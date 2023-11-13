Американський штат Вайомінг визнав Голодомор геноцидом, - посол Маркарова

Вайомінг став 32-м американським штатом, який визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам’яті про цю подію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в неділю у Фейсбуці посол України у США Оксана Маркарова.

Вона також подякувала губернатору штату Марку Гордону "за солідарність з Україною", та українській громаді "по всіх штатах за активну кампанію зі вшанування пам’яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів про цей жахливий злочин радянського режиму проти українців, скоєний 90 років тому".

Вона нагадала, що традиційно останньої суботи листопада українці по всьому світу запалюють свічки у пам’ять про загиблих від Голодомору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще три штати США визнали голодомор геноцидом українського народу, - Маркарова

У Вашингтоні церемонія вшанування пам’яті відбудеться 25 листопада біля Меморіалу жертвам Голодомору.

У Нью-Йорку, цьогоріч панахида за жертвами Голодомору, що традиційно проходить у головному католицькому храмі міста соборі Святого Патріка, відбудеться 18 листопада.

Загалом у США 50 штатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу