Україна підтвердила повернення чотирьох дітей, депортованих РФ
Україна повернула додому чотирьох дітей, яких незаконно вивезли до РФ.
Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Важливий день. Ми повертаємо додому чотирьох українських дітей, які раніше були незаконно депортовані Росією. Це троє хлопчиків - шести, трьох і дев'яти років, а також 17-річна дівчина", - зазначив він.
"Продовжуємо реалізовувати план дій президента Bring Kids Back UA. Володимир Зеленський поставив завдання повернути всіх наших дітей. Працюємо. Росія ж має бути покарана за геноцид", - додав Єрмак.
Раніше повідомлялося, що цього тижня катарським дипломатам у Москві передадуть трьох українських дітей, яких вивезли до Росії.
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