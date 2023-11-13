Понад 800 іноземців минулої доби евакуювали з Сектора Гази, - CNN
826 іноземців евакуювали з Сектора Газа до Єгипту минулої доби.
Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ряду джерел, у неділю через КПП "Рафах" із сектору Газа до Єгипту перебралися 826 власників іноземних паспортів. Варто зазначити, що вчора, 12 листопада, КПП "Рафах" відкрився вперше після дводенної паузи.
Це рекорд з початку вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю.
Топ коментарі
+2 arye z.
показати весь коментар13.11.2023 08:23 Відповісти Посилання
+2 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар13.11.2023 09:07 Відповісти Посилання
+1 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар13.11.2023 08:07 Відповісти Посилання
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Нічого поганого там не було, типовий середземноморський пейзаж, рівень життя вдвічі вищий, ніж у сусідньому Єгипті.
Ісламська ідеологія після захоплення влади ХАМАСом у 2007 році це так, це вже душило, особливо жінок. Проте єгиптяни вважали успіхом потрапити в Сектор Газа на шопінг або лікування.
Ось чому, маючи те, що вони мали, почали війну з Ізраїлем, це зовсім інше. Тепер того, що було, вже не буде. Найближчі 50 років принаймні
Я пытался, но у меня ничего не получается
Но его пользуюсь Абу Али Экспресс из Телеграмм, там более оперативно и более информативно. Но фото не копируется
Люди, по сообщениям, очень сильно обезвожены - в Газе крайне плохо с питьевой водой, хотя по разным сообщениям, в тоннелях находится несколько миллионов литров питьевой бутилированной воды. Но террористы вполне резонно рассудили, что на всех все равно не хватит, поэтому пусть выкручиваются сами. (c)