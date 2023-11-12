Через негоду знеструмлено 27 населених пунктів на Полтавщині
Унаслідок погіршення погодних умов без світла залишилися 27 населених пунктів у Полтавській області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, аварійні відключення електромереж сталися через пориви вітру та сильний дощ. Станом на ранок відключені від електропостачання 8661 абонентів у Гадяцькій, Зіньківській, Лохвицькій, Карлівській та Кобеляцькій громадах.
"Фахівці працюють над відновленням електропостачання. До робіт задіяні 8 аварійних бригад. Невдовзі світло буде у кожній домівці", - зазначив Пронін.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль