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Україна підтвердила повернення чотирьох дітей, депортованих РФ

діти,депортація

Україна повернула додому чотирьох дітей, яких незаконно вивезли до РФ.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливий день. Ми повертаємо додому чотирьох українських дітей, які раніше були незаконно депортовані Росією. Це троє хлопчиків - шести, трьох і дев'яти років, а також 17-річна дівчина", - зазначив він. 

"Продовжуємо реалізовувати план дій президента Bring Kids Back UA. Володимир Зеленський поставив завдання повернути всіх наших дітей. Працюємо. Росія ж має бути покарана за геноцид", - додав Єрмак.

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Раніше повідомлялося, що цього тижня катарським дипломатам у Москві передадуть трьох українських дітей, яких вивезли до Росії.

Автор: 

діти (5093) повернення (238) Офіс Президента (2025)


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Ну слава Богу!
Наши детки дома....
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16.10.2023 17:11 Відповісти
 
 