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Последствия российских ударов по Херсону. ФОТОрепортаж

Российские захватчики продолжают обстреливать Херсон.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной поврежденный дом в Херсоне! Очередная отобранная и искалеченная жизнь! Армия рф убивает и травмирует горожан целыми семьями", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб 1 человек на Херсонщине, еще 1 получил ранение.

Читайте: Оккупанты за прошедшие сутки 53 раза обстреляли Херсонщину, один человек погиб

Последствия российских ударов по Херсону 01
Последствия российских ударов по Херсону 02
Последствия российских ударов по Херсону 03
Последствия российских ударов по Херсону 04
Последствия российских ударов по Херсону 05
Последствия российских ударов по Херсону 06

Автор: 

обстрел (28195) Херсон (2917)


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Для чого ці фото? Для поліпшення прицілювання і підвищення ефективності руйнувань?
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13.11.2023 09:42 Ответить
 
 