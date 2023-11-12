рф намагається посилити контроль за ПВК "Вагнер", - британська розвідка

Російська влада посилює контроль над найманцями ПВК "Вагнер". Станом на кінець жовтня 2023 року великі елементи приватної військової компанії "Вагнер ", ймовірно, були асимільовані в командну структуру Росгвардії і відновили активний рекрутинг.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей підрозділ "Вагнера" у складі Росгвардії, ймовірно, очолює Павел Пригожин, син покійного власника "Вагнера" Євгенія Пригожина", – йдеться в огляді.

Інші групи бійців "Вагнера", найімовірніше, приєдналися до іншої російської ПВК – "Редут", яка, згідно з розслідуванням Радіо Свобода, налічує загалом 7 000 осіб.

Крім того, як зазначається в огляді, 1 листопада 2023 року лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що медики групи Вагнера увійшли до складу чеченського спецпідрозділу "Ахмат". Раніше, 25 жовтня 2023 року, Кадиров заявив, що 170 колишніх бійців "Вагнера" вже приєдналися до "Ахмату".

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"Після заколоту в липні 2023 року і подальшої загибелі керівництва "Вагнера" в серпні 2023 року російська держава здійснює більш прямий контроль над діяльністю "Вагнера" і його колишнім персоналом", – стверджують британські аналітики.