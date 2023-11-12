Росіяни використовують цивільну авіацію для транспортування військових, - Центр нацспротиву

Російська авіакомпанія "I Fly" Airlines" виконує рейси для міноборони рф та перекидає мобілізованих до Ростова.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

За даними Центру, російське міноборони продовжує практику застосування цивільних авіакомпаній у військових цілях. Зокрема, авіакомпанія ‘I Fly’ Airlines" виконує спецрейси з Новосибірська до Ростова. Надалі особовий склад направляється в Україну. Міноборони системно використовує цивільні авіакомпанії, дотуючи їх. Адже після запровадження низки санкцій російські авіакомпанії зазнали суттєвих фінансових втрат. Тому наближені до влади власники авіакомпаній отримують замовлення від міноборони, щоб заробити хоч якісь кошти.

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Як зазначається, власником авіакомпанія "I Fly" Airlines" є Олександр Буртін, який також є співзасновником та співвласником російської туристичної компанії Tez Tour. Гендиректором авіакомпанії є Кирило Романовский.

У Центрі нацспротиву нагадали, що раніше Служба безпеки України оголосила про підозри керівнику Росавіації Олександру Нерадьку, який надав цивільні літаки для перекидання військових РФ на фронт. А також Гендиректору "Уральських авіаліній" Сергію Скуратову, який надав у доступ літаки компанії для міноборони рф.

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