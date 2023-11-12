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Новини
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Росіяни використовують цивільну авіацію для транспортування військових, - Центр нацспротиву

цнс

Російська авіакомпанія "I Fly" Airlines" виконує рейси для міноборони рф та перекидає мобілізованих до Ростова.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

За даними Центру, російське міноборони продовжує практику застосування цивільних авіакомпаній у військових цілях. Зокрема, авіакомпанія ‘I Fly’ Airlines" виконує спецрейси з Новосибірська до Ростова. Надалі особовий склад направляється в Україну. Міноборони системно використовує цивільні авіакомпанії, дотуючи їх. Адже після запровадження низки санкцій російські авіакомпанії зазнали суттєвих фінансових втрат. Тому наближені до влади власники авіакомпаній отримують замовлення від міноборони, щоб заробити хоч якісь кошти.

Також читайте: Росія підписала контракт з Іраном щодо ремонту та техобслуговування своїх цивільних літаків

Як зазначається, власником авіакомпанія "I Fly" Airlines" є Олександр Буртін, який також є співзасновником та співвласником російської туристичної компанії Tez Tour. Гендиректором авіакомпанії є Кирило Романовский.

У Центрі нацспротиву нагадали, що раніше Служба безпеки України оголосила про підозри керівнику Росавіації Олександру Нерадьку, який надав цивільні літаки для перекидання військових РФ на фронт. А також Гендиректору "Уральських авіаліній" Сергію Скуратову, який надав у доступ літаки компанії для міноборони рф.

Читайте: З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 90 літаків, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (18034) літак (2981) Центр національного спротиву (834)


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Топ коментарі
+8
Вспомнила про " гуманитарные конвои" русни
С 2014 года
Не понимала, почему спецы так и не устроили диверсию
Ведь дураку понятно - что в этих конвоях везли оружие
И мы могли показать это всему миру
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12.11.2023 13:05 Відповісти
+7
Український часопис



https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97?src=hashtag_click #************ В цей день 1972 року народився Ігор Гордійчук "Сумрак" - Герой України, генерал-майор, заст.нач.Нац.університету оборони України (з 2023), ректор Київ.військ.ліцею ім.І.Богуна (2016-2023).
Очолював загін спецназу, командував взяттям висоти Савур-Могила (2014).
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12.11.2023 13:12 Відповісти
+5
Щось давненько про дрони в небі над ростовом-н-доні не було повідомлень.
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12.11.2023 13:04 Відповісти
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Щось давненько про дрони в небі над ростовом-н-доні не було повідомлень.
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12.11.2023 13:04 Відповісти
Вспомнила про " гуманитарные конвои" русни
С 2014 года
Не понимала, почему спецы так и не устроили диверсию
Ведь дураку понятно - что в этих конвоях везли оружие
И мы могли показать это всему миру
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12.11.2023 13:05 Відповісти
Я теж. Зараз теж багато незрозумілих речей мають місце
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12.11.2023 13:25 Відповісти
Вот лишь одна незрозуміла для меня вещь
На фига бить по Крымскому мосту в качестве пробы?
Чтобы русня притащила туда все ППО?
Наставила кругом защитные понтоны?
Хочешь уничтожить КРЫМСКИЙ МОСТ
Собери все силы
И нанеси удар один раз
Неожиданно.
Про высадку десанта и флаг
Я вообще молчу
Это из разряда дешевых понтов
В стиле Коли котлеты с его лимонами
Американцы, чтобы уничтожить Бен Ладена
Работали 10 лет!!!!
А потом совершили блестящую операцию на чужой территории
Без потерь со своей стороны
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12.11.2023 13:35 Відповісти
Сейчас другая война, неожиданностей нету, все видят всех, особенно если у кого то наблюдается длительная подготовка к чему либо. Все одесское побережье как на ладони.
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12.11.2023 18:19 Відповісти
Конечно,другая
Во вторую мировую американцы не спрашивали у Гитлера
Это там твои пацаны?
А то мы собираемся нанести удар
А сегодня американцы спрашивают у путина
Причем три раза
А путин в ответ - нет ,не мои
И американцы разносят в пух и прах пацанов путина
Если память мне не изменяет
Пацанов путина было почти 300
От некоторых даже ДНК не осталось
Так что вы правы - сегодня другая война
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12.11.2023 18:28 Відповісти
Український часопис



https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97?src=hashtag_click #************ В цей день 1972 року народився Ігор Гордійчук "Сумрак" - Герой України, генерал-майор, заст.нач.Нац.університету оборони України (з 2023), ректор Київ.військ.ліцею ім.І.Богуна (2016-2023).
Очолював загін спецназу, командував взяттям висоти Савур-Могила (2014).
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12.11.2023 13:12 Відповісти
якщо Бог дав людині, то щедро !

про Сумрака як Героя знає кожний.
нещодавно слухала його інтервью: і в політиці Генерал Гордійчук надзвичайно грамотний і, що особливо вразило, він - неперсічний педагог.
із того суворовського училища зробив наш Вест-Пойнт -дбає про загальну та професійну освіту та, що надзвичайно важливо !!!, патріотичне виховання.
зараз пана Генерала перевели зам нач військової академії.
начебто й підвищення, але дарма, бо
для богунців-ліцеїстів Сумрак є живим прикладом військової звитяги та патріотизму
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12.11.2023 15:10 Відповісти
І що це змінює?Вони що з навасібірска мали поїздами їздити?
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12.11.2023 13:23 Відповісти
ви не гуманіст !
не даєте оркам зайвий тиждень на світі прожити, хай і в тєплушках
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12.11.2023 15:13 Відповісти
Дурня якась.Всі так роблять.Бо везти що людей-що військових.Амеріканська армія постійно так робить
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12.11.2023 13:32 Відповісти
Так, а шо тут дивного? Кацапи ж...
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12.11.2023 13:48 Відповісти
В них що, ще літаки літають? А якже санкції? Невже слабо дистанційно заблокувати роботу бортових компютерів?
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12.11.2023 14:06 Відповісти
меня когда в ссср в ГСВГ переправляли тоже на гражданском , стюардессы ходили жратву предлагали
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12.11.2023 14:47 Відповісти
туда на ту134 ,назад ил62
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12.11.2023 14:48 Відповісти
це у них "тренд" називається
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12.11.2023 15:14 Відповісти
вообще не понимаю, почему них до сих пор летают самолеты.
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12.11.2023 22:38 Відповісти
 
 