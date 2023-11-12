У Фінляндію більше не впускатимуть велосипедистів із росії
Фінські прикордонники заявили, що в країну більше не впускатимуть велосипедистів із сусідньої росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Yle.
В останні дні на фінсько-російському кордоні були помічені зміни також у транспортних засобах, які використовуються для в'їзду до Фінляндії.
За словами заступника командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі, нелегальні мігранти все частіше намагалися в'їхати до Фінляндії велосипедами.
"За останній тиждень таких випадків було близько 30. Це явище, що вочевидь зростає", - сказав він.
Луккарі додає, в минулому люди, які перетинали кордон велосипедами, використовували їх для коротких місцевих поїздок.
"Тепер люди намагалися перетнути кордон без необхідних паперів, без працюючих велосипедних ліхтарів та шоломів", - сказав він.
Зазначається, що коли було помічено, що велосипедистів стає дедалі більше, було вирішено боротися із цим явищем. З минулого четверга люди не можуть в'їжджати до Фінляндії з росії на велосипедах через прикордонні переходи на південному сході країни.
"З точки зору Фінляндії цілком виправдано зосередити контроль на автомобільному транспорті. Це допоможе краще контролювати потік через кордон", – сказав Луккарі.
Першими про те, що Фінляндія більше не пускає велосипедистів із рф, написали російські ЗМІ.
Раніше Фінляндія заборонила в'їзд російських легкових автомобілів. У вересні прикордонна служба оголосила, що автомобілі, зареєстровані в росії, більше не пропускатимуть до Фінляндії.
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Оп!!!!
тоже ще той понторєз ))
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https://registry.edbo.gov.ua/university/1830/
Фины это песня. Какая разница на чём будут пускать, хоть на шариках. Если:
нелегальные мигранты все чаще пытались въехать в Финляндию велосипедами. Источник:
Нелегальному мигранту пересекающему границу
без необходимых бумаг, без работающих велосипедных фонарей и шлемов Источник:
глубоко похер порядки на официальных пунктах пропуска.
хотіли "с колен всталі", а вийшло "можем павтаріть, як до 1991р.)"
Лыжи для финнов - это святое!
А потім велосипеди конфіскувати і пішкм нах хаузе.Знаряддя злочину зазвичай конфіскують.
Можно не пропускать с пометкой в паспорте "******** на всю голову"
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