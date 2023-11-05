Це трагедія, якої можна було уникнути. Розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, - Зеленський про трагедію в 128-й бригаді. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 5 листопада традиційно звернувся до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазнчив: "Передусім щодо російського удару по воїнах 128-ї гірсько-штурмової бригади, який стався у Запорізькій області.

Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів! Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування.

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Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку.

Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася жахлива ситуація - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

У Закарпатській області оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами.