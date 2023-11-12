В окупованому Старобільську росіяни проводять заходи примусової мобілізації, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо примусової мобілізації росіянами мешканців окупованого Старобільська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "У місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять мобілізацію місцевих мешканців до збройних сил російської федерації. Чоловіки міста намагаються будь-якими способами уникнути призову на військову службу: звільняються з роботи, переховуються, виїжджають до інших населених пунктів. Мобілізованих громадян, які не змогли ухилитися від військової служби, відправляють для військової підготовки до Краснодарського краю російської федерації!".

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