Для завершення війни в Україні необхідні політичні дискусії та мирні ініціативи, "незалежно від того, звідки вони виходять", - глава МЗС Словаччини Бланар
Завершення війни РФ проти України можливе завдяки політичним дискусіям та мирним ініціативам, а не військовим шляхом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар на пресконференції у Празі.
"Затягування конфлікту не призведе до його вирішення. Безглузді вбивства повинні бути припинені", - заявив він.
За словами міністра, наразі необхідні політичні дискусії та мирні ініціативи, "незалежно від того, звідки вони виходять".
У цьому контексті Бланар підтвердив вже задекларований намір Словаччини більше не надсилати зброю в Україну. За його словами, в країні вже й не залишилося нічого, що можна було б передати, і країна має дбати й про власну безпеку.
При цьому, міністр заявив, що Словаччина засуджує російську агресію проти України як порушення міжнародного права.
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Основний відсоток психічно хворих на росії, решта розкидані по усім державам на Планеті.
Чи треба звертати увагу на висловлювання психічно хворого словака?
Тут була публікація із блогу - "Ми маємо 9 років щоб не повторити події сторічної давнини" Джерело:
Там в коментах спроби без емоцій поглянути на все це - виходить так - застукані зненацька якимось чудовиськом, ми повинні вціліти в нашому домі, для того, щоб вийти на охоту на нього - як людина розумна і тим сильна.
1. а журналісти на пресконференціях теж "стісняються" спитать, чим, на думку подібних персонажей, має поступитися Україна (про якісь поступки з боку росії, на думку "путінферштейнів", взагалі не може й бути мови).
2. Від кого (чи від чого) походить та небезпека, для захисту від якої пану "ріалполітику" потрібна зброя для "опереткової" армії?