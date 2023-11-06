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Кулеба запросив ПАР взяти участь у Глобальному саміті миру

пар

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Преторії переговори із міністеркою міжнародних відносин та співробітництва Південно-Африканської Республіки Наледі Пандор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

"У розвиток ренесансу українсько-африканських відносин Україна прагне вивести співпрацю із Південно-Африканською Республікою на якісно новий рівень. Ми пропонуємо партнерство, засноване на взаємній повазі та вигоді. І я радий, що уряд ПАР поділяє наше прагнення ", - заявив Кулеба на початку зустрічі.

Глава української дипломатії поінформував південноафриканську колегу про поточну ситуацію на фронті та руйнівні наслідки російської збройної агресії проти України.

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У цьому контексті він високо оцінив участь ПАР в зусиллях із просування Формули миру президента Володимира Зеленського. Міністр запросив південноафриканську сторону взяти участь в Глобальному саміті миру, проведення якого нині опрацьовується Україною та партнерами.

Кулеба окремо порушив проблематику незаконного вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України до Росії.

Міністри приділили особливу увагу експорту українських зернових та продовольчій безпеці в Африці. Дмитро Кулеба запросив ПАР долучитися до глобальної гуманітарної ініціативи президента України "Зерно з України".

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Окремою темою переговорів стала активізація співпраці у сфері цифровізації державних послуг. Кулеба зазначив, що Україна готова поділитися своїм передовим досвідом створення "держави в смартфоні".

Міністр також запропонував провести ближчим часом в Києві бізнес-форум за участі бізнесів України та ПАР, аби збільшити обсяги торгівлі та втілити взаємовигідні економічні проєкти.

Міністри також домовилися про проведення регулярних політичних консультацій міністерств закордонних справ та старших дипломатів.

За підсумками переговорів у присутності міністрів відбулося підписання меморандуму про розвиток співпраці у сфері дипломатичної освіти та досліджень між МЗС України та Департаментом міжнародних відносин та співробітництва ПАР.

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Насамкінець, Кулеба запросив Пандор відвідати Україну з візитом у зручний для неї час.

Автор: 

ПАР (165) Кулеба Дмитро (3604)


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Прямо і відкрито. Кулєба пропонує партнерство ПАР, головному сподвижнику Х...... в Африці. Інтєрєсно черті пляшут....
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06.11.2023 15:14 Відповісти
Факт у тому що х#йло так і не відвідало ПАР і звісно на те були причини. Головне результат - у ПАР х#йло таки отримало чергове приниження.
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06.11.2023 15:53 Відповісти
а як же свазіленд і тобаго?
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06.11.2023 15:16 Відповісти
більшого позору для міністра країни , котра бореться з рашистським нелюдом і вбивцею , як запрошення до якогось мирного врегулювання і не знайти.Рівень "зеленої дипломатії" після дворічної війни впав до відносин із прорашистськими африканськими членососами.
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06.11.2023 15:31 Відповісти
Наступними запрошені будуть гомункули з туманності Андромеди
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06.11.2023 15:42 Відповісти
Там при владі вже жодного білого нема?
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06.11.2023 15:57 Відповісти
 
 