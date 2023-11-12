Протягом доби ворог 6 разів обстріляв Сумщину
Російські війська упродовж дня здійснили шість обстрілів прикордонних громад Сумської області.
Про це повідомила Сумська ОВА у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом дня росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області", - йдеться у повідомленні.
В області зафіксовані 20 вибухів.
"Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Миропільська та Шалигинська громади", - додали у Сумській ОВА.
Найбільше, вісім вибухів, зафіксовано у Миропільській громаді, де ворог здійснив обстріли з артилерії та мінометів.
У Шалигинській громаді ворог бив з мінометів, зафіксовані 3 вибухи. Стільки ж - в Юнаківській громаді, де російські війська здійснили мінометні обстріли. Шість мін окупанти скинули на Краснопільську громаду.
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