У Фінляндію більше не впускатимуть велосипедистів із росії

Фінські прикордонники заявили, що в країну більше не впускатимуть велосипедистів із сусідньої росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Yle.

В останні дні на фінсько-російському кордоні були помічені зміни також у транспортних засобах, які використовуються для в'їзду до Фінляндії.

За словами заступника командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі, нелегальні мігранти все частіше намагалися в'їхати до Фінляндії велосипедами.

"За останній тиждень таких випадків було близько 30. Це явище, що вочевидь зростає", - сказав він.

Луккарі додає, в минулому люди, які перетинали кордон велосипедами, використовували їх для коротких місцевих поїздок.

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"Тепер люди намагалися перетнути кордон без необхідних паперів, без працюючих велосипедних ліхтарів та шоломів", - сказав він.

Зазначається, що коли було помічено, що велосипедистів стає дедалі більше, було вирішено боротися із цим явищем. З минулого четверга люди не можуть в'їжджати до Фінляндії з росії на велосипедах через прикордонні переходи на південному сході країни.

"З точки зору Фінляндії цілком виправдано зосередити контроль на автомобільному транспорті. Це допоможе краще контролювати потік через кордон", – сказав Луккарі.

Першими про те, що Фінляндія більше не пускає велосипедистів із рф, написали російські ЗМІ.

Раніше Фінляндія заборонила в'їзд російських легкових автомобілів. У вересні прикордонна служба оголосила, що автомобілі, зареєстровані в росії, більше не пропускатимуть до Фінляндії.

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