Понад 800 іноземців минулої доби евакуювали з Сектора Гази, - CNN

826 іноземців евакуювали з Сектора Газа до Єгипту минулої доби.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ряду джерел, у неділю через КПП "Рафах" із сектору Газа до Єгипту перебралися 826 власників іноземних паспортів. Варто зазначити, що вчора, 12 листопада, КПП "Рафах" відкрився вперше після дводенної паузи.

Це рекорд з початку вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю.

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