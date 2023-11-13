Последствия российских ударов по Херсону. ФОТОрепортаж

Российские захватчики продолжают обстреливать Херсон.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной поврежденный дом в Херсоне! Очередная отобранная и искалеченная жизнь! Армия рф убивает и травмирует горожан целыми семьями", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб 1 человек на Херсонщине, еще 1 получил ранение.

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