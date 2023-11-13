УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5830 відвідувачів онлайн
Новини
768 10

Понад 800 іноземців минулої доби евакуювали з Сектора Гази, - CNN

сектор,евакуація,гази

826 іноземців евакуювали з Сектора Газа до Єгипту минулої доби.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ряду джерел, у неділю через КПП "Рафах" із сектору Газа до Єгипту перебралися 826 власників іноземних паспортів. Варто зазначити, що вчора, 12 листопада, КПП "Рафах" відкрився вперше після дводенної паузи.

Це рекорд з початку вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із Сектора Гази вдалося вивезти 214 українців, - Зеленський

Автор: 

Сектор Гази (191) евакуація (2357)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
А ви бачили той сектор до війни?
Нічого поганого там не було, типовий середземноморський пейзаж, рівень життя вдвічі вищий, ніж у сусідньому Єгипті.
Ісламська ідеологія після захоплення влади ХАМАСом у 2007 році це так, це вже душило, особливо жінок. Проте єгиптяни вважали успіхом потрапити в Сектор Газа на шопінг або лікування.
Ось чому, маючи те, що вони мали, почали війну з Ізраїлем, це зовсім інше. Тепер того, що було, вже не буде. Найближчі 50 років принаймні
показати весь коментар
13.11.2023 08:23 Відповісти
+2
нічого дивного якщо в цей клаптик узбережжя вливали мільярди зелені. недарма там пів ООН паслися
показати весь коментар
13.11.2023 09:07 Відповісти
+1
Якесь сумнівне задоволення, маючи паспорт іншої країни, мешкати у секторі Газа.
показати весь коментар
13.11.2023 08:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якесь сумнівне задоволення, маючи паспорт іншої країни, мешкати у секторі Газа.
показати весь коментар
13.11.2023 08:07 Відповісти
А ви бачили той сектор до війни?
Нічого поганого там не було, типовий середземноморський пейзаж, рівень життя вдвічі вищий, ніж у сусідньому Єгипті.
Ісламська ідеологія після захоплення влади ХАМАСом у 2007 році це так, це вже душило, особливо жінок. Проте єгиптяни вважали успіхом потрапити в Сектор Газа на шопінг або лікування.
Ось чому, маючи те, що вони мали, почали війну з Ізраїлем, це зовсім інше. Тепер того, що було, вже не буде. Найближчі 50 років принаймні
показати весь коментар
13.11.2023 08:23 Відповісти
нічого дивного якщо в цей клаптик узбережжя вливали мільярди зелені. недарма там пів ООН паслися
показати весь коментар
13.11.2023 09:07 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2023 09:31 Відповісти
Как вам удалось скопировать из Абу Али?
Я пытался, но у меня ничего не получается
показати весь коментар
13.11.2023 14:37 Відповісти
Это фото с твиттера. Там легко копируется.
показати весь коментар
13.11.2023 17:50 Відповісти
Да, спасибо, попробовал. Действительно, Абу Али из твиттера копируется легко.
Но его пользуюсь Абу Али Экспресс из Телеграмм, там более оперативно и более информативно. Но фото не копируется
показати весь коментар
13.11.2023 19:59 Відповісти
За тиждень до 7-го Жовтня, Ізраїльські доктора їздили в Азу консултіровать та оперувати. Щоб ви розуміли Та Шифу , збудували Ізраїльтяни. Та передали мешканцям Ази за дарма.
показати весь коментар
13.11.2023 09:21 Відповісти
Димитрий CrimeaBandera А вы і досі важаєте , що до 7-го 10-го вони погано жили ? Відкрийте очі . Та не читайте арабську пропаганду.
показати весь коментар
13.11.2023 09:27 Відповісти
Из Газы вчера было вывезено около 70 граждан России. На всё про всё потребовалось каких-то полтора месяца. Доверительные отношения, прием террористов на очень высоких уровнях наконец дали плоды. Правда, россияне не попали в число первых эвакуированных, и даже вторых, да и осталось в секторе еще минимум вдвое большее их количество, но хорошо, что хоть что-то сделано.

Люди, по сообщениям, очень сильно обезвожены - в Газе крайне плохо с питьевой водой, хотя по разным сообщениям, в тоннелях находится несколько миллионов литров питьевой бутилированной воды. Но террористы вполне резонно рассудили, что на всех все равно не хватит, поэтому пусть выкручиваются сами. (c)
показати весь коментар
13.11.2023 09:28 Відповісти
 
 