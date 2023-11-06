У Чехії планують змінити умови тимчасового захисту українців

Уряд Чехії планує змінити умови тимчасового захисту українців. Зміни стосуватимуться, зокрема, і українських дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно із поправками до законодавства, українці зможуть продовжити тимчасовий захист до кінця березня 2025 року. Але умови прихистку зміняться. Зокрема, надання екстреного житла українським біженцям у 2024 році будуть іншими.

Як заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, в уряді розглядають скорочення терміну безкоштовного розміщення біженців зі 150 днів до 120 чи 90 днів.

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Передбачається, що оновлений пакет законів Lex Ukrajina стосуватиметься й умов освіти українських дітей. Буде скасована окрема дата зарахування дітей біженців до дитячого садка чи загальноосвітньої школи. Також для них не створюватимуть спеціальні класи чи відділення. Школи зможуть підлаштовувати навчання лише для українських дітей, учнів та студентів із тимчасовим захистом тривалістю менше року.

Серед запропонованих змін також така: біженці з України, яким суд присудив депортацію, не зможуть користуватися тимчасовим захистом. Таку поправку схвалив парламентський комітет у справах безпеки. Наразі виконання вироку про депортацію відкладається до закінчення тимчасового захисту засудженого.

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