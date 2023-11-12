Із 15 листопада Києво-Печерська лавра переходить на новоюліанський календар
У Києво-Печерській лаврі повідомили, що вирішили перейти на новоюліанський календар.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив виконувач обовʼязків намісника Лаври архімандрит Авраамій.
"На численні прохання парафіян Києво-Печерської Лаври, з благословення Священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, з 15 листопада (початок Різдвяного посту) Лавра переходить на використання новоюліанського календаря, який є основним для нашої Помісної Церкви", - написав він.
Топ коментарі
+19 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар12.11.2023 18:32 Відповісти Посилання
+16 Viktor Lisenko
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+12 Mykola Korzh #551971
показати весь коментар12.11.2023 18:37 Відповісти Посилання
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Чи ще Моськовский патріархат там залишився?
Міністр культури Ткаченко не зробив нічого. Тягнув резину місяцями…
Що новий? Теж саме? Чекають…
Цеж неповага до себе- рішення прийнято - вигнати МП з Лаври,
» влада» вже як пів року не може цего зробити!
Ганьба!
Вихідні дані:
Ще при ранньому совку совіцьке святкування "вєлікой актябрьской" з 25-го жовтня перенесли на 13 днів вперед на 7-ме листопада, в зв'язку із чим всі паради проводились саме у цей день.
Таке пояснювалось переходом зі старого юліанського на новий григоріанський календар.
Натомість у наш час в незалежній Україні 14 жовтня - чсторична дата утворення УПА у 1943 році, що донедавна співпадала із Покровою Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва, тепер не співпадає, бо Свято Покрови перенесли на 13 днів назад - на 1-ше жовтня.
Це також пояснюється переходом на той же новий календар.
Питання:
То як саме має здійснюватись перехід на новий календар - на 13 днів вперед як при совку чи навпаки - назад, як тепер?
То значить, що Україна перейшла на новий календар шляхом перенесення на 13 днів вперед.
А чому тепер перенесли на 13 днів назад?
А тепер Михайла по новому календарю вже пройло 8-го листопада.
То й виходить, що перенесли вже назад на 13 днів.
Ферштейн?
От візьміть, до прикладу, тих людей, у кого день народження співпав із іменинами і присвячений тим Святим, імена яких до теперішнього часу відмічала церква православна чи греко-католицька на Службі Божій - Дмитро - 08.11, Михайло - 21.11, Микола - 19.12, Анна - 22.12, Василь - 14.01 тощо.
Це сотні тисяч, якщо не мільони людей.
Тепер їм що імена змінювати, бо святА перенесли?
Інший приклад - храмні Свята в релігійних громад, присвячених дню відкриття їхнього храму. То тепер назви всіх храмів не співпадатимуть із датами їх відкриття.
Таким чином, підсумовуючи вищесказане, потрібно визнати наступне:
якщо день Різдва Христового було необхідно перенести на 25 грудня щоби святкувати його зі всім Світом і це зроблено правильно, то решта релігійних дат (свят) не потрібно було рухати, бо це зачіпає інтереси багатьох віруючих !
Тож, дякую Вам за плідну дискусію і на все добре.
а про ворожі дії рф проти України.
Це тобі теж по&$)?