Росіяни завдали 57 ударів по населених пунктах Запорізької області
Минулої доби армія рф обстріляла 21 населений пункт Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
54 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Клапанів, Преображенки, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Полтавки, Лугівського, Кам'янського й Плавнів.
Також ворог гатив з авіації по Оріхову й Роботиному та атакував безпілотниками Левадне.
Місцеві жителі не постраждали, однак надійшло повідомлення про руйнування будинку.
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