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Новини Війна
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Росіяни активізувалися на Бахмутському напрямку. Сили оборони діють професійно, - Сирський

бахмут

Ворожі війська наразі активізувалися на Бахмутському напрямку та намагаються відбити раніше втрачені позиції.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Бахмутський напрямок. Росіяни активізувалися, намагаються відбити раніше втрачені позиції. Сили оборони діють професійно. Атаки ворога відбиваються", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагаються відбити втрачені позиції на Бахмутському напрямку: промацують оборону ЗСУ та ведуть активну артилерійську роботу, - Сухопутні сили

Автор: 

Бахмут (1563) Сирський Олександр (663)


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Нажаль ЗСУ здають позиції під Бахмутом.
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12.11.2023 13:59 Відповісти
 
 