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Із 15 листопада Києво-Печерська лавра переходить на новоюліанський календар

лавра

У Києво-Печерській лаврі повідомили, що вирішили перейти на новоюліанський календар.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив виконувач обовʼязків намісника Лаври архімандрит Авраамій.

"На численні прохання парафіян Києво-Печерської Лаври, з благословення Священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, з 15 листопада (початок Різдвяного посту) Лавра переходить на використання новоюліанського календаря, який є основним для нашої Помісної Церкви", - написав він.

Також читайте: 1 вересня Православна церква України переходить на новоюліанський календар. ФОТО

Автор: 

календар (35) Лавра (294)


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Топ коментарі
+19
А ''мп'' коли з України за кацапським крейсером коли піде?
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12.11.2023 18:32 Відповісти
+16
Тоді, коли опзжопників із ВР виженуть
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12.11.2023 18:39 Відповісти
+12
Закодованих сектою до хе..ща, процес вигону бісів не швидкий()
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12.11.2023 18:37 Відповісти
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А ''мп'' коли з України за кацапським крейсером коли піде?
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12.11.2023 18:32 Відповісти
Закодованих сектою до хе..ща, процес вигону бісів не швидкий()
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12.11.2023 18:37 Відповісти
Тоді, коли опзжопників із ВР виженуть
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12.11.2023 18:39 Відповісти
Так, Лавра вже уся під «українською церковь»?

Чи ще Моськовский патріархат там залишився?

Міністр культури Ткаченко не зробив нічого. Тягнув резину місяцями…

Що новий? Теж саме? Чекають…
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12.11.2023 21:45 Відповісти
московський патріархат і не виходив звідти.
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12.11.2023 22:42 Відповісти
Так треба гнать МП поганою метлою!

Цеж неповага до себе- рішення прийнято - вигнати МП з Лаври,

» влада» вже як пів року не може цего зробити!

Ганьба!
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12.11.2023 23:38 Відповісти
Чекаємо соло Маньки з конюшні імені Лаврова -"ПЯЧОРСКУЮ ЛАВРУ АПАГАНІЛІ НАЦІСТИ"
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12.11.2023 18:35 Відповісти
манька іде лісом..
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12.11.2023 18:41 Відповісти
шо там переходить... каяться во грехах надобно, отцы...
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12.11.2023 18:51 Відповісти
Тут виникла одна задачка "на засипку":
Вихідні дані:
Ще при ранньому совку совіцьке святкування "вєлікой актябрьской" з 25-го жовтня перенесли на 13 днів вперед на 7-ме листопада, в зв'язку із чим всі паради проводились саме у цей день.
Таке пояснювалось переходом зі старого юліанського на новий григоріанський календар.
Натомість у наш час в незалежній Україні 14 жовтня - чсторична дата утворення УПА у 1943 році, що донедавна співпадала із Покровою Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва, тепер не співпадає, бо Свято Покрови перенесли на 13 днів назад - на 1-ше жовтня.
Це також пояснюється переходом на той же новий календар.
Питання:
То як саме має здійснюватись перехід на новий календар - на 13 днів вперед як при совку чи навпаки - назад, як тепер?
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12.11.2023 18:55 Відповісти
Та почитай же, наприклад, у Вікіпедії, не мороч людям голову.
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12.11.2023 18:59 Відповісти
Дата утворення УПА 14 жовтня за Григоріанським (!!!) календарем. То є просто факт! В зв`язку з цим цього дня ми святкували День козацтва і, відповідно до цього, День Захисників і захисниць (по-зеленському). Запитання, а якого ж то буя він то свято переніс на 1-е жовтня?!
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12.11.2023 19:11 Відповісти
День козацтва святкували на Покрову.
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12.11.2023 22:23 Відповісти
Так, але 14 жовтня святкували ще "День захисника", дата якого була прив`язана до дати створення УПА, 14 жовтня 1942 року. Про УПА цього року 95-й квартал навіть і не згадував.
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13.11.2023 09:27 Відповісти
Ви плутаєте календарі. За церковним календарем Покрову як святкували 1 жовтня, так і святкуватимуть. Тільки церковний календар відствав від світського на 13 днів. Зараз церква перейшла на новий календар (новоюліанський), який, наразі, співпадає зі світським. От і все. А те, що виробляють йолопи, я зараз не коментую.
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13.11.2023 10:18 Відповісти
14 жовтня 1942 року(!) згідно григоріанського, нині діючого календаря - дата створення УПА! Тоді то співпадало з Покровою, яку відзначали згідно юліанського. Тепер Покрова 1 жовтня, але ж дата створення УПА від того не змінилась! Дійшло?
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13.11.2023 10:36 Відповісти
А хтось переніс День УПА? Тоді співпадало, зараз - не співпадає. Так, логіка порушена, бо дата БУЛА прив'язана до козацького свята - Покрови. Це лише підтверджує, що церква має бути відділена від держави і державні (світські) свята мають бути державними (світськими), а церковні - цековними. Тоді у державі не будуть спочатку святкувати Обрізання Господнє (Новий рік), а потім Різдво (народження хлопчика Ісуса).
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13.11.2023 10:44 Відповісти
Ще раз, мова про День Захисника, який запроваджувався згідно дати створення УПА. То було вихідним! Сьогодні про УПА навіть і не згадували!
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13.11.2023 10:46 Відповісти
Див. мій пост нижче. УПА совкам - як серпом і зверху молотом.
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13.11.2023 10:49 Відповісти
Тому й в нас стільки біди і проблем...
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13.11.2023 10:50 Відповісти
Продовжу, коли в 14-му році запроваджували День захисника, то в першу чергу, його прив`язували з датою створення УПА, що тоді співпадала з релігійним святом Покрови, тепер ті дати розходяться. Тобто, якщо День Захисника згідно дати створення УПА, то він має бути не 1 жовтня, а таки 14-го!
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13.11.2023 10:40 Відповісти
Саме так. Але, якщо у день Покрови (козацького свята), то таки першого
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13.11.2023 10:45 Відповісти
І що найгірше, через маніпуляції зеленого кварталу з медіапростору зовсім зникла тема УПА, бо то ж не їхнє. Тай Покрови їм чуже. От майскіє чи октябрскіє то так...
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13.11.2023 10:43 Відповісти
А їм усе чуже, окрім грошей.
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13.11.2023 10:47 Відповісти
Так у Вікі написано, що (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80#:~:text=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%CC%81%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%CC%81%D1%80%20%E2%80%94%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%2C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%204,%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%20%D1%8F%D0%BA%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82. цитата ): "В Українській Народній Республіці Закон Малої ради «Про заведення на Україні числення часу по новому стилю і перевод годинників на середнє-европейський час» було ухвалено 12 лютого 1918 року в Коростені.[18] Григоріанський календар офіційно почав діяти з 16 лютого 1918 року, цей день стали вважати 1 березня 1918 року.".
То значить, що Україна перейшла на новий календар шляхом перенесення на 13 днів вперед.
А чому тепер перенесли на 13 днів назад?
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12.11.2023 19:14 Відповісти
Що перенесли? Мізки деяких йолопів, які поняття зеленого не мають про календарі? Яке сьогодні число?
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12.11.2023 22:25 Відповісти
От, наприклад, Михайла увесь час було 21 листопада. Ще приказка народна є: "Михайло скаче на Білому коні", що підкреслювало початок холодів і фактичний прихід зимової пори року.
А тепер Михайла по новому календарю вже пройло 8-го листопада.
То й виходить, що перенесли вже назад на 13 днів.
Ферштейн?
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13.11.2023 00:12 Відповісти
За церковним календарем воно було і є 8 листопада. Кажу ж, що ви поняття зеленого не маєте про календарі. Та й де той Михайло на білому коні скакав - у Криму, на Одещині, Миколаївщині, Запоріжжі?
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13.11.2023 06:47 Відповісти
Та ні, це Ви віддалені від релігійної тематики і церковних справ.
От візьміть, до прикладу, тих людей, у кого день народження співпав із іменинами і присвячений тим Святим, імена яких до теперішнього часу відмічала церква православна чи греко-католицька на Службі Божій - Дмитро - 08.11, Михайло - 21.11, Микола - 19.12, Анна - 22.12, Василь - 14.01 тощо.
Це сотні тисяч, якщо не мільони людей.
Тепер їм що імена змінювати, бо святА перенесли?
Інший приклад - храмні Свята в релігійних громад, присвячених дню відкриття їхнього храму. То тепер назви всіх храмів не співпадатимуть із датами їх відкриття.
Таким чином, підсумовуючи вищесказане, потрібно визнати наступне:
якщо день Різдва Христового було необхідно перенести на 25 грудня щоби святкувати його зі всім Світом і це зроблено правильно, то решта релігійних дат (свят) не потрібно було рухати, бо це зачіпає інтереси багатьох віруючих !
Тож, дякую Вам за плідну дискусію і на все добре.
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13.11.2023 07:49 Відповісти
У них у паспорті щось змінилося? А те, що вони платять ціну за дурість московського паханату і інших церков, які НЕ ПЕРЕЙШЛИ на новий календар разом зі світською владою, то "хто їм лікар". Бог - єдиний, а от бізнеси (церкви) - різні. Треба трохи ретельніше ставитись до бізнес-партнерів. Особливо, коли у паспорті написана дата 14 жовтня, а ви вважаєте, що святкуєте Покрову, яка відзначається першого та ще й за іншим календарем. Покрова - 1 жовтня. Так само, як і Різдво 25 грудня. Інакше - обов'язково вилізе якийсь розумник і почне розповідати, що "сьогодні Купала, найдовший день у році", а на календарі 5 липня!!!
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13.11.2023 10:34 Відповісти
PS. Відкрийте ЦЕРКОВНИЙ календар і подивіться на дати, коли Маланки, коли Василя, коли Миколая, тощо.
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13.11.2023 10:37 Відповісти
Все одно, чому знову не так, як у людей? В усьому цивілізованому світі загальноприйнятим є григоріанський календар. Т. зв. "новоюліанський" практично не відрізняється від григоріанського (на найближчі 800 років не відрізняється взагалі, а далі - не більше ніж на 1 день), але розрахунки по ньому складніші. То навіщо випендрюватись? Щоб ждуни і бабусі на лавочках раділи, шо не бандеровський?
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12.11.2023 18:58 Відповісти
Декому краще згадувати язичника Юлія Цезаря, ніж папу Григорія
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12.11.2023 19:03 Відповісти
у своїх commentarii de bello gallico, Юлій Цезар писав, що шукав Христа і хотів прийняти хрещення. потім дізнався, що Христос ще не народився, і з жалем знову почав поклонятися Юпітерові.
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12.11.2023 20:42 Відповісти
Я атеист, но украинские попы правильные люди. Просто молодцы.
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12.11.2023 19:26 Відповісти
Я як католик, вітаю навернення українців до Бога!
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12.11.2023 19:37 Відповісти
А я бусурман,мени взагали пихуй
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12.11.2023 19:47 Відповісти
Тут мова йде не про релігію,

а про ворожі дії рф проти України.

Це тобі теж по&$)?
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12.11.2023 23:35 Відповісти
Тут мова про календар.
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13.11.2023 08:19 Відповісти
І, всі , 3 монахи з ним...
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12.11.2023 21:37 Відповісти
Все як при совку - по " просьбам трудящіхся"))
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12.11.2023 21:38 Відповісти
 
 