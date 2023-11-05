Це трагедія, якої можна було уникнути. Розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, - Зеленський про трагедію в 128-й бригаді. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський ввечері 5 листопада традиційно звернувся до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
Український президент зазнчив: "Передусім щодо російського удару по воїнах 128-ї гірсько-штурмової бригади, який стався у Запорізькій області.
Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів! Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування.
Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку.
Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася жахлива ситуація - окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.
У Закарпатській області оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами.
Будь ласка, зачекайте...
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в 19,04, сьогодня, 05,11 якогоськуя вмикнув марафон
цитую! на цей час відомо про двох загиблих!!!!!!!
це юлять при тому що вже вся країна знала про 22 загиблих
потім про 28
і сьогодня в тікток фото 39, може я не встиг, чи не точно порахував але, ****, 39!!!!
а єдині зелені новини мають інфу про двох!!!!
то на якийкуй витрачається 2 ярда????
щоб нам казали, ВСЕ ЗаІБІСЬ?????
щоб прославляли цю гниду, яка вчора зняла генерала? і кривоноса і других...
яка судить Червінського та Дудіна ьо не здали Україну
мразота кончена...
"Всі пишуть - "загинули Герої". Хоча правильно писати - "Герої стали жертвами". Жертвами чиїхось амбіцій, зверхності, популізму", - пише про трагедію у 128-й бригаді військовий Іван Савицький.
Закарпаття поглинув траур, біль тут відчувається всюди.
Через брак деталей про трагедію, розгублені люди шукають будь-яку інформацію, щоб дізнатися, чи живі їхні рідні та знайомі.
я маю на увазі задокументоване розслідування.
на просте виявлення винних треба хвилин 7
Не потрібно нічого встановлювати. Правда й так зрозуміла. В голові совок, якийсь командир вирішив випендритись, роздати нагороди від власного імені поблизу лінії фронту.
Але, це ж як техніка безпеки - кожне правило написано кровю.
Може потрібно робити простіше - сказав Захиснику, в робочому порядку, що вас нагороджено тим то і тим то і все. Ніяких шикувань і коробочок з медалями, вони потім будуть. І тоді не потрібно буде підключати великий мозок Зе до вирішення такої проблеми.
Так важко знайти наказ про шикування і подивитись, хто його віддав ?
Залишилось тільки знайти ту суку з телемарафету, яка через ОП порекомендувала йому так зробити
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZV9JL_qf86RoOdQq3K7tH3esWgbWTwm9U-***********************************************************************-*******************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko
Не можу відійти від трагедії 128 бригади.
Ми дізналися страшні новини в суботу зранку…. Там воює багато друзів і знайомих, з легендарним закарпатським гірсько- штурмовим підрозділом ми товаришуємо з 14 року.
З важким серцем чекали офіційного підтвердження…
Серед загиблих капітан Дмитро Мілютін, член закарпатської команди «ЄС».
Ветеран АТО/ООС, високофаховий артилерист, захищав Україну з 14 року.
Після закінчення контракту був нашим представником у Виноградівській міській раді.
24 лютого повернувся до ЗСУ. Він був одним із найкращих артилеристів країни…
Дорогий Дмитре, важко це все усвідомити і прийняти…
Найщиріші співчуття родині й близьким! Світлая памʼять Дмитру і його побратимам, вбитим наведеною на підрозділ ворожою ракетою…
Оборону тримати на Чонгарі замість Бахмута,під Дебальцево замість Куп'янська.
Алеж "відведеня! розмінуваня!".
Готував зеля до здачі і свого великого концерту з шашликами на 9мая.
Мукачево. 69 округ
У Мукачеві, частинах Берегівського, Іршавського та Мукачівського районів на вибори прийшли 74 476 громадян. Тут Зеленський має ще кращий результат - 41,50% (30 911 голосів). На другому місці - Тимошенко -14,05% (10 466 голосів), третій - Порошенко - 10,68%. За ним іде Бойко з результатом 8,24% (6 143), далі - Ляшко - 5,36% (3 995), Гриценко - 5,02% (3 744), Смешко - 4,73% (3 523), і неочікувано Вілкул набирає 2,11% (1 574 голосів). Кошулинський і всі інші кандидати набрали менше відсотка.
Але розслідування так і не було.
ти не бачиш, нахіба все це було зроблене ?
до тебе ніяк не дійде, шо то шикування для відео Телемарафету ?
нема більше загиблих на закарпатті?
чи нема більше загиблих, в прямому чесному бою?
чи місцеві сепари виділяють, цей випадок окремо? типу, просрали, давайте мітинг?
от вам, конкретно, чергова хербола сепаратизму!
А, то не на фронті? А оно військового вбили у РОВД, а другого на вулицях Черноморська, а третього в лікарні Києва, а четвертого... Військових вбивають усюди, "буває". Пийте каву ставте лайки. Все буде.
Кстати, этот комбриг, ранее был осужден за контрабанду из "лнр", но отделался штрафом тогда.
Всерівно скористатися нагородою зможеш пізніше... Я розумію дати грамоту з грошовою винагородою в якомусь підземному цеху, токарю якій обробив 100000 болванку 155мм. Або команді інженерів які зібрали 1000 ракету 500+ км.
Навіщо бл ті нагороди на передовій, дайте сім'ям нагороду, зв'яжуться тай дадуть знати що їх ціннять-памятають-допомагають.
Напевно, буде суд.
А у нас Він не втік, Йому дають зброю, він він, він, він читає вечорами інформацію, що він зробив, що робить хтось.
Говорять телемарафонці, він "Черчель", та Черчель закінчив військове училище, воював, потрапив у полон, втік із полону, і не бігав голий по сцені, не ховався в Берліні в рейху, як З.В.О. в Москві, коли точилися бої на Донбасі, АТО.
Якби не голосували то цього не було б
Шановні тобто Україна мала б відмовитись від Донбасу і Криму ?
Яка нормальна країна відмовиться?
А те що війна так незалежність здобувається через смерті страждання і війна кожного зачепила
А відмова від територій спровокувала б також напад бо Росії потрібне знищення народу і захоплення територій
З Росією неможливо вести переговори
То хто тоді вирішив відмовитися від всієї України? Хто готував капітуляцію з 2019?
@7HctbcD2URaJoQW
вбивство спецназівців в Криму . вбивство кращих артилерістів вбивство активу 77 ї бригади а ще багато чого.
Voice of Ukraine
@newstop_us
Вбивство кращих артилерістів 128 та вбивство активу 77 ї бригади - це спецопереації кацапів, втілені зеленим офісом фсб в Україні... Тут все прозоро, тим хто може думати
@RudijLis
Комбриг 128 бригади Дмитро Лисюк, який вчора перед ударом раптово запізнився, в 2018 р попався на контрабанді цигарок з ЛНР. В 2019 р його засудили, але Лисюк пішов на угоду зі слідством, і його відпустили. Замість вигнати з ЗСУ, його зробили полковником і комбригом
Яку можна було уникнути у 2019.
Трагедія, яка принесла біль та страждання українція. Трагедія, що своєю некомпетентністю, бездіяльністю та популізмом несла смерть під час пандемії та війни сотням тисяч.
Те, що сталося вчора, лише ще один епізод на сумлінні цієї трагедії. Епізод, який лишиться безкарним. Як і всі інші за останні 5 років. На жаль...
Ключові слова ПРИФРОНТОВЕ, ШИКУВАННЯ.
Навіть на Яворівському полігоні НАПЕВНО небезпечні ті ШИКУВАННЯ, а тут "В одному з прифронтових сіл".
Хто ж винен? Наш ворог - підступний терорист?
Чи командири і політики, які організували те шоу для себе, а не для воїнів? Продовження телемарафонів?
Напавно і ТВешники серед жертв?
Головне правило на війні РОЗОСЕРЕДИТИСЯ/разсрєдоточіться.
Більше трьох не збиратися, в одному місці і на тривалий час - мобільність: зібралися, пошепталися і розбіглися.
просьо йди,ти для України-зло.
коли буде слiдство та вiдповiдi?
Адвокатом у нього може бути отой, що після заробітків на посаді в СБУ, аж у Полтаві ховався.