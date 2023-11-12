Пожежа у Дарницькому районі Києва ліквідована, постраждало 2 людини, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив інформацію, що масштабна пожежа у дарницькому районі Києва ввечері 12 листопада ліквідована.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у телеграмі.
Він зазначив:" Пожежу в магазині-складі будматеріалів на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі столиці ліквідували. Виявили двох постраждалих співробітників у стані гострої реакції на стрес. У ліквідації пожежі були задіяні 7 одиниць техніки та 27 фахівців особового складу рятувальників".
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Amber
показати весь коментар12.11.2023 22:03 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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GunnerHanz
показати весь коментар12.11.2023 23:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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