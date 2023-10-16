Україна підтвердила повернення чотирьох дітей, депортованих РФ

Україна повернула додому чотирьох дітей, яких незаконно вивезли до РФ.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливий день. Ми повертаємо додому чотирьох українських дітей, які раніше були незаконно депортовані Росією. Це троє хлопчиків - шести, трьох і дев'яти років, а також 17-річна дівчина", - зазначив він.

"Продовжуємо реалізовувати план дій президента Bring Kids Back UA. Володимир Зеленський поставив завдання повернути всіх наших дітей. Працюємо. Росія ж має бути покарана за геноцид", - додав Єрмак.

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Раніше повідомлялося, що цього тижня катарським дипломатам у Москві передадуть трьох українських дітей, яких вивезли до Росії.