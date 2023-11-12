В окупованому Старобільську росіяни проводять заходи примусової мобілізації, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо примусової мобілізації росіянами мешканців окупованого Старобільська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "У місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять мобілізацію місцевих мешканців до збройних сил російської федерації. Чоловіки міста намагаються будь-якими способами уникнути призову на військову службу: звільняються з роботи, переховуються, виїжджають до інших населених пунктів. Мобілізованих громадян, які не змогли ухилитися від військової служби, відправляють для військової підготовки до Краснодарського краю російської федерації!".
Топ коментарі
+6 abibas
показати весь коментар12.11.2023 21:38 Відповісти Посилання
+4 Alex Nosov #582146
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+2 Aleks Wav
показати весь коментар12.11.2023 21:21 Відповісти Посилання
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Хто не схотів захищати Україну в ЗСУ,той буде воювати у аміі окупанта.
А " какая разница?". В.Зеленский.
Фраза за "границу в голове" к сожалению не моя,а сказана девочкой из Донецка на Майдане в 2013.
Актуальна и сейчас.
Иди домой,на московию,и приезжай меня "денацифицировать", кацапский ублюдок,спрятавшийся в "гейропе"(жопой торговать" по мнению расеян), от могилизации на московии!!
Та ми бачимо .. А Гена де , на підвалі . ? Що - мабуть відмовився від повістки .?
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