Пожежа у Дарницькому районі Києва ліквідована, постраждало 2 людини, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив інформацію, що масштабна пожежа у дарницькому районі Києва ввечері 12 листопада ліквідована.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у телеграмі.

Він зазначив:" Пожежу в магазині-складі будматеріалів на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі столиці ліквідували. Виявили двох постраждалих співробітників у стані гострої реакції на стрес. У ліквідації пожежі були задіяні 7 одиниць техніки та 27 фахівців особового складу рятувальників".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дарницькому районі Києва виникла масштабна пожежа, відомо про одного постраждалого, - Кличко