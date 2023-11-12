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Україна розслідує факти примусової депортації понад 19 тис. дітей, - Костін

костін

В Україні розслідують факти депортації росією понад 19 тис. українських дітей. Тисячі цивільних незаконно утримують в рф та на окупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів Генеральний прокурор Андрій Костін під час панельної дискусії з Виконавчим директором Міжнародної асоціації правників Марком Еллісом на щорічній конференції IBA.

"Ми розслідуємо факти примусової депортації понад 19 000 українських дітей. Тисячі цивільних незаконно утримують в росії та на окупованих територіях. І ми закликаємо до створення міжнародного механізму для повернення дітей і цивільних утримуваних додому", - заявив Костін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська омбудсменка Львова-Бєлова стверджує, що в рф "під опікою і піклуванням" перебувають 380 українських дітей

Крім того, генпрокурор зауважив, що роль правників у цьому питанні є вирішальною.

"Коли я розмовляю з політиками, всі вони це підтримують: "Ми повинні повернути ваших дітей додому. Нам потрібно звільнити всіх цивільних утримуваних. Але ми не знаємо, що робити, як це зробити". Наш обов'язок перед цими людьми - допомогти політикам створити механізми, які були б ефективними та працювали. І наші діти, наші мирні люди повернулися додому", - підсумував Костін.

Читайте: Самого факту депортації дітей недостатньо для обвинувачення Росії у геноциді, триває накопичення доказової бази, - Костін

Автор: 

депортація (732) діти (5181) Костін Андрій (267)


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Замість вчасної евакуації готували до шашлику тепер розслідуємо депортацію Мають розслідувати чиї дії чи бездіяльність призвели до таких наслідків
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12.11.2023 15:35 Відповісти
Дочка вже дома в Монако?
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12.11.2023 16:01 Відповісти
Простите что не по теме:
Что это за хрень у нас в левом нижнем углу появилась? И чего она не на украинском?
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12.11.2023 16:50 Відповісти
если дети из интерната то понятно, а гражданские взрослые нет.
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12.11.2023 16:53 Відповісти
чем же тогда занимается голова СНБО кроме громких заявлений и пустой болтовни?
почему не эвакуировали детей в тыл?
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12.11.2023 16:56 Відповісти
Випускати треба було по закону. Моя дружина без всяких дозволів завезла дитину до криму. Тепер ходить до кацапської школи де співає гімн і вову вчать любити. Поліція, управління захисту дітей, мінюст - одні відписки, це ваші сімейні справи. Виїхати забрати теж не можна бо закордон для обраних.
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12.11.2023 16:58 Відповісти
Я зовсім не бачу роботи генерального прокурора на благо української нації.А ви?
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12.11.2023 17:16 Відповісти
Його родина мешкає в Монако,яка нація,просто бізнес.
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12.11.2023 18:40 Відповісти
треба це більше поширювати,

кацапія це ті ж хамас що бере цивільних заручників тільки в набагато більших масштабах
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12.11.2023 17:29 Відповісти
 
 