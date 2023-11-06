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Новини
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Для завершення війни в Україні необхідні політичні дискусії та мирні ініціативи, "незалежно від того, звідки вони виходять", - глава МЗС Словаччини Бланар

словаччина

Завершення війни РФ проти України можливе завдяки політичним дискусіям та мирним ініціативам, а не військовим шляхом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар на пресконференції у Празі.

"Затягування конфлікту не призведе до його вирішення. Безглузді вбивства повинні бути припинені", - заявив він.

За словами міністра, наразі необхідні політичні дискусії та мирні ініціативи, "незалежно від того, звідки вони виходять".

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У цьому контексті Бланар підтвердив вже задекларований намір Словаччини більше не надсилати зброю в Україну. За його словами, в країні вже й не залишилося нічого, що можна було б передати, і країна має дбати й про власну безпеку.

При цьому, міністр заявив, що Словаччина засуджує російську агресію проти України як порушення міжнародного права.

Також читайте: У Словаччині сформували уряд україноскептиків

Автор: 

Словаччина (1117) переговори з Росією (1306)


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Топ коментарі
+15
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06.11.2023 16:53 Відповісти
+14
Йшов би ти за корабльом своїх хазяєв...
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06.11.2023 16:53 Відповісти
+11
я їх розумію---сидячи в Європі,попив кави,пошкрібався в сраку...ні вибухів,ні сирен, і давай роздумувати про геополітику.
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06.11.2023 16:58 Відповісти
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Йшов би ти за корабльом своїх хазяєв...
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06.11.2023 16:53 Відповісти
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06.11.2023 16:53 Відповісти
ага..."мирним ініціативам"...вже так домирились,що аж до війни.
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06.11.2023 16:54 Відповісти
я їх розумію---сидячи в Європі,попив кави,пошкрібався в сраку...ні вибухів,ні сирен, і давай роздумувати про геополітику.
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06.11.2023 16:58 Відповісти
От перестрів тебе такого мудрого, бланара, гопник зі стволом. Ну, давай, домовляйся...
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06.11.2023 16:57 Відповісти
В 1968 вдалось домовиться?
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06.11.2023 17:00 Відповісти
так це зовсім інше. це не те.
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06.11.2023 17:03 Відповісти
Аж труситься дрібна шавка, так їй хочеться втрутитись в українські суверенні справи. Роздувається, як жаба на купі лайна.
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06.11.2023 17:01 Відповісти
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06.11.2023 17:01 Відповісти
Які нафіг діскусії! Руся хай виводить війська з України а потім запропонуємо Словччіні стати десь посередині кремлівські рятівникі х.єві !
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06.11.2023 17:01 Відповісти
Цей світ в 2014 році остаточно поділився не на нації, а на психічно хворих та психічно здорових.
Основний відсоток психічно хворих на росії, решта розкидані по усім державам на Планеті.

Чи треба звертати увагу на висловлювання психічно хворого словака?
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06.11.2023 17:02 Відповісти
Цей глист,загалом,вартий аби його цитувати?!
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06.11.2023 17:02 Відповісти
Ну да, мы за мир во всем мире, так со стороны звучит, как стороннего наблюдателя, где-то в Словакии. а когда к тебе в дом пришли, убили семью и нож к горлу приставили, и требуют делать, только, что они хотят, так это терроризм, а мирно договариваются люди разумные. А как договориться с российскими дегенератами и гопниками, которые думают, что если они сильней, то они правы.
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06.11.2023 17:02 Відповісти
Чехословаччина колись дуже добре подискутувала з дядечком Гітлером. Бачу сподобалось...
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06.11.2023 17:03 Відповісти
Ти йдеш спокійно вночі по місту,тут тебе якийсь бандюган однією рукою за горло,а другою шастає по кишеням і грабує по повній.А ти йому - давай подискутуємо нащот миру...Ні,краще вже ногою в яя а кулаком в морду,це більш по людському...
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06.11.2023 17:03 Відповісти
"Дружбу" вам, словаки - заморозимо. Або самі платитимете за транзит по цінам, вище за світові. Готуйтесь.
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06.11.2023 17:04 Відповісти
Після припинення у 2024 р. постачання газу через Україну до каųancьких шлюx в Європі треба ініціювати політичні консультації, дискусійні клуби з метою невпинного генерування стурбованості щодо проблеми відсутності постачання цього самого газу.
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06.11.2023 17:05 Відповісти
А давайте щось словацьке віддамо кацапам. І запровадимо кацапську як другу державну у Словаччині. І історію за кацапськими лекалами. І керівництво, схвалене кацапами.
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06.11.2023 17:06 Відповісти
Війна йде вже не перший день. Час емоцій повинен проходити. Людина тим і підкорила світ, що думала.
Тут була публікація із блогу - "Ми маємо 9 років щоб не повторити події сторічної давнини" Джерело:
Там в коментах спроби без емоцій поглянути на все це - виходить так - застукані зненацька якимось чудовиськом, ми повинні вціліти в нашому домі, для того, щоб вийти на охоту на нього - як людина розумна і тим сильна.
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06.11.2023 17:07 Відповісти
А ви шо хотіли? Політики - мразота, гніди кончені, чемпіони з перевзування в стрибку.
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06.11.2023 17:07 Відповісти
А звірства ***** ви теж будете на цих політичних дискусіях обговорювати?
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06.11.2023 17:09 Відповісти
Стісняюсь спитать:
1. а журналісти на пресконференціях теж "стісняються" спитать, чим, на думку подібних персонажей, має поступитися Україна (про якісь поступки з боку росії, на думку "путінферштейнів", взагалі не може й бути мови).
2. Від кого (чи від чого) походить та небезпека, для захисту від якої пану "ріалполітику" потрібна зброя для "опереткової" армії?
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06.11.2023 17:29 Відповісти
навіть якщо з дупи мзс словаччини?
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06.11.2023 17:38 Відповісти
Я так розумію що можна запропонувати обмін окупованих теріторій України на теріторію Словачини? І словаки на це згодні? Чи може я щось неправильно зрозумів цей висер?
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06.11.2023 17:48 Відповісти
Саме так )поясни це москалям ,нехай уйобують,бо "паставлєних цєлєй досягли")
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06.11.2023 17:53 Відповісти
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06.11.2023 18:31 Відповісти
далбайоб
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06.11.2023 18:35 Відповісти
Из ж#пы, из ж#пы обкакавшихся срассиян и их халуев типа мид Словакии они выходят.
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06.11.2023 19:25 Відповісти
Шкода, що Словаччина не має кордону з москалями. Відчули б на собі їх бажання подискутувати
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06.11.2023 19:30 Відповісти
Просто нове завдання отримав від патрушева.
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06.11.2023 19:33 Відповісти
Може ти будеш посередником??? мокшанській прихвостень!!!
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06.11.2023 20:12 Відповісти
Слабоумний, одного уже умиротворяли. История учит одному, что она ничему не учит.
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06.11.2023 22:12 Відповісти
От бляха, Сіярто покусав...
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06.11.2023 22:57 Відповісти
Если уж дискутировать, то стоит подискутировать о необходимости "собственной безопасности" для Словакии.
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07.11.2023 08:12 Відповісти
 
 