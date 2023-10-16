УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11602 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 577 23

Самого факту депортації дітей недостатньо для обвинувачення Росії у геноциді, триває накопичення доказової бази, - Костін

костін

Офіс генпрокурора нині працює над створенням доказової бази у справі геноциду, на цьому сфокусована спеціальна група прокурорів. Сам факт, що Росія депортує українських дітей, не є достатнім юридичним обґрунтуванням для висунення обвинувачень у геноциді.

Про це  розповів генпрокурор України Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

Костін зазначив, що факт переміщення українських дітей до Росії нині – єдиний в арсеналі доказів, а цього поки що замало.

"Один із чітких абсолютно елементів злочину геноциду – це кейс депортації дітей, тобто примусове переміщення дітей з однієї групи до іншої. Безумовно, одного факту, який ми маємо зараз – поки що недостатньо. Тому в моєму офісі працює спеціальна група прокурорів, які займаються розслідуванням справи щодо геноциду, і ми поступово йдемо до зібрання повної доказової бази", – заявив він.

Він нагадав, що злочин геноциду - один із найскладніших з точки зору доведення, й зауважив, що в історії міжнародного права таких вироків лише два.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ має розробити конкретні проєкти для протидії злочинам РФ щодо депортації українських дітей, - Кулеба

"Коли ми спілкуємося зараз з нашими міжнародними партнерами, то головний меседж від мене такий: ми не можемо бути лімітовані тільки тими двома обвинувальними вироками попередніх трибуналів міжнародних, тому що злочин геноциду має більш широкий вимір", – зазначив Костін.

Він вважає, що Україні вдасться зібрати достатню кількість доказів, аби притягнути Росію до відповідальності за геноцид. Утім, це займе час.

"Найкращі спеціалісти світового рівня, які займались розслідуванням справ щодо геноциду – працюють з нами. Тобто це займе час. Але я думаю, що ми зберемо достатню кількість доказів для того, щоб ця справа завершилася обвинувальним вироком щодо тих, хто винен у скоєнні цього злочину", – резюмував Костін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна підтвердила повернення чотирьох дітей, депортованих РФ

Видання нагадує, що за офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року станом на 31 липня з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.

геноцид (307) депортація (726) діти (5093) Костін Андрій (267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
А масові вбивства цивільного населення, знищення житла, позбавлення умов нормального життя, та навіть виживання, це не геноцид?
Щось вони погано працюють, чи може не хочуть?
Дармоїдів, які неспроможні, треба замінити на тих, хто може знайти обгрунтування!
показати весь коментар
16.10.2023 20:42
+7
А більше, ***** кацапи нічого не зробили?!
Тільки дітей повикрадали?!
показати весь коментар
16.10.2023 20:35
+7
показати весь коментар
16.10.2023 20:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А більше, ***** кацапи нічого не зробили?!
Тільки дітей повикрадали?!
показати весь коментар
16.10.2023 20:35 Відповісти
А масові вбивства цивільного населення, знищення житла, позбавлення умов нормального життя, та навіть виживання, це не геноцид?
Щось вони погано працюють, чи може не хочуть?
Дармоїдів, які неспроможні, треба замінити на тих, хто може знайти обгрунтування!
показати весь коментар
16.10.2023 20:42 Відповісти
Замените морду этого пистабола, нах...
показати весь коментар
16.10.2023 20:44 Відповісти
https://tsn.ua/ru/********/hochu-domoy-v-monako-doch-genprokurora-kostina-pozhalovalas-na-zhizn-v-shotlandii-i-finlyandii-2386711.html
показати весь коментар
16.10.2023 20:45 Відповісти
В Україні генпрокурору України Андрію Костіну,рашисти мабуть причепили свої чорні окуляри ,через котрі він не бачить і не фіксує, як рашистські злочини ,сотні тисяч українських смертей українського народу.
показати весь коментар
16.10.2023 20:50 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2023 20:53 Відповісти
Це якійсь сюр..
показати весь коментар
16.10.2023 21:03 Відповісти
Депортація дітей це пряма ознака геноциду по конвенції ООН. Факт депортації підтверджено. Яких вам, ще ...лять доказів не хватає?
Суду в Гаазі доказів достатньо, а цим говноїдам ще чогось "не хватає". Скка ...лять, слів не хватає - відправте ту "групу прокурорів" під Аадіївку для ррочистки мізків. Розвели синекуру...
показати весь коментар
16.10.2023 21:03 Відповісти
Дох... і більше у нас розвелося прокурорів, які проти Росії, або корупціонерів обвинувачення довести нездатні, а як патріотів пускати під судівський каток, то не доженеш.
Зелене правосуддя вдячне владі за золоте життя.
показати весь коментар
16.10.2023 21:04 Відповісти
і цьому козлярі занесли бакси от кремляді?
показати весь коментар
16.10.2023 21:04 Відповісти
Оце повний треш! Як це факти стають самі по собі не достатьні, а потребують доказів? Факт це і є доказ, або це не факт!!!!
показати весь коментар
16.10.2023 21:26 Відповісти
Цей телепень,що в Бучу не їздив?
показати весь коментар
16.10.2023 21:36 Відповісти
Люди прос....ие дело о сбитом самолете в Иране.
Искавшие убийц Шеремета.
Ведут дела о геноциде.
Они не успевают сделать одно, как тут же не успевают сделать и другое.
показати весь коментар
16.10.2023 21:41 Відповісти
А розстріли за списками - це не доказ геноциду?
показати весь коментар
16.10.2023 22:02 Відповісти
А на фото хто?
показати весь коментар
16.10.2023 22:21 Відповісти
Відколи це Ілля Костін став Андрієм Костіним?
показати весь коментар
16.10.2023 22:31 Відповісти
Зате лубінець робить шоу з того, як вивозять у Румунію курвів (яких їбуть чорносракі араби) та їхніх ********* з сектору Газа. А наші діти, яких вивезли кудись... Єдине, що я зрозумів з ******* уього поца - його й йому подібних Куцих Мізків недостатньо, щоб довести, що хоча б одна вивезена дитина - то ГЕНОЦИД!
ти, *****, сидиш зараз у теплій квартирі й вішаєш якусь лапшу. А два сини мого побратима вже більше року в полоні - лубінцю і тобі (його ШАВЦІ) *****. Ти б, ****, завалив їбало.
P.S. Українці, вибачте за матюки. Я не часто маю зв'язок, але, щойно добираюся до інтернету, то постійно натикаюся на дописи якогось ҐІМНА, на кшталт аНДРІЯ кОСТІНА. КЙОБКИ ********!
показати весь коментар
16.10.2023 22:33 Відповісти
А в цей же час звинувачують Комбрига 128 бригади ТрО подковника Водолазького у тому, що в березні 2022 для захисту Дніпра ,(України) будував опорні пункти на чиїйсь "приватній території".
показати весь коментар
16.10.2023 22:38 Відповісти
лубінець, *****, ти де - в Дніпрі порушують ПРАВА ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ. Захисти його - зроби ШОУ.
P.S. Краще не повернутися з наступного виїзду, аніж читати інфу про свого БОЙОВОГО КОМАНДИРА й не мати змоги йому допомогти...
Суки. Суки. Суки.
P.P.S. Вибачте за матюки.
показати весь коментар
16.10.2023 22:46 Відповісти
то ж не тільки дітей, а всіх людей,
а що за український паспорт можуть посадити або депортувати,
і ліки не дадуть з українським паспортом…

крім вбивств ще купа всього,
каже цього мало
показати весь коментар
16.10.2023 22:44 Відповісти
навіть за український прапор і за мову в окупації тобі торба,
може хай туди поїде і там все запише??
показати весь коментар
16.10.2023 22:46 Відповісти
Йому там нічого не буде,він там свій.Це Луценко дошкуляв кацапскій агентурі та алігархату коли був прокурором.
показати весь коментар
17.10.2023 04:43 Відповісти
 
 