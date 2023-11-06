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Блінкен та глава МЗС Туреччини Фідан обговорили підтримку України

блінкен,фідан

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів зустріч із турецьким колегою Хаканом Фіданом, де обговорили, зокрема, підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми говорили про важливу роботу, яку ми проводимо на підтримку України", - сказав Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що Туреччина "відіграла вирішальну роль упродовж останніх кількох років", зокрема, щодо Чорноморської зернової ініціативи та збереження постачання продовольства з України. Крім того, Блінкен відзначив зусилля турецької сторони щодо підтримання дієздатності української електромережі.

Також держсекретар США назвав розмову з турецьким колегою "гарною, тривалою й продуктивною", яка охопила багато важливих питань.

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Автор: 

США (23437) Туреччина (3628) Блінкен Ентоні (1157) Фідан Хакан (62)


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Дядя Сєм, розьяснив турецькому султану де його місце.
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06.11.2023 19:03 Відповісти
Держсекретар США зазначив, що Туреччина "відіграла вирішальну роль упродовж останніх кількох років", зокрема, щодо Чорноморської зернової ініціативи та збереження постачання продовольства з України(турецькі співучасники рашистських злодіїв.котрі заробляли на краденому в українського народу рашистом зерні))) Крім того, Блінкен відзначив зусилля турецької сторони щодо підтримання дієздатності української електромережі, і в допомозі рашисту, щодо обходу міжнародних санкцій,а саме головне у відсутності постачання зброї Україні.що вказує на турцію.як посібника куйла рашистської 3,14дерації...
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06.11.2023 19:25 Відповісти
 
 