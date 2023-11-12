Фінляндія підтримує передачу Україні заморожених російських активів, - міністр зовнішнього розвитку Тавіо
Фінляндія виступає передачу заморожених за кордоном російських активів для допомоги Україні.
Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми позитивно ставимося до арешту заморожених російських активів і перепрофілювання доходів від цих активів для підтримки України. Спільно з країнами-партнерами необхідно знайти правове рішення для перепрофілювання заморожених активів",- наголосив Тавіо.
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