону тримати на Чонгарі замість Бахмута,під Дебальцево замість Куп'янська.
Алеж "відведеня! розмінуваня!".
Готував зеля до здачі і свого великого концерту з шашликами на 9мая.
показати весь коментар
05.11.2023 19:38 Відповісти
Нагородження необхідні. АЛЕ з кого беруть приклад Замполіти(політруки) і решта шобли - ще треба розказувати хто постить відосики нагороджень?? навіть коментувати не хочеться - це було питання часу і хто попаде під роздачу.
показати весь коментар
05.11.2023 18:46 Відповісти
Трагедія сталась в 2019 році, коли "паства" поперла на "зелене пасовище".

Мукачево. 69 округ

У Мукачеві, частинах Берегівського, Іршавського та Мукачівського районів на вибори прийшли 74 476 громадян. Тут Зеленський має ще кращий результат - 41,50% (30 911 голосів). На другому місці - Тимошенко -14,05% (10 466 голосів), третій - Порошенко - 10,68%. За ним іде Бойко з результатом 8,24% (6 143), далі - Ляшко - 5,36% (3 995), Гриценко - 5,02% (3 744), Смешко - 4,73% (3 523), і неочікувано Вілкул набирає 2,11% (1 574 голосів). Кошулинський і всі інші кандидати набрали менше відсотка.
показати весь коментар
05.11.2023 18:46 Відповісти
показати весь коментар
05.11.2023 18:47 Відповісти
Ермак раследовать будет ?
показати весь коментар
05.11.2023 18:47 Відповісти
негоже царю - татарову поручит
показати весь коментар
05.11.2023 19:40 Відповісти
Це теж саме що Осел зробив напередодні війни.
Але розслідування так і не було.
показати весь коментар
05.11.2023 18:47 Відповісти
Трагедія сталась у 2019р. та буде тривати доки тупорилий ішак при владі. А це - наслідки трагедії.
показати весь коментар
05.11.2023 18:48 Відповісти
Будемо бачити чим закінчиться розслідування а потім будуть зроблені висновки. Важливо щоб не знайшли якогось цапа відбувайла...
показати весь коментар
05.11.2023 18:49 Відповісти
ти тупий ?

ти не бачиш, нахіба все це було зроблене ?

до тебе ніяк не дійде, шо то шикування для відео Телемарафету ?
показати весь коментар
05.11.2023 19:42 Відповісти
Можливо ще гірше - можливо це свідоме зібрання для масового вбивства найкращих військових ЗСУ. Можливо невипадково найжорстокіших вагнерівців після дзвінку лукашенку масово звільняють, а наших найкращих українських військових масово вбивають.
показати весь коментар
05.11.2023 20:28 Відповісти
а мене вкурвлює, саме траур по цим загиблим!
нема більше загиблих на закарпатті?
чи нема більше загиблих, в прямому чесному бою?
чи місцеві сепари виділяють, цей випадок окремо? типу, просрали, давайте мітинг?
от вам, конкретно, чергова хербола сепаратизму!
показати весь коментар
05.11.2023 18:49 Відповісти
Ухилянт х.їв, роззслідувач мутнорилий , можливо як раз твоя ОПа і є деригентом цієї трагедії !
показати весь коментар
05.11.2023 18:50 Відповісти
Ці хлопці -- жертви того тупого популізму та самохвальби, які так розквітли за нинішньої влади. Кожна злидня сьогодні пхається до військових, щоб відкусити собі шматочок їхнього авторитету, і їй байдуже, які наслідки це матиме для самих військових.
показати весь коментар
05.11.2023 18:50 Відповісти
Проблема у тому що такі подібні трагедії вже відбувались і висновки як видно з чергової не зроблені...нажаль.тому є питаня-а чи не навмисно це було зроблено бо дуже на це схоже...
показати весь коментар
05.11.2023 18:52 Відповісти
Ну тож москалі вдарили, чого дивуватись. На фронті кожну хвилину такі втрати.
А, то не на фронті? А оно військового вбили у РОВД, а другого на вулицях Черноморська, а третього в лікарні Києва, а четвертого... Військових вбивають усюди, "буває". Пийте каву ставте лайки. Все буде.
показати весь коментар
05.11.2023 18:53 Відповісти
трагедія в нас одна,це ти!!!!!!!!! решта наслідки
показати весь коментар
05.11.2023 18:53 Відповісти
Вряд ли приказ на эти сборы/построение отдал кто то, кроме комбрига Лысюк... Который случайно или не случайно, сам опоздал/задержался на это мероприятие.

Кстати, этот комбриг, ранее был осужден за контрабанду из "лнр", но отделался штрафом тогда.
показати весь коментар
05.11.2023 18:54 Відповісти
Пздц, де ВПК яке виготовляє ракети, реб, ппо?. На тобі медальку, нахіба її вручати персонально? Нагородили на бумазі дали грошей на картку дай все.
Всерівно скористатися нагородою зможеш пізніше... Я розумію дати грамоту з грошовою винагородою в якомусь підземному цеху, токарю якій обробив 100000 болванку 155мм. Або команді інженерів які зібрали 1000 ракету 500+ км.
Навіщо бл ті нагороди на передовій, дайте сім'ям нагороду, зв'яжуться тай дадуть знати що їх ціннять-памятають-допомагають.
показати весь коментар
05.11.2023 18:55 Відповісти
В Ізраїлі євреї дорослі люди. 87 відсотків за зняття прем'єра Нетаньяху після військової операції за загибель 1300 осіб та 200 заручників. Без втрати територій. 76 відсотків його партії за зняття з посади.
Напевно, буде суд.
А у нас Він не втік, Йому дають зброю, він він, він, він читає вечорами інформацію, що він зробив, що робить хтось.
Говорять телемарафонці, він "Черчель", та Черчель закінчив військове училище, воював, потрапив у полон, втік із полону, і не бігав голий по сцені, не ховався в Берліні в рейху, як З.В.О. в Москві, коли точилися бої на Донбасі, АТО.
показати весь коментар
05.11.2023 18:55 Відповісти
А хіба не зетелепень ввів оці нагородження ?
показати весь коментар
05.11.2023 18:56 Відповісти
Ні. Гадаю що Цезар або хтось із того часу.
показати весь коментар
05.11.2023 19:06 Відповісти
Та ні. В тилу. Можливо. Але не на передовій.
показати весь коментар
05.11.2023 19:12 Відповісти
У часи кесарів величезні убивачки не прилітали за тисячі километрів.
показати весь коментар
05.11.2023 19:51 Відповісти
Це трагедія, якої можна було уникнути у 2019 році. День народження .котру народив "мудрий наріт"
показати весь коментар
05.11.2023 18:57 Відповісти
Если бы 73% слабоумных не выбрали ЭТОГО Президентом Украины, то не было бы миллионов беженцев , были бы живы и не искалечены сотни тысяч людей, стояли бы целыми города ... и в Кремле спокойно сидел бы этот Припадочный, с которым украинский Президент-политик разговаривал бы как психотерапевт с пациентом, чтобы психически тяжело больной не сорвался в приступ. Сколько ты, Вова Оманский, горя принес ... и сколько ещё принесеш со своим зеленошмурдячным окружением ! Валил бы ты уже в свой Израиль к маме Римме и папе Саше!
показати весь коментар
05.11.2023 18:59 Відповісти
Вовочка більше Єрмаку вірив і вірить , ніж розвідкі союзників. Тих, в кого він тепер клянче гроші, а Єрмак їх краде. І Єрмак навіть не збирається припинити це неподобство. Він вже за Залужного взявся… Вовочка не проти
показати весь коментар
05.11.2023 19:46 Відповісти
про цей випадок знав раніше чим в пресі від родича що воює в 128...але про чесні відповіді.розкажу в Вам панове таку історію про чесність преЗЕдента.в Полтавській області є таке село ТОВСТЕ теперішнього Кременчуцького району.от і воно нідочого в цій історії але....під цим селом було поле кукурудзи,і комбайнер знайшов посеред поля збитого шахіда.ну визвали поліцію і т.д.,вияснилось що шахід був збитий з нарізної зброї,сиділи браконьєри в надії вбити кабана який прийде по кукурудзу,летів мопед вистрілили в нього і збили,з переляку зробленого потікали.от і вся історія.так скажіть мені,якого ху шахіди літають через всю Україну від Дону до Сяну,коли є хлопці які можуть ради РОЗВАГИ своїми набоями і своєю зброєю їх збивати.ви тіко зніміть заборону і дайте добро Володимире Ссаничу,ми все зробим.а то шахідам ЗЕлений коридор до Хмельницької атомної,а ми в себе в районі через групу в вайбері ДАСТЕР ДПС знаємо онлайн де находиться поліція в якому селі і якої хвилини - то чому не можна так зробити з шахедами ? хто винуватий в тому що безпілотники безкарно кошмарять всю Україну ? звісно - Лєнін.ілі па русскі - еленін.от вам чесні питання про чесні відповіді.
показати весь коментар
05.11.2023 19:01 Відповісти
Влада лякається озброєного населеня більше русні,а тим більш якоїсь "герані"! Їх рісня у бункері не дістануть! А от " мудрий нарід" - може.
показати весь коментар
05.11.2023 19:47 Відповісти
маючи таку війну на своїй землі влада забороняє користуватися зброєю лиш по одній причині - по бажанню ворога агресора.зевилупки працюють на путіна а безголове 73 % стадо жде перемоги на скотобойні.
показати весь коментар
06.11.2023 06:42 Відповісти
дрон какцапский летает , а они строятся самоубийцы ждут прилета , ту т командир предатель , не дал спрятаться солдатам
показати весь коментар
05.11.2023 19:01 Відповісти
Ця трагедія - це результат хронічного бажання хрипатого блазня знімати безперервні відосики.
показати весь коментар
05.11.2023 19:05 Відповісти
Очень грустная история. Очень надеюсь, что больше не повторится...
показати весь коментар
05.11.2023 19:05 Відповісти
солдатам нада не выполнять глупые приказы и все будет в порядке
показати весь коментар
05.11.2023 19:07 Відповісти
Вы правы, наверное, но мне жаль пострадавших и погибших . Я очень надеюсь, что отдавшего приказ накажут. И это больше не повторится.
показати весь коментар
05.11.2023 19:09 Відповісти
ЗЕ оманське знову ротом сере!
показати весь коментар
05.11.2023 19:22 Відповісти
Хтось каже що ті 73% слабоумні
Якби не голосували то цього не було б
Шановні тобто Україна мала б відмовитись від Донбасу і Криму ?
Яка нормальна країна відмовиться?
А те що війна так незалежність здобувається через смерті страждання і війна кожного зачепила
А відмова від територій спровокувала б також напад бо Росії потрібне знищення народу і захоплення територій
З Росією неможливо вести переговори
показати весь коментар
05.11.2023 19:26 Відповісти
Чому відмовитися?! Шла "позуча" деокупація,іноді швидше,ніж зараз,і це своїми наказами зупинив верховний головнокомандувач,одразу після інагурації у 2019 році. Почав скороченя ЗСУ,розмінуваня,відведеня,заборонив всі види розвідки,вогонь у відповідь.
То хто тоді вирішив відмовитися від всієї України? Хто готував капітуляцію з 2019?
показати весь коментар
05.11.2023 19:55 Відповісти
А що досі не дійшло, що ***** любить урочисті дати, свята та масові зібрання?
показати весь коментар
05.11.2023 19:45 Відповісти
Ха,контрабандный торговец луганскими сигаретами приказал построится и сам не явился на прилет ракеты,интересно сколько времени балагану понадобится для поиска виновных?
показати весь коментар
05.11.2023 19:46 Відповісти
Ehor

@7HctbcD2URaJoQW

вбивство спецназівців в Криму . вбивство кращих артилерістів вбивство активу 77 ї бригади а ще багато чого.

Voice of Ukraine

@newstop_us

Вбивство кращих артилерістів 128 та вбивство активу 77 ї бригади - це спецопереації кацапів, втілені зеленим офісом фсб в Україні... Тут все прозоро, тим хто може думати
показати весь коментар
05.11.2023 20:03 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

Комбриг 128 бригади Дмитро Лисюк, який вчора перед ударом раптово запізнився, в 2018 р попався на контрабанді цигарок з ЛНР. В 2019 р його засудили, але Лисюк пішов на угоду зі слідством, і його відпустили. Замість вигнати з ЗСУ, його зробили полковником і комбригом
показати весь коментар
05.11.2023 20:05 Відповісти
Так, це трагедія.
Яку можна було уникнути у 2019.
Трагедія, яка принесла біль та страждання українція. Трагедія, що своєю некомпетентністю, бездіяльністю та популізмом несла смерть під час пандемії та війни сотням тисяч.
Те, що сталося вчора, лише ще один епізод на сумлінні цієї трагедії. Епізод, який лишиться безкарним. Як і всі інші за останні 5 років. На жаль...
показати весь коментар
05.11.2023 20:12 Відповісти
а Бучі, Гостомєля можно було ізбєжать? а Херсону та півдня України? шашлики.....
показати весь коментар
05.11.2023 20:13 Відповісти
Трагедія, це те що барани вибрали тебе президентом!
показати весь коментар
05.11.2023 20:18 Відповісти
Що воно меле? Після розголосу про трагедію , прокинувся.
показати весь коментар
05.11.2023 20:26 Відповісти
Другий рік війни... В одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

Ключові слова ПРИФРОНТОВЕ, ШИКУВАННЯ.

Навіть на Яворівському полігоні НАПЕВНО небезпечні ті ШИКУВАННЯ, а тут "В одному з прифронтових сіл".

Хто ж винен? Наш ворог - підступний терорист?

Чи командири і політики, які організували те шоу для себе, а не для воїнів? Продовження телемарафонів?

Напавно і ТВешники серед жертв?

Головне правило на війні РОЗОСЕРЕДИТИСЯ/разсрєдоточіться.

Більше трьох не збиратися, в одному місці і на тривалий час - мобільність: зібралися, пошепталися і розбіглися.
показати весь коментар
05.11.2023 20:28 Відповісти
Сирського, який призначив командира 128 бригади, нагородять, а винуватим зроблять Залужного.
показати весь коментар
05.11.2023 20:44 Відповісти
Так як ви розслідувала зраду при здійснені операції ГУР разом з СБУ по затримці вагнерівців, дорозслідувались до того що головою комісії було призначено безуглу, а що з хворої візьмеш, а тим часом були звільнені керівник ГУР, і ще близько двадцяти офіцерів, Роман Червінський, який говорив правду, і домагався розслідування, був кинутий режимом за грати, політичне переслідування зеленського, тільки за те що людина добивалася розслідування зради, можливо якби зраду розслідуали, то ми не мали б Маріуполя, окупації півдня, Бучі і іншого.
показати весь коментар
05.11.2023 20:48 Відповісти
не буде ніхо покараний так сам як нікого не покарали за аналогічне напередодні. А тепер згадаємо за що сидить Червінський...
показати весь коментар
05.11.2023 21:01 Відповісти
зеленський йди у відставку,добровільно без всяких умов.
просьо йди,ти для України-зло.
показати весь коментар
05.11.2023 22:46 Відповісти
Цю трагедію можна було уникнути, якби ти готувався до війни, як тобі неодноразово казали партнери, а не зазивав "на шашликі і дєнь пабєди", козел!
показати весь коментар
05.11.2023 22:50 Відповісти
Уникнути цієї та багатьох інших трагедій можна було ще в 2019 році, якби населення України не було слабе на голову. Ти, курва, єдина трагедія україни. На тобі, ****, смерті кращих синів країни, і на тобі прокляття всіх, хто спідкав важку долю.
показати весь коментар
05.11.2023 22:56 Відповісти
Та да ,так і є Зебіли з вами не безпечно жити однією Країною . Від вас вмирають нормальні люди,
показати весь коментар
05.11.2023 22:56 Відповісти
а шо там с Чонгаром, вова?
коли буде слiдство та вiдповiдi?
показати весь коментар
06.11.2023 00:26 Відповісти
Да ему видос запилить что пойти поссать сходить пока Дерьмак пилит как в последний раз для него и решает кого с генералов убрать.....
показати весь коментар
06.11.2023 00:30 Відповісти
Абоахамія, відповів за Яворівське убивство Українців московітами!!

Адвокатом у нього може бути отой, що після заробітків на посаді в СБУ, аж у Полтаві ховався.
показати весь коментар
06.11.2023 01:40 Відповісти
Подставной наезд на Залужного... очень "хитрый"
показати весь коментар
06.11.2023 12:44 Відповісти
 
 