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Фінляндія підтримує передачу Україні заморожених російських активів, - міністр зовнішнього розвитку Тавіо

рублі,активи

Фінляндія виступає передачу заморожених за кордоном російських активів для допомоги Україні.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми позитивно ставимося до арешту заморожених російських активів і перепрофілювання доходів від цих активів для підтримки України. Спільно з країнами-партнерами необхідно знайти правове рішення для перепрофілювання заморожених активів",- наголосив Тавіо.

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Автор: 

Фінляндія (1339) заморожені активи (591)


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ну!то скiлькi часу це "правове рiшення" ще шукатиметься!?вiйна триваэ бiльше десяти рокiв,а ця бюрокротична тягомотина,таке враження,назавжди...
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12.11.2023 16:20 Відповісти
Гарний приклад для усіх країн ЕС.
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12.11.2023 17:40 Відповісти
Ізраїль продав Фінляндії систему протиракетної оборони David's Sling за €317 млн. Єврейська держава назвала цю угоду історичною, оскільки це був перший випадок, коли Ізраїль продав цю систему іншій країні.

Ізраїль почав тестувати елементи пращі Давида у 2016 році. Випробування модернізованої версії системи завершилися у 2017 році. Багаторівневий комплекс протиракетної оборони призначений для перехоплення ворожих ракет на дальності 70-300 кілометрів.
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12.11.2023 18:19 Відповісти
Заголовок не відповідає змісту публікації ...
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13.11.2023 02:46 Відповісти
 
 