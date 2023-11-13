россияне нанесли 57 ударов по населенным пунктам Запорожской области
За прошедшие сутки армия рф обстреляла 21 населенный пункт Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
54 артобстрела пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности Гуляйполя, Зализнычного, Клапанов, Преображенки, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Полтавки, Луговского, Каменского и Плавней.
Также враг бил из авиации по Орехову и Работино и атаковал беспилотниками Левадное.
Местные жители не пострадали, однако поступило сообщение о разрушении дома.
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