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Новини Війна
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На Бахмутському напрямку ЗСУ ліквідували 252 окупанти, - Сухопутні сили

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Росіяни на Бахмутському напрямку не припиняють спроб захопити українські позиції. За добу не припиняють спроб захопити українські позиції, застосували 28 дронів-камікадзе та здійснили чотири авіаційні удари.

Про це в ефірі марафону розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Наші воїни відбили десять атак противника в районі населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Хромове та Андріївка та знищили 252 російських окупанти", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський відвідав воїнів на Бахмутському та Лиманському напрямках: Розглянув варіанти подальших дій та ефективність застосування наших військ. ФОТОрепортаж

Автор: 

бойові дії (4178) Бахмут (1563) Фітьо Володимир (81)


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Відправили наші хлопці ,
кацапів до пекла 👍🏼👍🏼👍🏼
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12.11.2023 13:14 Відповісти
В цей день 1972 року народився Ігор Гордійчук "Сумрак" - Герой України, генерал-майор, заст.нач.Нац.університету оборони України (з 2023), ректор Київ.військ.ліцею ім.І.Богуна (2016-2023).
Очолював загін спецназу, командував взяттям висоти Савур-Могила (2014).
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12.11.2023 13:15 Відповісти
Я так і не зрозумів причин звільнення його з керівника ліцею. Невже тільки через те що дєрьмак фактично керівник України?
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12.11.2023 13:59 Відповісти
Дали нову посаду в іншому навчальному закладі, але більше схоже на усунення від спілкування з молоддю не на тему досягнень "найвеличнішого"....
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12.11.2023 14:02 Відповісти
Прекрасный результат
А мы при этом потерь не понесли?
Мы про наши потери когда узнаем?
Когда президент зеленский перестанет им быть?
Так он вроде собрался править как путин- вечно
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12.11.2023 13:40 Відповісти
 
 