На Бахмутському напрямку ЗСУ ліквідували 252 окупанти, - Сухопутні сили
Росіяни на Бахмутському напрямку не припиняють спроб захопити українські позиції. За добу не припиняють спроб захопити українські позиції, застосували 28 дронів-камікадзе та здійснили чотири авіаційні удари.
Про це в ефірі марафону розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
"Наші воїни відбили десять атак противника в районі населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Хромове та Андріївка та знищили 252 російських окупанти", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кацапів до пекла 👍🏼👍🏼👍🏼
Очолював загін спецназу, командував взяттям висоти Савур-Могила (2014).
А мы при этом потерь не понесли?
Мы про наши потери когда узнаем?
Когда президент зеленский перестанет им быть?
Так он вроде собрался править как путин- вечно