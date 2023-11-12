Україна розслідує факти примусової депортації понад 19 тис. дітей, - Костін

В Україні розслідують факти депортації росією понад 19 тис. українських дітей. Тисячі цивільних незаконно утримують в рф та на окупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів Генеральний прокурор Андрій Костін під час панельної дискусії з Виконавчим директором Міжнародної асоціації правників Марком Еллісом на щорічній конференції IBA.

"Ми розслідуємо факти примусової депортації понад 19 000 українських дітей. Тисячі цивільних незаконно утримують в росії та на окупованих територіях. І ми закликаємо до створення міжнародного механізму для повернення дітей і цивільних утримуваних додому", - заявив Костін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська омбудсменка Львова-Бєлова стверджує, що в рф "під опікою і піклуванням" перебувають 380 українських дітей

Крім того, генпрокурор зауважив, що роль правників у цьому питанні є вирішальною.



"Коли я розмовляю з політиками, всі вони це підтримують: "Ми повинні повернути ваших дітей додому. Нам потрібно звільнити всіх цивільних утримуваних. Але ми не знаємо, що робити, як це зробити". Наш обов'язок перед цими людьми - допомогти політикам створити механізми, які були б ефективними та працювали. І наші діти, наші мирні люди повернулися додому", - підсумував Костін.

Читайте: Самого факту депортації дітей недостатньо для обвинувачення Росії у геноциді, триває накопичення доказової бази, - Костін