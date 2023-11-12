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Протягом доби ворог 6 разів обстріляв Сумщину

окупанти,міномет

Російські війська упродовж дня здійснили шість обстрілів прикордонних громад Сумської області.

Про це повідомила Сумська ОВА у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ. 

"Протягом дня росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області", - йдеться у повідомленні.

В області зафіксовані 20 вибухів.

"Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Миропільська та Шалигинська громади", - додали у Сумській ОВА.

Найбільше, вісім вибухів, зафіксовано у Миропільській громаді, де ворог здійснив обстріли з артилерії та мінометів.

У Шалигинській громаді ворог бив з мінометів, зафіксовані 3 вибухи. Стільки ж - в Юнаківській громаді, де російські війська здійснили мінометні обстріли. Шість мін окупанти скинули на Краснопільську громаду.

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обстріл (29517) Сумська область (3953)


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12.11.2023 22:49 Відповісти
 
 