Блінкен та глава МЗС Туреччини Фідан обговорили підтримку України
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів зустріч із турецьким колегою Хаканом Фіданом, де обговорили, зокрема, підтримку України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми говорили про важливу роботу, яку ми проводимо на підтримку України", - сказав Блінкен.
Держсекретар США зазначив, що Туреччина "відіграла вирішальну роль упродовж останніх кількох років", зокрема, щодо Чорноморської зернової ініціативи та збереження постачання продовольства з України. Крім того, Блінкен відзначив зусилля турецької сторони щодо підтримання дієздатності української електромережі.
Також держсекретар США назвав розмову з турецьким колегою "гарною, тривалою й продуктивною", яка охопила багато важливих питань.
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Al Kap
показати весь коментар06.11.2023 19:03 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар06.11.2023 19:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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