Последствия российских ударов по Херсону. ФОТОрепортаж
Российские захватчики продолжают обстреливать Херсон.
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной поврежденный дом в Херсоне! Очередная отобранная и искалеченная жизнь! Армия рф убивает и травмирует горожан целыми семьями", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб 1 человек на Херсонщине, еще 1 получил ранение.
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Николай Нагорняк
показать весь комментарий13.11.2023 09:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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