Із 15 листопада Києво-Печерська лавра переходить на новоюліанський календар

У Києво-Печерській лаврі повідомили, що вирішили перейти на новоюліанський календар.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив виконувач обовʼязків намісника Лаври архімандрит Авраамій.

"На численні прохання парафіян Києво-Печерської Лаври, з благословення Священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, з 15 листопада (початок Різдвяного посту) Лавра переходить на використання новоюліанського календаря, який є основним для нашої Помісної Церкви", - написав він.

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