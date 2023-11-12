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В окупованому Старобільську росіяни проводять заходи примусової мобілізації, - Генштаб

рф,армія

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо примусової мобілізації росіянами мешканців окупованого Старобільська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "У місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять мобілізацію місцевих мешканців до збройних сил російської федерації. Чоловіки міста намагаються будь-якими способами уникнути призову на військову службу: звільняються з роботи, переховуються, виїжджають до інших населених пунктів. Мобілізованих громадян, які не змогли ухилитися від військової служби, відправляють для військової підготовки до Краснодарського краю російської федерації!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти виганяють з домівок жителів Старобільська, які відмовилися від російського паспорта, - Генштаб

Автор: 

армія рф (18034) мобілізація (3140) Старобільськ (21)


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Топ коментарі
+6
Со Старобельска много ребят и воюет и погибло. Жаль только Старобельск быстро захватили. Зеленский как раз успел восстановить мост в станице луганской и сделал хорошую дорогу Луганск - Старобельск по которой орки комфортно и заехали. Дофига тогда ребят в плен попали, погранцы в основном
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12.11.2023 21:38 Відповісти
+4
Даже гитлеровцы такого не творили и не заставляли жителей окупированных территорий идти воевать. Таких тварей как рашисты даже нельзя нисчем сравнить
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12.11.2023 21:13 Відповісти
+2
"Хто не схотів захищати Україну у 1918,з'їли своїх дітей у 1932".
Хто не схотів захищати Україну в ЗСУ,той буде воювати у аміі окупанта.
А " какая разница?". В.Зеленский.
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12.11.2023 21:21 Відповісти
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12.11.2023 21:05 Відповісти
Даже гитлеровцы такого не творили и не заставляли жителей окупированных территорий идти воевать. Таких тварей как рашисты даже нельзя нисчем сравнить
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12.11.2023 21:13 Відповісти
Во вторую мировую было попроще, либо ты шёл воевать за Родину, либо малая часть как сегодня колаборантов шли в полицаи, тогда третьей категории не было. Сейчас на окупированной территории эта категория, это так называемые "ждуны",вот вы своей участи дождались, в современном мире так, или вы за добро,или вас схавает зло.
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12.11.2023 21:51 Відповісти
У вас уникальные познания о ВМВ. Продолжайте.
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12.11.2023 22:04 Відповісти
Не помню рассказов и каких то записей о том чтобы немцы заставляли кого то изгражданских идти в полицаи. То было дело добровольное. Даже знаю много фактов как немцы отпускали по домам военнопленных. На какие то работы заставляли ходить но не более. Но то же самое и комунисты делали.
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12.11.2023 23:13 Відповісти
"Хто не схотів захищати Україну у 1918,з'їли своїх дітей у 1932".
Хто не схотів захищати Україну в ЗСУ,той буде воювати у аміі окупанта.
А " какая разница?". В.Зеленский.
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12.11.2023 21:21 Відповісти
Со Старобельска много ребят и воюет и погибло. Жаль только Старобельск быстро захватили. Зеленский как раз успел восстановить мост в станице луганской и сделал хорошую дорогу Луганск - Старобельск по которой орки комфортно и заехали. Дофига тогда ребят в плен попали, погранцы в основном
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12.11.2023 21:38 Відповісти
Да! Потому,что граница с "руцкимиром"," какой разницей" и цивилизацией "проходит в головах,а не географии!".
Фраза за "границу в голове" к сожалению не моя,а сказана девочкой из Донецка на Майдане в 2013.
Актуальна и сейчас.
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12.11.2023 22:22 Відповісти
К чему вы это отрыгнули? Вы наверное в ЗСУ сейчас? Или боец подполья на оккупированных территориях? Статья о том, что людей с оккупированных территорий загоняют в армию оккупанта. И люди прячутся от мобилизации на оккупированных территориях. И причем здесь Зеленский? Мужчин на оккупированных территориях заняли в армию с 2014 года. Очень удобно на диване давать оценку их действиям.
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12.11.2023 21:52 Відповісти
Из Гемании,посасывая баварское на диване,легко отрыгивать поучения,по вашему,расейскому, мнению "тупым хохлам" как им надо жить,и что писать!
Иди домой,на московию,и приезжай меня "денацифицировать", кацапский ублюдок,спрятавшийся в "гейропе"(жопой торговать" по мнению расеян), от могилизации на московии!!
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12.11.2023 22:30 Відповісти
Я не писал ничего оскорбительного в адрес Украинцев и Украины. Наоборот - я писал в поддержку Украинцев на оккупированных территориях. Вы пьяны что-ли? О_о Я от рождения более 35 лет прожил в Украине.
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12.11.2023 22:40 Відповісти
У окупованому Старобільську росіяни проводять заходи примусової мобілізації Джерело:
Та ми бачимо .. А Гена де , на підвалі . ? Що - мабуть відмовився від повістки .?
.
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12.11.2023 21:27 Відповісти
 
 