На Бахмутському напрямку ЗСУ ліквідували 252 окупанти, - Сухопутні сили

Росіяни на Бахмутському напрямку не припиняють спроб захопити українські позиції. За добу не припиняють спроб захопити українські позиції, застосували 28 дронів-камікадзе та здійснили чотири авіаційні удари.

Про це в ефірі марафону розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Наші воїни відбили десять атак противника в районі населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Хромове та Андріївка та знищили 252 російських окупанти", - йдеться в повідомленні.

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