УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6244 відвідувача онлайн
Новини
7 039 64

У Фінляндію більше не впускатимуть велосипедистів із росії

кордон,фінляндія

Фінські прикордонники заявили, що в країну більше не впускатимуть велосипедистів із сусідньої росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Yle.

В останні дні на фінсько-російському кордоні були помічені зміни також у транспортних засобах, які використовуються для в'їзду до Фінляндії.

За словами заступника командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі, нелегальні мігранти все частіше намагалися в'їхати до Фінляндії велосипедами.

"За останній тиждень таких випадків було близько 30. Це явище, що вочевидь зростає", - сказав він.

Луккарі додає, в минулому люди, які перетинали кордон велосипедами, використовували їх для коротких місцевих поїздок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія підтримує передачу Україні заморожених російських активів, - міністр зовнішнього розвитку Тавіо

"Тепер люди намагалися перетнути кордон без необхідних паперів, без працюючих велосипедних ліхтарів та шоломів", - сказав він.

Зазначається, що коли було помічено, що велосипедистів стає дедалі більше, було вирішено боротися із цим явищем. З минулого четверга люди не можуть в'їжджати до Фінляндії з росії на велосипедах через прикордонні переходи на південному сході країни.

"З точки зору Фінляндії цілком виправдано зосередити контроль на автомобільному транспорті. Це допоможе краще контролювати потік через кордон", – сказав Луккарі.

Першими про те, що Фінляндія більше не пускає велосипедистів із рф, написали російські ЗМІ.

Раніше Фінляндія заборонила в'їзд російських легкових автомобілів. У вересні прикордонна служба оголосила, що автомобілі, зареєстровані в росії, більше не пропускатимуть до Фінляндії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія зміцнить паркан на кордоні з Росією після критики

Автор: 

Фінляндія (1339) велосипедисти (123)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+44
У Фінляндію більше не впускатимуть велосипедистів із росії

показати весь коментар
12.11.2023 19:15 Відповісти
+23
Уйобен зе бітте! )))
показати весь коментар
12.11.2023 19:03 Відповісти
+22
Так кацапи на лижах поїдуть навіть по асвальту-їм не звикати...
показати весь коментар
12.11.2023 19:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уйобен зе бітте! )))
показати весь коментар
12.11.2023 19:03 Відповісти
"Круті пєдалі пока нє далі!"😀
показати весь коментар
12.11.2023 19:15 Відповісти
Так кацапи на лижах поїдуть навіть по асвальту-їм не звикати...
показати весь коментар
12.11.2023 19:03 Відповісти
причому в дощ й алюмієвих портках. все так як вони *******.
показати весь коментар
12.11.2023 19:07 Відповісти
Думаєш нічого не запідозрять?
показати весь коментар
12.11.2023 19:17 Відповісти
тільки тоді, коли парашют ззаду лиж тягтись буде ))
показати весь коментар
12.11.2023 19:26 Відповісти
І на свинособачі' тязі,.... з перевіркою на екологічний вихлоп
показати весь коментар
12.11.2023 22:34 Відповісти
хочеш улибнуцца з гордого профіля з буркою напєрєвєс? ))))
показати весь коментар
16.11.2023 11:48 Відповісти
Ага!
показати весь коментар
16.11.2023 11:58 Відповісти
https://www.facebook.com/photo/?fbid=114651235282598&set=a.105011626246559
показати весь коментар
16.11.2023 12:01 Відповісти
Бравіссімо, маестро!!!! Вилита Меркельша
показати весь коментар
16.11.2023 12:04 Відповісти
тільки зняла корону нафіг! шоб не висла на вушах! )))
показати весь коментар
16.11.2023 12:05 Відповісти
Тепер ми знаємо іх "в літсо".
показати весь коментар
16.11.2023 12:05 Відповісти
і знаєш де це було? поради залужному давала тіпо "как нам реорганізовать рабкрин" )))))))
показати весь коментар
16.11.2023 12:07 Відповісти
ПИСТЕЦЬ!
показати весь коментар
16.11.2023 12:09 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2023 12:14 Відповісти
https://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.18169-9/196934_105168559564199_2814212_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=4dc865&_nc_ohc=OZRed8v-UIkAX-xwwY-&_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&oh=00_AfDvfrYll69M0Djkb8H1ZvM_m5qWrxbdwM_8X3fVeu7kLA&oe=657D735F

Оп!!!!
показати весь коментар
16.11.2023 12:14 Відповісти
в новому образі ))) фрейд оддихає )))
показати весь коментар
16.11.2023 12:16 Відповісти
в образі медсестри біля тєлєка тоже прикольно. фантастичне німецьке кіно - пряма асоціація ))))
показати весь коментар
16.11.2023 12:31 Відповісти
спалила й племенника, який по її постах десь під бахмутом, на колчаковських хронтах сражається )))
тоже ще той понторєз ))
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001365728848&sk=photos
показати весь коментар
16.11.2023 12:38 Відповісти
Лісних дєл мастєр, єгерь....вовкодав - рве любого
показати весь коментар
16.11.2023 13:02 Відповісти
ще й дірєхтур. по совмєстітільству. хобі в нього таке, дирехтурувать ))))
https://registry.edbo.gov.ua/university/1830/
показати весь коментар
16.11.2023 13:12 Відповісти
Видать вернувся з під Бахмуту....і працевлаштувався за рекомендацією тітки
показати весь коментар
16.11.2023 13:24 Відповісти
Велосипідарам з московії привіт!
показати весь коментар
12.11.2023 19:04 Відповісти
Так, може, просто: "... не впускатимуть із росії" та і все?
показати весь коментар
12.11.2023 19:06 Відповісти
побільшає марафонців-бігунів... а ще - лижників...
показати весь коментар
12.11.2023 19:06 Відповісти
а ще - лижників... в шпіонських копитах кабана

показати весь коментар
12.11.2023 19:14 Відповісти
Надіти ратиці кабана це ше не все - тре ше навчитись ходити як кабан ( а то єгер побачить шо кабанячі сліди тойво якісь не якісь і вирішить піти по слідам подивитись на цього незвичайного кабанчика ).
показати весь коментар
12.11.2023 19:38 Відповісти
Звіняюсь, я російською.
Фины это песня. Какая разница на чём будут пускать, хоть на шариках. Если:
нелегальные мигранты все чаще пытались въехать в Финляндию велосипедами. Источник:
Нелегальному мигранту пересекающему границу
без необходимых бумаг, без работающих велосипедных фонарей и шлемов Источник:
глубоко похер порядки на официальных пунктах пропуска.
показати весь коментар
12.11.2023 21:12 Відповісти
тільки на карачках !!!!

хотіли "с колен всталі", а вийшло "можем павтаріть, як до 1991р.)"
показати весь коментар
12.11.2023 19:08 Відповісти
У Фінляндію більше не впускатимуть велосипедистів із росії

показати весь коментар
12.11.2023 19:15 Відповісти
трошки наїбнулись
показати весь коментар
12.11.2023 19:16 Відповісти
А тьотка гімнастка вся в кабаєву.Зробила сальто назад прогнувшись в воду і не втопилась. Мабуть в епілозі відмудохала кармільца.
показати весь коментар
13.11.2023 15:36 Відповісти
і на лижах!! на лижах теж треба заборонить.
показати весь коментар
12.11.2023 19:15 Відповісти
от бляха! подивився, а тут вже кожний другий про лижі написав.
показати весь коментар
12.11.2023 19:17 Відповісти
Понятное дело
Лыжи для финнов - это святое!
показати весь коментар
12.11.2023 20:34 Відповісти
***** вони в країну НАТО їдуть? І не бояться
показати весь коментар
12.11.2023 19:22 Відповісти
Це дійсно удар. Схоже що рашкованам відрізали останню можливість перетнути кордон.
показати весь коментар
12.11.2023 19:27 Відповісти
За перетин кордону без необхідних паперів, без працюючих велосипедних ліхтарів та шоломів, цивільних орків потрібно відстрелювати.
показати весь коментар
12.11.2023 19:28 Відповісти
Сумма, 1939. Велосипед є, а рашиста немає.
показати весь коментар
12.11.2023 19:44 Відповісти
Зате собаки погодовані...
показати весь коментар
14.11.2023 22:25 Відповісти
Неправильно.Треба пускати.
А потім велосипеди конфіскувати і пішкм нах хаузе.Знаряддя злочину зазвичай конфіскують.
показати весь коментар
12.11.2023 19:37 Відповісти
Послухали Вас, так і вчинили. Див. зверху.
показати весь коментар
12.11.2023 19:45 Відповісти
В середине ноября, на севере, на велике.
Можно не пропускать с пометкой в паспорте "******** на всю голову"
показати весь коментар
12.11.2023 19:38 Відповісти
Как же завершен, мы только начали. Подождите, подождите, еще не закончили. Никуда не убегайте. Геноцид продолжается.
показати весь коментар
12.11.2023 19:44 Відповісти
Есть у геноцида начало, нет у геноцида конца!
показати весь коментар
12.11.2023 21:34 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2023 22:26 Відповісти
Ну а куда без зимней резины ?
показати весь коментар
12.11.2023 19:46 Відповісти
пусть по своим колымам и болотам разъезжают,недорезанные нацисты!
показати весь коментар
12.11.2023 20:00 Відповісти
Кислобздійні педики на лісапедиках....
показати весь коментар
12.11.2023 20:07 Відповісти
Велосипедам без маскалей в Финляндию можно
показати весь коментар
12.11.2023 20:09 Відповісти
Смотрю, лисапедисты в Финландию переметнулись. В прошлой осени то же творилось на границе России с Норвегией. С таким же исходом.
показати весь коментар
12.11.2023 20:29 Відповісти
Вот ета да. Хатєлі атадвінуть НАТО ат сваіх граніц а получілось єщьо хуже. Тєпєріча даже чухонци ап кацапню ногі витірают. Не дают честному сасіяніну затрріцца водкой в Чухляндії.
показати весь коментар
12.11.2023 20:36 Відповісти
"Я буду долго гнать велосипед. В глухих лугах его остановлю..."
показати весь коментар
12.11.2023 20:59 Відповісти
Тундрах
показати весь коментар
12.11.2023 22:30 Відповісти
Папрікілу разрешить им вьезд колесницами на пєтушиніх упряжках
показати весь коментар
12.11.2023 20:59 Відповісти
У россиян есть выход - пересесть на ослов, ишаков или на собачих нартах.
показати весь коментар
12.11.2023 21:38 Відповісти
кацапи мають безвіз з Фінляндією чи кордон без забору? якщо друге, то як Фінляндію приняли в НАТО? де байк проїде, там і танк проскочить на максимальній швидкості. Хоч би замінували, це ж не Чонгар з єрмаками.
показати весь коментар
12.11.2023 22:18 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2023 22:38 Відповісти
Прівєтствую!
************!
показати весь коментар
12.11.2023 22:46 Відповісти
Велосипедики
показати весь коментар
13.11.2023 09:02 Відповісти
 
 