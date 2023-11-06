Для завершення війни в Україні необхідні політичні дискусії та мирні ініціативи, "незалежно від того, звідки вони виходять", - глава МЗС Словаччини Бланар

Завершення війни РФ проти України можливе завдяки політичним дискусіям та мирним ініціативам, а не військовим шляхом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар на пресконференції у Празі.

"Затягування конфлікту не призведе до його вирішення. Безглузді вбивства повинні бути припинені", - заявив він.

За словами міністра, наразі необхідні політичні дискусії та мирні ініціативи, "незалежно від того, звідки вони виходять".

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У цьому контексті Бланар підтвердив вже задекларований намір Словаччини більше не надсилати зброю в Україну. За його словами, в країні вже й не залишилося нічого, що можна було б передати, і країна має дбати й про власну безпеку.

При цьому, міністр заявив, що Словаччина засуджує російську агресію проти України як порушення міжнародного права.

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