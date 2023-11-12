Росіяни активізувалися на Бахмутському напрямку. Сили оборони діють професійно, - Сирський
Ворожі війська наразі активізувалися на Бахмутському напрямку та намагаються відбити раніше втрачені позиції.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Бахмутський напрямок. Росіяни активізувалися, намагаються відбити раніше втрачені позиції. Сили оборони діють професійно. Атаки ворога відбиваються", - зазначив він.
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Николай #549736
показати весь коментар12.11.2023 13:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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