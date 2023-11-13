РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10778 посетителей онлайн
Новости
444 0

россияне нанесли 57 ударов по населенным пунктам Запорожской области

область,запорожская

За прошедшие сутки армия рф обстреляла 21 населенный пункт Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

54 артобстрела пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности Гуляйполя, Зализнычного, Клапанов, Преображенки, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Полтавки, Луговского, Каменского и Плавней.

Также враг бил из авиации по Орехову и Работино и атаковал беспилотниками Левадное.

Местные жители не пострадали, однако поступило сообщение о разрушении дома.

Смотрите: Последствия российских ударов по Херсону. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28195) Запорожская область (3248)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 